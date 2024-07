Quels sont les meilleurs aspirateurs robots laveurs en 2024 ? Notre sélection

Sur le marché des aspirateurs robots, de plus en plus de modèles proposent une fonction lavage humide pour s'occuper à fond des sols. Certes, il s'agit de modèles plus chers, mais aussi plus performants. L'équipe guide d'achat de Frandroid a regroupé au sein d'une sélection les meilleurs aspirateurs robots laveurs testés par nos soins.

Quel est le meilleur aspirateur robot laveur actuel ? Notre top 3

Les robots aspirateurs existent depuis déjà de nombreuses années. Leurs performances se sont significativement améliorées au fil du temps, avec aujourd’hui des modèles capables non seulement d’aspirer sur sols durs et les tapis, mais aussi de passer la serpillière en toute autonomie. Avec le Roborock S7 MaxV Ultra, sorti il y a déjà deux ans, le marché s’est accéléré. Les robots peuvent désormais laver leurs serpillières eux-mêmes, la sécher, remplir le réservoir d’eau propre et collecter l’eau usagée. Le principe se rapproche d’un nettoyage manuel, puisque la serpillière est non seulement lavée avant et après le nettoyage, mais aussi durant le cycle, comme vous le feriez avec un seau d’eau et une serpillière traditionnelle.

Toutefois, en deux ans, de nombreux nouveaux modèles sont arrivés sur le marché, avec des produits de plus en plus complets et performants. Sur ce segment, Roborock se partage le marché avec Dreame et Ecovacs, mais aussi d’autres marques moins connues. Voyons ici plus en détail quels sont les meilleurs aspirateurs robots avec la fonction lavage, ceux qui sont, selon nous, les plus aboutis à l’heure actuelle.

Il est important de souligner que ce guide se base sur nos propres essais et tous les modèles présentés ont été rigoureusement testés avant que nous vous les recommandions. Pour chaque produit, nous vous invitons à lire le test détaillé afin d’en savoir plus et d’analyser s’il correspond à vos attentes, mais aussi à votre budget. Notre sélection des meilleurs aspirateurs robots classiques est aussi disponible à la lecture.

Roborock S8 MaxV Ultra Le meilleur aspirateur robot laveur du marché

Le Roborock S8 MaxV Ultra est probablement le meilleur robot aspirateur laveur du marché. Il intègre des fonctionnalités de pointe qui le placent au sommet de sa catégorie. Sa puissance d’aspiration de 10 000 Pa, combinée à un double rouleau-brosse, garantit un nettoyage en profondeur des sols durs et des tapis, éliminant efficacement saletés et poussières. Par ailleurs, c’est le premier modèle du marché à être équipé d’une brosse latérale flexible et motorisée, lui permettant de débarrasser efficacement coins, plinthes et pieds de meubles de la saleté.

Pour ce qui est du nettoyage humide, il fait appel à une serpillière vibrante, une approche qui améliore considérablement l’efficacité en frottant les sols pour venir à bout des tâches tenaces. De plus, le réservoir de solution de nettoyage intégré à la station permet d’en ajouter automatiquement lors du nettoyage, laissant les sols parfaitement propres. La serpillière rotative latérale complète le dispositif en nettoyant le long des plinthes pour couverture complète. Les serpillières sont d’ailleurs lavées à l’eau chaude et séchées à l’air chaud, minimisant ainsi les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries.

Le Roborock S8 MaxV Ultra est également équipé de la station la plus avancée du marché. Celle-ci automatise plusieurs tâches, comme le vidange du bac à poussière, mais aussi le lavage et séchage des serpillières, comme mentionné plus haut. Elle se distingue néanmoins des autres modèles du marché grâce à sa brosse dédiée qui frotte la serpillière pour un entretien en profondeur, réduisant ainsi les interventions manuelles nécessaires.

Les fonctionnalités intelligentes SmartPlan et DirtTec automatisent encore plus le processus de nettoyage. Le robot ajuste automatiquement les paramètres et la stratégie de nettoyage en fonction du niveau de saleté détecté, nettoyant une seconde fois si nécessaire les zones particulièrement sales pour assurer un résultat impeccable.

