Test du Roborock Qrevo Master : Nettoyage irréprochable mais un prix pas si abordable

Avec le Qrevo Master, plus de compromis entre nettoyage complet et avancé et prix. Proposé pour un tarif légèrement moins élevé que les modèles haut de gamme, il en reprend la plupart des atouts, dans un format plus compact et plus abordable. Son positionnement particulier en fait un choix parfait pour ceux qui hésitent entre un modèle onéreux et complet, ou moins cher mais qui compromet sur les performances de nettoyage.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Roborock Qrevo Master vient enrichir la gamme Qrevo de Roborock. Cette série vise à offrir des robots aspirateurs laveurs performants à un prix relativement abordable. Ils combinent généralement une bonne performance de nettoyage avec un design simple, ce qui permet de réduire les coûts sans compromettre la fonctionnalité.

Nous avions récemment testé le Qrevo MaxV, qui offre d’excellentes capacités de nettoyage à un prix acceptable. Le nouveau Roborock Qrevo Master va encore plus loin et apporte la plupart des fonctionnalités du Roborock S8 MaxV Ultra à la gamme, en le plaçant à mi-chemin entre moyen de gamme et porte-étendard, un segment connu sous le nom de sub-flagship.

Voyons en détail les performances qu’il propose et comment il se place par rapport au reste de la gamme de la marque.

Fiche technique

Modèle Roborock Qrevo Master Dimensions 34 cm x 52,1 cm x 48,7 cm Détection des obstacles Oui Couleur Noir, Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Roborock Qrevo Master fourni par la marque.

Un design sommaire, mais qui fait l’affaire

Sans surprise, le Qrevo Master partage un design très semblable au reste de la gamme Qrevo. La base station accueille deux réservoirs d’eau accessibles par le dessus : un réservoir d’eau propre de 4 L et un réservoir d’eau usée de 3,5 L, ainsi qu’un sac à poussière de 2,7 L, masqué derrière un panneau amovible sur la face avant. La planche de lavage est entièrement amovible pour un entretien facilité. De plus, elle est équipée de raclettes intégrées qui assurent un auto-nettoyage de la station.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot reprend lui aussi l’apparence des autres modèles Qrevo, mais se dote de fonctionnalités similaires au S8 MaxV Ultra. Il dispose notamment d’un LiDAR et d’une caméra AI RGB pour la navigation et la la détection des obstacles. De plus, le robot est équipé de deux patins de serpillière rotatifs, dont l’un peut s’étendre pour nettoyer le long des plinthes. Pour l’aspiration, il utilise un système DuoRoller avec deux rouleaux brosse, ainsi qu’une brosse latérale robotisée pour attendre les coins en profondeur.

Pour mieux s’accorder avec votre intérieur, le Qrevo Master est disponible en versions noire ou blanche. Cependant, la qualité de fabrication n’est pas au niveau du S8 MaxV Ultra, et bien qu’il ne s’agisse pas d’un modèle haut de gamme, Roborock aurait pu faire mieux pour un robot vendu plus de 1 000 euros.

Une application complète et intuitive

Lors de la mise en route, le robot cartographie votre logement en utilisant son LiDAR et sa caméra RGB. Il partitionne intelligemment les pièces en identifiant les meubles, permettant de distinguer une chambre d’un salon, par exemple. La carte est très précise et les limites des pièces sont justes.

Une fois la carte générée, l’application vous permet de modifier les pièces, de créer des zones interdites, d’ajuster les surfaces de sol et de modifier les dispositions des meubles. Le Qrevo Master peut enregistrer jusqu’à quatre cartes et identifier laquelle utiliser pour se positionner automatiquement.

L’application Roborock offre de nombreux ajustement des paramètres de nettoyage. Ceux-ci incluent la puissance d’aspiration, l’humidité de la serpillière, la séquences de nettoyage, et bien plus. Ces réglages peuvent être personnalisés individuellement pour chaque pièce, permettant au robot de nettoyer plus soigneusement la cuisine, par exemple.

De plus, le robot peut éviter les tapis, lever les patins de serpillière pour éviter de les mouiller, ou même les nettoyer avec les serpillières. La station offre également diverses options de personnalisation, telles que la température de l’eau de lavage des serpillières, la durée de séchage et la fréquence de lavage. Une option de charge en heures creuses permet quant à elle de réduire l’impact de l’utilisation du Qrevo Master sur votre facture d’électricité.

En plus de la détection d’obstacles, la caméra embarquée du robot peut être utilisée pour surveiller votre domicile. Vous pouvez déplacer le robot à distance et visualiser une vidéo en direct de votre maison et même avoir une conversation grâce à l’audio bidirectionnel, utile pour surveiller les animaux de compagnie.

Le Roborock Qrevo Master peut aussi être contrôlé à l’aide de Google Assistant, Alexa et de son assistant vocal embarqué, Hello Rocky. Ce dernier est particulièrement utile si vous n’avez pas d’enceintes connectées ou préférez vous adresser directement au robot. Il comprend bien la plupart des commandes et se tourne vers vous lorsque vous l’appelez, pour mieux vous entendre.

