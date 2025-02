L’aspirateur robot laveur Roborock Qrevo S avec station de vidage chute sous les 500 € grâce à cette offre

Le Roborock Q Revo S Set est un aspirateur robot laveur accompagné de sa station de charge pour entretenir vos sols efficacement, disponible à prix cassé chez Amazon : 479,99 euros.

Le Roborock QRevo S Set est sorti en même temps que le Qrevo Master, en juin 2024. C’est une version un peu plus allégée qui était proposée déjà pour 500 euros moins cher lors de sa sortie. Avec la double promo chez Amazon en ce moment, vous pouvez économiser 220 euros de plus et profiter quand même d’un modèle certes classique, mais avec une bonne puissance d’aspiration et surtout cette double fonction aspiration/lavage. Ce produit porte l’appellation « Set » parce que vous avez en plus deux chiffons de nettoyage, mais sinon il s’agit tout simplement du Qrevo S.

Les points forts du Roborock Qrevo S Set

Un fonctionnement très silencieux, seulement 45 dB(A)

La partie lavage est très efficace

Lorsqu’il est à 100 %, il peut nettoyer jusqu’à 330 m²

Le prix de la version S du Roborock Qrevo S est de 699,99 euros. Chez Amazon, il est affiché à 569,99 euros mais c’est sans compter la case coupon sur la page du produit qui le fait passer à 479,99 euros.

Un format d’aspirateur classique et un entretien facile

Le Roborock Qrevo S est un aspirateur robot laveur un design classique, rond, surmonté par une tour LiDAR servant à la navigation. Ses dimensions de 35 x 35 x 9,7 cm lui permettent de se faufiler sous certains meubles, même s’il peut avoir des difficultés à se dégager de certains endroits en raison de ses roues plus fines que la moyenne. Sa station d’accueil, elle, est plutôt imposante : 34 x 48 x 52 cm. Elle intègre un sac à poussière de 2,7 litres capable de contenir jusqu’à sept semaines de ménage.

L’entretien de l’aspirateur est assez simple : les serpillières aimantées et le rouleau-brosse anti-enchevêtrement en silicone s’enlèvent et se nettoient en un tour de main. Cependant, si les cheveux courts ne posent aucun problème, les mèches plus épaisses peuvent s’enrouler autour du rouleau. La station assure un lavage et un séchage des serpillières à 45°C, ce qui limite les mauvaises odeurs. Par contre, il ne faut pas oublier de nettoyer manuellement la station, en vidant notamment le bac des eaux usées.

Une navigation efficace doublée d’une app complète

Le Qrevo S fonctionne avec l’application Roborock. Sur celle-ci, vous allez voir la cartographie de votre intérieur et pourrez lui demander d’intervenir sur des zones précises et programmes ses passages réguliers. Il enregistre jusqu’à quatre cartes, prend en charge les zones interdites et propose divers modes de nettoyage, avec l’aspiration seule, le lavage seul ou la combinaison des deux. Le réglage du débit d’eau et de la puissance d’aspiration (jusqu’à 7000 Pa) s’adapte à vos besoins. Il y a aussi l’élévation dynamique des serpillières qui permet de protéger les tapis.

La détection d’obstacles, si elle est efficace dans la majorité des cas, pourrait être un peu plus précise. La navigation reste fluide, mais le robot pousse ou ignore certains objets, notamment les câbles, en raison de l’absence de caméra. Compatible avec Alexa, Google Assistant et Siri, il peut être commandé vocalement, et un mode « Ne pas déranger » permet de ne pas être embêté quand vous êtes à la maison.

Pour en apprendre plus, vous pouvez consulter la petite section consacrée au Roborock Qrevo S présente dans le test du Roborock Qrevo Master.

