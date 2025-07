Ce chargeur 3-en-1 de 65 W rétracte son câble et son prix, qui chute sous les 30 € grâce à cette offre

Ce chargeur filaire peut s’occuper de trois appareils simultanément et a la particularité d’avoir un câble rétractable, ce qui le rend encore plus compact. Pour 29,99 euros au lieu de 44,99 euros, c’est tentant.

Ugreen Nexode 65W rétractable // Source : Ugreen

Ugreen est là pour satisfaire tous les besoins en termes de charge de vos appareils. La marque s’est fait une spécialité de créer des chargeurs filaires et sans-fil pour vous faire gagner de la place et du temps. Ce sont des chargeurs pouvant accueillir un, deux ou trois appareils, trois dans le cas présent, avec une puissance variable, ici de 65W. Avec, comme particularité, ce câble USB-C rétractable inclus de 69 cm qui fait gagner de la place. C’est le Nexode Ugreen 65W et il est à -33 % en ce moment.

Les points forts du Ugreen Nexode 65W

Son câble USB-C rétractable de 69 cm

La puissance maximale de 65W répartie sur 3 appareils

Il est compatible avec quasiment tous les appareils

Sur le site de la marque et même sur Amazon, quand il n’est pas en promo, le Ugreen Nexode 65W coûte 44,99 euros. Là, vous avez une chance de l’avoir pour 29,99 euros.

Un chargeur filaire bien pratique

D’habitude sur les chargeurs Ugreen, vous devez fournir les câbles, la marque ne vous confiant que le bloc chargeur. Ici, vous avez un câble fourni et pas n’importe lequel : il est rétractable. C’est un câble USB-C d’une longueur maximale de 69 cm qui a été testé sur plus de 25 000 rétractations et 10 000 courbes. Comme ça, même si vous avez oublié vos câbles, vous en avez au moins un prêt à l’emploi.

Seul, ce câble délivre une puissance de 60W. Pour profiter des 65W, il faut utiliser le port USB-C libre sur le chargeur. Quant au port USB-A, il délivre une puissance de 22.5W. Toujours si vous ne chargez qu’un appareil à la fois. Si vous passez à deux ou trois appareils simultanément, le câble intégré reste à 45W et les deux autres se répartissent la puissance restante, le câble USB-C étant toujours plus puissant que le A.

Un chargeur compatible avec tous vos appareils

Ce qu’il y a de bien avec ce chargeur, c’est qu’il est compatible avec tout. Que ce soit pour un smartphone, une tablette, un laptop ou même une console comme la Switch 2, il fait parfaitement l’affaire. Gardez en tête que si vous branchez plusieurs appareils, la puissance diminue et que les machines les plus énergivores pourront se décharger plus vite qu’elles ne se chargent.

Le chargeur est certifié GaNInfinity, qui assure une efficacité de conversion énergétique de 95 %. Ça l’aide à maintenir une production de chaleur au plus bas et le système Thermal Guard contrôle la température 200 fois par seconde. Sans compter les différentes protections contre les courts-circuits, la surchauffe et la surtension. Tout ça dans un appareil de seulement 195 g que vous pouvez emmener facilement en déplacement.