Un nettoyage irréprochable

Le Qrevo Master dispose d’une puissante aspiration de 10 000 Pa, ce qui le rend idéal pour nettoyer à la fois les sols durs, qu’ils soient en carrelage ou en parquet, et les tapis. Il enlève efficacement la saleté, la poussière et les petites particules, laissant les sols impeccablement propres. Sa brosse latérale robotique balaie le long des plinthes et s’étend pour couvrir les coins et nettoyer autour des pieds des meubles. Sur les tapis, le robot augmente automatiquement sa puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur, d’autant plus que le double rouleau brosse est particulièrement efficace pour déloger la saleté des tapis et des sols, même en profondeur et entre les joints.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Le Qrevo Master utilise deux patins de serpillière rotatifs et relevables pour nettoyer les sols. La station les lave avec de l’eau chaude avant, durant et après chaque cycle de nettoyage, ce qui permet de réduire les bactéries et les mauvaises odeurs. Elle remplit également le réservoir d’eau intégré du robot, lui permettant d’humidifier constamment les serpillières pendant le nettoyage. Le robot peut également relever automatiquement ses patins en présence de tapis, ou lorsqu’il se déplace, ce qui permet de n’humidifier que les zones à nettoyer. De même, il peut automatiquement relever son rouleau brosse lorsqu’il n’aspire pas, afin qu’il ne frotte pas inutilement contre le sol.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

En pratique, les résultats sont impressionnants, le Qrevo Master aspire efficacement poussière et saleté sur son passage, sur sols durs et tapis, tout en éliminant la plupart des taches, y compris les plus tenaces et sèches. Pour ces dernières, notamment des taches sèches de sauce ou de café, un second passage est souvent nécessaire pour en venir à bout. Heureusement, le Qrevo Master utilise l’intelligence artificielle pour identifier les zones sales et effective de lui-même un second passage pour éliminer les saletés.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Malgré sa puissante aspiration de 10 000 Pa, le robot est particulièrement silencieux. Bien entendu, le mode Max sera quelque peu bruyant, mais les modes standard et silencieux vous feront oublier qu’un robot est en train de choyer vos sols. De plus, le mode Ne pas déranger permet de désactiver selon vos préférences la vidange automatique, le séchage des serpillières ou même leur lavage, permettant de faire tourner le robot pendant que vous dormez.

Un entretien très simple et rapide

Le Qrevo Master est doté d’un double rouleau brosse en caoutchouc, conçu pour minimiser les enchevêtrements de cheveux. De plus, une petite lame située juste en dessous des rouleaux permet de couper les cheveux et poils d’animaux avant qu’ils ne soient aspirés. De ce fait, le nettoyage du robot est assez simple, puisqu’il suffit de retirer les rouleaux et d’en enlever la saleté.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

La station utilise quant à elle de l’eau chaude et de l’air chaud pour laver et sécher les serpillières, limitant la prolifération des bactéries, des moisissures et des mauvaises odeurs. Cependant, contrairement au S8 MaxV Ultra, le Qrevo Master n’inclut pas de brosse de nettoyage dédiée pour la serpillière et fait appel à une planche de lavage pour frotter la serpillière, ce qui est légèrement moins efficace.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Heureusement, le nettoyage de la planche est très simple puisqu’elle est entièrement amovible, ce qui la rend beaucoup plus facile à frotter et à nettoyer sous l’eau. Elle est également équipée de raclettes intégrés, similaires au Dreame X40 Ultra, permettant de dégrossir la saleté et simplifier l’entretien au quotidien.

Roborock Qrevo S : 500 euros de moins pour quelques compromis

Le Qrevo Master est le fleuron de la gamme Qrevo, proposant la plupart des innovations du S8 MaxV Ultra, le robot porte-étendard de la marque. Malgré une fiche technique et des performances impressionnantes, son prix peut en rebuter plus d’un. Toutefois, pour permettre au plus grand nombre de bénéficier des avantages d’un robot aspirateur laveur, Roborock a également lancé le Qrevo S, version améliorée du Q Revo premier du nom.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Il propose des fonctionnalités similaires au Qrevo Master, mais fait l’impasse sur certaines fonctionnalités pour maintenir un prix plus faible. Le robot est ainsi dénué d’une caméra embarquée, de brosse et patins motorisés et extensibles, du double rouleau brosse, et du nettoyage à eau chaude. Malgré cela, il reste un excellent choix et offre de très bonnes performances de nettoyage, pour 500 euros de moins que le Qrevo Master.

Prix et disponibilité

Le Qrevo Master est d’ores et déjà disponible sur Amazon et Cdiscount pour 1 300 euros. Une offre de lancement permet de bénéficier d’une remise de 10 %.

Quant au Qrevo S, il est vendu 800 euros sur Amazon, mais bénéficie d’un escompte de 20 % pour son arrivée.