Le S8 MaxV Ultra excelle également en termes de navigation et de détection d’obstacles, qu’il évite avec précision, sans trop s’en éloigner pour maximiser la surface couverte. Sa capacité à fonctionner comme une caméra de surveillance, offrant un flux vidéo en direct et la possibilité de prendre des photos, ajoute une dimension de sécurité à ses fonctionnalités. Il n’oublie pas le côté fun, grâce à sa fonction lui permettant de prendre des clichés de votre animal de compagnie pendant le nettoyage.

L’entretien du Roborock S8 MaxV Ultra est également un des plus simples, bien qu’il faille nettoyer le fond et le filtre de la station manuellement assez fréquemment.

Dans l’ensemble, le Roborock S8 MaxV Ultra combine puissance, intelligence et facilité d’utilisation, en faisant un choix idéal si vous cherchez une solution de nettoyage haut de gamme. Son prix élevé est justifié par ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités avancées, particulièrement adaptées aux foyers avec des animaux, des enfants ou des sols exigeants. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S8 MaxV Ultra.

Dreame X40 Ultra Un aspirateur robot nettoyeur haut de gamme

Le Dreame X40 Ultra Complete est très certainement l’un des robots aspirateurs laveurs les plus avancés et performants disponibles sur le marché. Dans sa version Complete, il est vendu avec une gamme complète de consommables, assurant une tranquillité d’esprit pendant au moins un an après l’achat. Il se démarque de la concurrence grâce à sa base auto-nettoyante, qui se racle pour en faciliter l’entretien. Elle est également capable de laver les patins de la serpillière à 70 ºC et bien sûr d’effectuer la vidange du bac à poussière du robot. Elle dispose également d’un réservoir de détergent intégré, permettant ainsi un ajout automatique. D’ailleurs, contrairement à Roborock, la solution de nettoyage est fournie dans la boîte, évitant d’avoir à en acheter séparément.

Avec une puissance d’aspiration de 12 000 Pa, le Dreame X40 Ultra se place au sommet du classement par rapport à la concurrence. Cela lui assure une aspiration exemplaire sur les sols durs et les tapis, capturant efficacement saleté et poussière. Le robot utilise un seul rouleau brosse en caoutchouc, mais une brosse TriCut est disponible en option pour minimiser les enchevêtrements de cheveux et poils d’animaux. De plus, sa brosse latérale motorisée se déploie automatiquement pour nettoyer les coins et le long des meubles, garantissant une propreté impeccable même dans les zones difficiles d’accès.

Pour le nettoyage humide, le Dreame X40 Ultra utilise des patins rotatifs, dont l’un est extensible, permettant de nettoyer le long des plinthes et dans les angles avec efficacité. L’ajout de détergent permet de dissoudre les graisses et autres saletés tenaces, assurant des sols parfaitement propres. Les serpillières sont lavées à l’eau chaude et séchées à l’air chaud, minimisant les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries, bien que les serpillières puissent nécessiter un nettoyage en machine environ une fois par mois pour un entretien optimal.

Les fonctionnalités intelligentes Clean Genius du Dreame X40 Ultra permettent d’ajuster automatiquement la puissance d’aspiration et le niveau d’humidité des serpillières en fonction de la saleté détectée. Le robot peut également effectuer un second passage dans les pièces particulièrement sales, garantissant un nettoyage impeccable. Sa capacité à naviguer et à détecter les obstacles est globalement bonne, même s’il est parfois un peu trop précautionneux.

En termes d’entretien, le Dreame X40 Ultra est conçu pour minimiser les interventions manuelles, grâce à sa brosse en caoutchouc et à sa planche de lavage facilitant l’entretien. Ainsi, même si l’eau sale peut s’accumuler dans la base, le nettoyage est simple et rapide, grâce au mode dédié. Par ailleurs, un kit de raccordement à l’eau courante optionnel permet d’automatiser entièrement le remplissage et la vidange des réservoirs d’eau pour encore plus de praticité.

Le Dreame X40 Ultra Complete combine puissance, intelligence et facilité d’utilisation, en faisant un choix idéal pour ceux qui recherchent une solution de nettoyage haut de gamme. Son prix est toutefois très élevé, même s’il s’explique par ses performances et ses fonctionnalités avancées, particulièrement adaptées aux foyers avec des animaux, des enfants ou des sols exigeants. N’hésitez pas à lire notre test complet du Dreame X40 Ultra pour savoir s’il est adapté à vos besoins.

