Les 3 meilleurs aspirateurs robots testés par Frandroid en avril 2025

Le marché des aspirateurs robots fourmille désormais de diverses références alléchantes. Le mois dernier, la rédaction de Frandroid a testé plusieurs modèles : voici nos favoris.

Si les robots aspirateurs ont la cote, la multiplicité des modèles peut porter à confusion. C’est là que Frandroid entre en jeu. Notre rédaction teste de nombreux modèles qui sont réunis au sein d’un guide d’achat des meilleurs aspirateurs robots. Pour la cuvée du mois d’avril, nous retrouvons deux produits de la marque Roborock ainsi qu’un modèle un peu plus compact qu’à l’accoutumée.

Roborock Qrevo Plus Un bon choix d’aspirateur robot

Dans le catalogue des aspirateurs robots Roborock, les produits en dessous de 1000 euros sont éclipsés par le haut de gamme. En l’occurrence, le Roborock Qrevo Plus fait quelques concessions sur la question des finitions. Il reste quand même assez standard. La puissance d’aspiration à 7 000 Pa confirme les bonnes performances de l’aspirateur robot. Le nettoyage est excellent tandis que la serpillère vient apporter une belle touche finale. Dans le volet de la navigation, le dôme LIDAR permet d’avoir une belle détection d’obstacle. L’application cartographie votre domicile pour optimiser les prochains passages. Pour 800 euros, le Roborock QRevo Plus est un bon choix d’aspirateur robot.

SwitchBot K10+ Pro L’aspirateur robot pour les petites surfaces

Cet aspirateur robot est un peu particulier du fait de sa taille. Le SwitchBot K10+ Pro est facile à installer malgré quelques scories. Sa compacité est très agréable, même si le réservoir de poussière est fatalement plus petit. La vidange automatique permet de soulager ce petit défaut. Son fonctionnement est très silencieux et parfaitement adapté aux petits espaces. L’autonomie en place permet de couvrir 100 mètres carrés. Avec une application complète et intuitive, l’aspirateur robot peut avoir une belle navigation pour compenser l’absence de détection d’obstacles. Sur de gros déchets ou des tapis, la puissance d’aspiration n’est en revanche pas suffisante. Pour moins de 400 euros, le SwitchBot K10+ Pro est un bon choix pour des appartements.

Roborock Saros 10R Le nouveau venu

8 /10 Fiche produit Voir le test Performances de nettoyage

Performances de nettoyage Application très intuitive

Application très intuitive Entretien facilité

Cet aspirateur robot est le dernier venu de chez Roborock, qui l’a présenté en détail lors du CES de 2025. Le Roborock Saros 10R arbore dans un premier temps un design premium avec une apparence raffinée. La couleur noire miroir est de belle qualité. Sur sa construction, vous avez droit à des capteurs 3D et une caméra lui permettant de se repérer, même si cela reste perfectible. Côté nettoyage et lavage, le Saros 10R est très performant grâce à un bon ajustement dans la dose de détergent. Il bénéficie d’une belle polyvalence et d’une facilité d’entretien salutaire pour l’usage au quotidien. En termes de prix, il est vendu à 1499 euros, ce qui en fait l’aspirateur robot le plus cher de notre sélection.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.