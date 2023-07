Test du Roborock Q Revo : un nettoyage irréprochable pour un prix abordable

Avec le Q Revo, Roborock lance un nouvel aspirateur robot milieu de gamme disposant de fonctionnalités premium. Après plusieurs semaines de tests, voyons si le Q Revo est aussi efficace que les modèles premium de la série S.

Depuis l’arrivée du S7 MaxV Ultra, Roborock est devenu le leader incontesté des robots aspirateurs laveurs sur le marché. La marque ne se repose pas pour autant sur ses lauriers, puisqu’elle continue de lancer des modèles innovants comme le S8 Pro Ultra et le S7 Max Ultra.

Cependant, tous ces modèles font partie de la gamme S, série porte-étendard du fabricant chinois. La série Q, plus axée milieu de gamme, ne disposait pas de modèle combiné entièrement autonome, malgré le Q7 Max+, capable de passer la serpillière et de s’auto-vidanger, sans pour autant pouvoir nettoyer sa serpillière seule.

La marque vient toutefois de lancer le nouveau Q Revo, un modèle plus abordable proposant une autonomie complète grâce à ses deux réservoirs d’eau et à sa station de vidange et de nettoyage. Malgré un positionnement moins premium, il embarque également la détection d’obstacles par infrarouge et le séchage à air chaud, faisant de lui un produit très complet et plus accessible que ceux de la gamme S.

Nous l’avons testé pendant plusieurs semaines, dans des conditions réelles, mais difficiles, en le mettant à l’épreuve des sols jonchés de terre et pleins d’obstacles. Il a su nous convaincre et remporter les épreuves sans difficulté.

Fiche produit

Ce test a étré réalisé avec un Roborock Q Revo fourni par la marque.

Un design plus discret

Le Q Revo tranche avec le design des autres robots Roborock et s’inspire de la forme du Dreame L10s Ultra, avec une base plus haute et moins large que ceux de la série S, mesurant 340 x 487 x 561 mm.

Les deux réservoirs d’eau sont situés sur le dessus de la station et sont directement visibles, puisqu’ils ne sont pas protégés par une trappe supérieure. Directement en dessous, on retrouve le sac à poussière de 2,7 L, caché cette fois-ci derrière une façade amovible de la même couleur que le reste de la base. Enfin, la partie basse sert à accueillir le robot, mais aussi et surtout à nettoyer ses patins et vidanger le bac à poussière. C’est sur ce point que le Q Revo diffère le plus des autres modèles de la marque, puisque Roborock a simplifié le système de lavage des serpillières.

Au lieu d’utiliser une brosse dédiée qui récure une serpillière plate, le Q Revo dispose de deux patins circulaires, que la station nettoie à l’aide de picots en plastique. Le nettoyage est donc naturellement moins efficace qu’une brosse dédiée, même s’il a le mérite d’exister.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est du robot, il est assez classique avec sa forme arrondie et ses dimensions de 353 x 350 x 96,5 mm, qui lui permettent de se glisser sous la plupart des meubles, malgré le dôme LiDAR qui dépasse. La partie supérieure est assez sobre, puisqu’elle dispose seulement de deux boutons d’accès rapide ainsi qu’une trappe qui donne accès au filtre HEPA et au bac à poussière, ce qui évite d’avoir à retourner le robot pour y accéder. Dans les faits, vous n’aurez besoin de l’ouvrir qu’une ou deux fois par an pour changer le filtre HEPA, puisque la station se charge de vidanger automatiquement le filtre à poussière.

Le dessous du robot rappelle d’autres modèles concurrents, avec notamment les deux patins de nettoyage, le rouleau-brosse en silicone, l’unique brosse latérale, les roues et les différents capteurs. On retrouve également des capteurs infrarouges en façade, qui servent à la détection d’obstacle et que nous détaillerons plus bas.

Pour ce qui est de la qualité de fabrication, elle est sensiblement inférieure à celle de la série S et du Dreame L10s Ultra, avec des plastiques de moins bonne qualité et parfois un jeu perceptible sur certains éléments. Heureusement, cela ne se ressent pas au quotidien et le produit semble tout de même durable, mais la différence entre les deux gammes se faire ressentir.