Roborock Qrevo MaxV L'aspirateur robot laveur à l'excellent rapport qualité/prix

Le Roborock Qrevo MaxV se positionne comme l’un des robots aspirateurs laveurs offrant un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Il combine des fonctionnalités complètes avec des performances de nettoyage remarquables, le tout à un tarif abordable. Comme les plus grands, il propose notamment le lavage et séchage automatique des patins de serpillière à l’eau chaude et à l’air chaud.

Avec une puissance d’aspiration de 7 000 Pa, le Qrevo MaxV offre un nettoyage efficace sur sols durs et tapis. Il est équipé d’un rouleau-brosse en silicone et d’une brosse latérale, ce qui lui permet de diriger la saleté vers le rouleau principal pour une efficacité maximale. Celle-ci n’est toutefois pas extensible pour atteindre les coins, contrairement aux deux modèles susmentionnés.

Le nettoyage humide du Qrevo MaxV est efficace et parvient à venir à bout des taches du quotidien. Bien que le robot ne dispose pas d’un réservoir de détergent intégré, l’ajout manuel de détergent dans le réservoir d’eau permet d’améliorer l’efficacité du nettoyage et de venir efficacement à bout des taches tenaces. Les deux serpillières rotatives assurent un nettoyage humide impeccable, pouvant se lever automatiquement pour éviter de mouiller les tapis. De plus, le patin droit peut automatiquement s’étendre pour longer les plinthes et nettoyer efficacement jusqu’aux pieds de meubles.

Le Qrevo MaxV utilise la technologie LiDAR et une caméra IA pour naviguer et détecter les obstacles avec précision. Cette combinaison lui permet de créer des cartes précises de votre domicile et de les ajuster en temps réel. La caméra IA peut même prendre des photos des obstacles pour les afficher sur la carte.

La fonction SmartPlan boostée à l’IA automatise les réglages en fonction des besoins spécifiques et la saleté de chaque pièce, rendant l’expérience utilisateur encore plus fluide. De plus, le robot peut automatiquement effectuer un second passage s’il détecte une zone particulièrement sale. L’entretien du Qrevo MaxV est relativement simple, notamment grâce au plateau amovible et lavable sous l’eau.

Le Roborock Qrevo MaxV combine une aspiration puissante, une navigation intelligente et un nettoyage humide efficace, en faisant un choix idéal pour ceux qui recherchent un robot aspirateur laveur performant à un prix abordable. Vous en apprendrez plus dans notre test complet du Roborock Qrevo MaxV.

Ecovacs Deebot T30s Combo Complete Le robot aspirateur tout en un pour la maison

L’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete se distingue par son approche tout-en-un innovante, combinant un robot aspirateur laveur avec un aspirateur à main transformable en aspirateur balai. Ce modèle est particulièrement polyvalent et remplaçant véritablement deux appareils distincts, réduisant au passage l’espace nécessaire. En revanche, son encombrement ne lui permet probablement pas d’être placé dans un salon aussi aisément que d’autres produits.

Le Deebot T30s Combo Complete dispose d’une puissance d’aspiration de 11 000 Pa, combinée à une brosse à poils en fils de nylon et une technologie anti-enchevêtrement ZeroTangle. Cette approche permet un nettoyage en profondeur des sols durs et des tapis, éliminant efficacement saletés et poussière.

Pour ce qui est du nettoyage humide, il utilise deux patins de lavage rotatifs et relevables, lavés à l’eau chaude à 70ºC par la station. Cette approche permet d’améliorer considérablement l’efficacité du nettoyage, en venant à bout des tâches tenaces. Le système TruEdge assure que les patins atteignent et nettoient efficacement le long des plinthes, offrant une couverture complète. Les serpillières sont également séchées à l’air chaud, minimisant ainsi les mauvaises odeurs et la prolifération de bactéries. En revanche, il faut manuellement ajouter la solution de nettoyage, la base ne disposant pas d’un réservoir intégré, malgré sa taille.

