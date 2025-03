Test du Roborock Qrevo Plus : l’essentiel du nettoyage dans un prix compact

Le Roborock Qrevo Plus vient enrichir le coeur de gamme de la marque, avec un produit relativement bon marché, tout en offrant des performances de nettoyage honorables. Dans ce test détaillé, voyons s’il sait se distinguer de la concurrence, qui devient de plus en plus rude.

Le Roborock Qrevo Plus vient étendre la gamme Qrevo, déjà très complète avec les excellents aspirateurs robots laveurs Qrevo Curv et Qrevo Master. Contrairement aux modèles précités, celui-ci dispose d’un rapport qualité-prix particulièrement intéressant, proposant des fonctionnalités essentielles dans un tarif relativement contenu. Il dispose notamment d’une serpillière extensible, permettant de nettoyer le long des plinthes, pour un nettoyage complet.

C’est une excellente option si vous recherchez une expérience de nettoyage efficace et autonome tout en restant sous la barre des 1000 euros. Toutefois, à près de 800 euros, il est légèrement plus cher que son concurrent direct, le Dreame L10s Ultra Gen 2, qui propose des caractéristiques similaires, voire légèrement supérieures.

Modèle Roborock Qrevo Plus Dimensions 34 cm x 52,1 cm x 48,7 cm Détection des obstacles Oui Couleur Noir, Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Design familier

Le Qrevo Plus conserve le design familier de la gamme Qrevo, inauguré il y a déjà plus d’un an par le premier Q Revo, avec notamment une station verticale et entièrement autonome. Celle-ci dispose de deux grands réservoirs d’eau, accessibles directement par le dessus. Le sac à poussière de 2,7 litres est quant à lui situé derrière un panneau amovible en façade. Sur la partie basse, la planche de lavage est entièrement amovible, la rendant facile à nettoyer dans un évier.

Le robot lui-même est compact et reprend une esthétique circulaire traditionnelle. Sur le dessus, on retrouve un dôme LiDAR pour la navigation, ainsi qu’un capteur infrarouge à l’avant pour la détection d’obstacles.

Le Qrevo Pro fait appel à une brosse principale en caoutchouc, ainsi qu’une brosse latérale non extensible. Deux patins de serpillière rotatifs sont quant à deux dédiés au nettoyage humide, dont un peut s’étendre automatiquement, permettant au robot de nettoyer le long des plinthes.

En termes de qualité de fabrication, le Qrevo Plus fait moins bien que les modèles haut de gamme de la marque, comme le Roborock S8 MaxV Ultra. On lui pardonne tout de fois, sachant qu’il s’agit d’un appareil bien plus abordable.

Une appli intuitive et complète

Le Qrevo Plus cartographie votre domicile lors de la configuration. Une fois la carte prête, vous pouvez modifier les limites des pièces, définir des zones interdites et ajuster le type de sol. Vous pouvez même placer des meubles sur la carte et personnaliser l’ordre de nettoyage de chaque pièce. Cela vous permet d’affiner le processus de nettoyage selon vos besoins.

Le robot peut stocker jusqu’à quatre cartes, ce qui est utile si vous avez plusieurs étages ou une seconde maison. Il se repère et choisit automatiquement la carte appropriée sans nécessiter d’intervention de votre part.

Pour ce qui est des paramètres de nettoyage, vous pouvez contrôler la puissance d’aspiration et le débit d’eau manuellement ou laisser la fonction SmartPlan les ajuster pour vous de manière intelligente. De même, vous pouvez lancer le nettoyage de la maison entière ou de certaines pièces spécifiques.

L’application offre également de nombreuses options de personnalisation. Vous pouvez notamment planifier le nettoyage selon vos préférences, selon les jours et les heures de votre choix. Il est également possible d’ajuster la fréquence de nettoyage des patins de serpillière ou la vidange du bac à poussière, ainsi que le temps de séchage des patins. Vous pouvez également paramétrer les heures creuses pour bénéficier de tarifs avantageux pour la recharge. Le comportement en présence de tapis est également ajustable, avec notamment le choix de lever les serpillières, les éviter entièrement ou même effectuer une aspiration profonde, utile pour les tapis épais.

Le robot est également compatible avec Google Assistant et Alexa, mais ne dispose pas d’un assistant vocal intégré comme le Qrevo Master.