Les fonctionnalités intelligentes de l’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete automatisent encore plus le processus de nettoyage. Le robot ajuste automatiquement les paramètres de nettoyage en fonction du niveau de saleté détecté, renettoyant les zones particulièrement sales pour assurer un résultat impeccable. La gestion des obstacles est également bien maîtrisée grâce au capteur TrueDetect 3D, bien qu’il puisse parfois manquer les objets de petite taille comme les câbles.

L’entretien du Deebot T30s Combo Complete est minimal, notamment grâce au plateau entièrement amovible pour un nettoyage sous l’eau. Les enchevêtrements de poils et cheveux sont également réduits, limitant l’intervention nécessaire. Enfin, l’aspirateur à main se vide automatiquement dans le sac à poussière de la station, simplifiant également l’entretien.

L’Ecovacs Deebot T30s Combo Complete combine puissance, intelligence et polyvalence, en faisant un choix idéal si vous cherchez une solution de nettoyage capable de remplacer plusieurs appareils. Son prix reste accessible, notamment, car il combine deux produits en un sans faire de compromis.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Ecovacs Deebot T30s Combo Complete.

Eureka J20 L'aspirateur laveur innovant

Le Eureka J20 offre une proposition innovante grâce à sa serpillière à chenille, inédite sur le marché. Il bénéficie d’une grosse puissance d’aspiration de 8 000 Pa, combinée à une brosse à poils durs. Sa forme rectangulaire unique lui permet de mieux accéder aux coins et de s’insérer entre les meubles, bien que l’absence de brosse latérale flexible limite sa capacité à atteindre les coins et plinthes.

Pour ce qui est du nettoyage humide, il utilise une serpillière à chenilles, une innovation unique sur le marché. Au lieu de vibrer ou de bouger comme les serpillières traditionnelles, celle-ci s’enroule sur elle-même tout en appliquant une pression de 17 N sur le sol pour venir à bout des taches. Cette approche permet au robot de nettoyer les sols efficacement et d’éliminer la plupart des taches en un seul passage. La serpillière est maintenue humide durant le nettoyage et la cartouche de détergent intégrée dans la base permet d’automatiser cette tâche.

La navigation du J20 est globalement efficace, bien que le robot puisse parfois se heurter à des obstacles bas comme les câbles.

L’entretien est légèrement plus complexe, puisqu’il faut fréquemment nettoyer le socle de la station manuellement. La serpillière à chenilles s’auto-nettoie grâce à un racloir durant le nettoyage et est bien entendu entretenue par la station. De plus, elle peut être facilement retirée pour un lavage en machine. Cependant, la brosse à poils durs peut nécessiter un nettoyage manuel fréquent pour enlever les poils d’animaux et cheveux enroulés.

Dans l’ensemble, le Eureka J20 offre une proposition très innovante pour le nettoyage humide des sols. Toutefois, son prix reste élevé par rapport à la concurrence et il est judicieux de l’acheter lors d’une offre promotionnelle.

Comment bien choisir le meilleur robot aspirateur laveur ?

Pour choisir le meilleur robot aspirateur laveur, il est essentiel de considérer plusieurs critères : la puissance d’aspiration, mais aussi les fonctionnalités de nettoyage humide, la capacité de navigation et de détection d’obstacles, ainsi que les options d’entretien et de maintenance.

Faut-il opter pour un modèle avec lavage à eau chaude ?

Les robots aspirateurs laveurs équipés de lavage à eau chaude pour les serpillières offrent des avantages considérables. Bien que l’eau utilisée pendant le nettoyage soit froide, le lavage à eau chaude des serpillières après le nettoyage permet de réduire les bactéries et les mauvaises odeurs, garantissant une hygiène optimale. De plus, comme les serpillières sont lavées avec de l’eau chaude avant et pendant le nettoyage, cela contribue à améliorer les performances de nettoyage.

Un distributeur de détergent est-il utile ?

Un modèle avec un distributeur de détergent intégré peut améliorer l’efficacité du nettoyage en dissolvant les graisses et éliminant les taches tenaces. Cela permet d’obtenir des sols plus propres en un seul passage, mais aussi de vous économiser du temps en évitant l’ajout manuel de détergent à chaque remplissage du réservoir d’eau.

Que choisir entre serpillière vibrante, chenilles ou patins rotatifs ?

Chaque système de nettoyage humide a ses avantages :

Patins rotatifs : c’est l’approche la plus commune. Ils sont globalement efficaces, notamment sur les modèles avec une serpillière extensible pour couvrir une large surface et nettoyer le long des plinthes.

: c’est l’approche la plus commune. Ils sont globalement efficaces, notamment sur les modèles avec une serpillière extensible pour couvrir une large surface et nettoyer le long des plinthes. Serpillière vibrante : cette approche est utilisée notamment par Roborock pour sa série S. Elle est idéale pour frotter les sols et éliminer les taches tenaces. Dans l’ensemble, les résultats de nettoyage sont supérieurs avec ce type de serpillière, mais l’inconvénient est que les plinthes sont moins bien nettoyées.

: cette approche est utilisée notamment par Roborock pour sa série S. Elle est idéale pour frotter les sols et éliminer les taches tenaces. Dans l’ensemble, les résultats de nettoyage sont supérieurs avec ce type de serpillière, mais l’inconvénient est que les plinthes sont moins bien nettoyées. Serpillière à chenilles : cette approche innovante permet une pression constante et un mouvement continu pour un nettoyage en profondeur, tout en raclant la serpillière pour la maintenir propre pendant le nettoyage. En revanche, elle ne permet pas d’atteindre les pieds de meubles ou les plinthes.

Quels sont les besoins d'entretien des robots aspirateurs laveurs ?

L’entretien régulier comprend le vidage et le remplissage des réservoirs d’eau, le nettoyage des brosses et des filtres, ainsi que le lavage occasionnel des serpillières en machine. Certains modèles intègrent des fonctionnalités d’auto-nettoyage de la station pour minimiser les interventions manuelles, mais un entretien périodique reste nécessaire pour maintenir les performances de l’appareil. Dans l’idéal, il faut passer environ cinq minutes par semaine pour entretenir entièrement un robot.

Comment fonctionne le raccordement à l'eau et quels sont ses avantages ?

Le raccordement à l’eau permet à la station du robot aspirateur laveur de remplir et de vider automatiquement ses réservoirs, simplifiant ainsi l’entretien quotidien. Cela garantit une disponibilité constante de l’eau propre et évite les interventions manuelles fréquentes pour remplir ou vider les réservoirs. Pour l’instant, seul Dreame propose cette fonctionnalité sur ses produits vendus en France.

Comment se fait la détection d'obstacles ?

Les robots aspirateurs laveurs utilisent des technologies comme le LiDAR, les caméras IA et les capteurs infrarouges pour détecter et éviter les obstacles. Ces systèmes permettent au robot de naviguer efficacement autour des meubles et autres objets, assurant un nettoyage complet sans heurts. Un modèle avec caméra IA sera plus efficace, notamment pour détecter de petits objets comme les câbles et les fils.

Pourquoi est-il important d'avoir un réservoir d'eau intégré au robot ?

Un réservoir d’eau intégré au robot est crucial pour les fonctions de nettoyage humide. Il permet au robot d’humidifier les serpillières en continu durant le cycle, assurant un nettoyage efficace des sols. Tous les modèles présentés dans ce guide sont équipés de réservoirs d’eau intégré, évitant ainsi que les patins ne s’assèchent pendant le nettoyage.

Quel est l'intérêt de la station d'accueil ?

La station d’accueil offre plusieurs avantages : elle permet de vider automatiquement le bac à poussière, de laver et de sécher les serpillières, et de recharger le robot. Elle centralise les fonctions de maintenance, réduisant les interventions manuelles et améliorant l’efficacité globale du robot aspirateur laveur. Tous les modèles présentés dans ce guide sont équipés d’une station autonome.

Dois-je me ruiner pour acheter un robot aspirateur laveur ?

Pas nécessairement ! Bien que ces modèles soient généralement onéreux, ils bénéficient souvent d’offres promotionnelles, notamment durant les soldes, Prime Day et le Black Friday. Il convient donc de scruter les prix des produits qui vous intéressent durant ces périodes, afin de bénéficier de prix compétitifs.