Un nettoyage très satisfaisant

Le Qrevo Plus dispose d’une puissance d’aspiration assez élevée de 7 000 Pa. Celle-ci le rend efficace pour aspirer sur sols durs et tapis fins. Il ramasse efficacement la saleté, la poussière, les cheveux et les petites particules, laissant les sols propres. Cependant, son concurrent direct, le Dreame L10s Ultra Gen 2, offre un peu plus, avec 10 000 Pa.

Sur les tapis, le Qrevo Plus augmente automatiquement la puissance d’aspiration pour un nettoyage en profondeur. Cela l’aide à atteindre la saleté piégée en profondeur. Toutefois, pour les tapis épais, un modèle avec un double rouleau brosse et une aspiration plus puissante, comme le Qrevo Master, pourrait être un meilleur choix.

Bien que le Qrevo Plus ait une serpillière extensible, il ne dispose pas de la brosse latérale avancée FlexiArm, présente notamment sur le Qrevo Curv. Cela aurait permis un meilleur nettoyage des coins et des bords, mais avec une augmentation significative du prix.

Le Qrevo Plus est également compétent en matière de nettoyage humide. La station lave les patins de serpillière avant, pendant et après chaque cycle. Elle dispose d’un petit réservoir d’eau qui garde les patins humides, évitant qu’ils ne sèchent pendant le nettoyage.

Le débit d’eau est ajustable depuis l’application, avec trois modes prédéfinis ou même une gradation manuelle sur 30 niveaux pour un contrôle plus précis. Après chaque session, les patins sont automatiquement nettoyés et séchés, pour éviter les odeurs et la prolifération des bactéries.

Les résultats de nettoyage humide sont très bons, notamment pour les taches du quotidien. Vous pouvez ajouter un peu de détergent dans l’eau propre de meilleurs résultats, en particulier sur les taches grasses ou sèches. La plupart d’entre elles disparaissent en un passage, mais les taches plus tenaces ou sèches peuvent nécessiter un second passage.

Malheureusement, contrairement au Qrevo Master, le Qrevo Plus ne peut pas détecter automatiquement les zones sales. Il convient de configurer les paramètres de nettoyage convenablement en cas de zones très sales, par exemple avec un nettoyage croisé.

Les deux patins rotatifs sont efficaces au quotidien, mais j’ai une préférence pour la serpillière vibrante du S8 MaxV Ultra, encore plus efficace sur les salissures séchées et tenaces.

De par son positionnement abordable, le Qrevo Plus ne dispose pas du lavage des serpillières à l’eau chaude. Le nettoyage est certes légèrement moins efficace sur certaines taches, il n’en reste pas moins performant.

Pour ce qui est de la navigation, le Qrevo Plus navigue sans encombre grâce à la technologie LiDAR et aux capteurs infrarouges.

Le système Reactive Tech lui permet d’éviter la plupart des obstacles, comme les chaussures et les jouets. Cependant, le robot a parfois plus de mal avec les petits objets comme les câbles ou les fils, qui sont généralement mieux détectés par les robots équipés de caméras.

Dans l’ensemble, le Qrevo Plus est relativement silencieux, notamment en utilisant les modes les moins puissants. La station est un peu bruyante, notamment lors de la vidange du bac à poussière et du lavage des serpillières. Heureusement, un mode Ne pas déranger permet de désactiver ces taches si vous ke souhaitez, afin de ne pas être importuné la nuit.

Un entretien assez simple

Le Qrevo Plus fonctionne de manière entièrement autonome en tant que robot aspirateur-laveur, même s’il s’agit d’un modèle de milieu de gamme. Ses grands réservoirs d’eau lui permettent de nettoyer plus de 100 m², même avec des débits d’eau élevés.

La station se charge de nettoyer et sécher les serpillières, ce qui minimise la nécessité de les entretenir manuellement. Cependant, il est préférable de laver les patins en machine environ une fois par mois, car les picots en plastique de la planche de lavage ne sont pas aussi efficaces que la brosse dédiée que l’on trouve sur le S8 MaxV Ultra.

L’entretien de la planche de lavage est assez simple, notamment car elle est entièrement amovible, ce qui le rend facile à nettoyer et à laver sous un robinet.

La conception du rouleau-brosse minimise les enchevêtrements de poils d’animaux et de cheveux, ce qui facilite également l’entretien du robot. Toutefois, ils sont tendance à s’accumuler autour de la brosse latérale et peuvent la bloquer s’ils ne sont pas nettoyés.

Prix et disponibilité

Le Roborock Qrevo Plus est disponible en noir ou blanc chez Fnac Darty pour 800 euros. Boulanger est légèrement plus généreux, le proposant à 770 euros.