Comme à son habitude, Roborock propose le Q Revo en blanc ou en noir, permettant de l’intégrer au mieux dans votre intérieur. En revanche, le fabricant n’inclut aucun consommable supplémentaire dans la boite, si ce n’est un sac à poussière de rechange.

Une application exemplaire

L’application Roborock est l’une des plus avancées sur le marché et propose sans surprise une multitude d’options de personnalisation, même s’il est également possible de piloter le robot avec l’application Xiaomi Mi Home, Google Assistant et Alexa.

Lors de la mise en route, le robot parcourt les environs et crée une carte numérique de votre logement. Il est ensuite possible de la personnaliser en renommant des pièces, de les scinder ou fusionner et de créer des murs virtuels et zones interdites. Vous pouvez même placer des meubles sur le plan et personnaliser l’ordre de nettoyage des pièces, selon vos besoins. Les options de nettoyage peuvent par ailleurs être ajustées pour chaque pièce, avec par exemple une puissance d’aspiration plus puissante dans l’entrée.

Le Q Revo peut gérer jusqu’à quatre cartes différentes, ce qui est utile si votre logement comporte plusieurs étages ou si vous comptez l’utiliser dans une résidence secondaire. Il sait d’ailleurs se positionner automatiquement et identifier quelle carte utiliser sans avoir besoin de lui spécifier.

En matière de personnalisation, l’application permet de contrôler les options de nettoyage, mais aussi de créer un planning de nettoyage personnalisé, vous permettant de choisir entre un nettoyage complet ou uniquement de certaines pièces. Vous pouvez également gérer la puissance d’aspiration et le débit d’eau selon le jour de votre choix. Il est pareillement possible d’ajuster les paramètres avancés, comme la fréquence et l’intensité de nettoyage des patins, la durée de séchage, et les paramètres de vidange. Vous pouvez aussi préciser vos heures creuses, afin que le robot se recharge à ce moment-là, vous assurant ainsi d’économiser sur votre facture d’énergie.

Le Q Revo dispose de la reconnaissance d’obstacles par infrarouges Reactive Tech, ce qui lui permet d’identifier la plupart des obstacles et de détecter la présence de tapis. Dans le premier cas, les obstacles sont affichés sur la carte, sans pour autant que le robot n’identifie précisément de quel type d’obstacle il s’agit. Enfin, s’il détecte un tapis, vous pouvez au préalable personnaliser le comportement à adopter, à savoir relever automatiquement les serpillières, contourner le tapis, le laver, ou l’aspirer en profondeur.

Un nettoyage au top

Le Q Revo dispose d’une puissance d’aspiration de 5 500 Pa, ce qui est élevé pour un produit moyen de gamme. Celle-ci permet au robot d’aspirer efficacement la poussière et les saletés sur tout type de sols. Le robot s’est montré particulièrement efficace sur sols durs, notamment grâce à son rouleau-brosse en silicone qui a su récolter la saleté, même dans les joints, et l’aspirer sans broncher. Les coins ne sont pas non plus épargnés, puisque la brosse latérale sait efficacement ramasser la saleté pour qu’elle soit aspirée par le robot. Sur tapis, il s’en sort parfaitement grâce à sa forte puissance d’aspiration et son mode boost automatique, qui ajuste en temps réel l’aspiration pour retirer efficacement la saleté.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Nous avons mis le Q Revo à rude épreuve, en le laissant aspirer les sols après avoir brossé le chien qui venait de jouer avec ses congénères dans la boue. Les sols étaient sableux et recouverts de poils et de poussière, qui ont entièrement disparu après un seul passage. C’est tout simplement bluffant pour un produit de milieu de gamme, et il n’a pas à envier les performances d’aspiration des modèles les plus chers.

Cinq modes d’aspiration sont proposés, à savoir Silencieux, Normal, Turbo, Maximum et Max+. Les deux premiers sont peu bruyants, voire plus silencieux que sur la gamme S, et conviennent parfaitement à une aspiration quotidienne des sols, même en votre présence. Il reste donc possible de travailler, regarder la TV, ou d’avoir une conversation sans être gêné pendant que le robot tourne. Les modes les plus puissants sont forcément plus audibles, malgré un niveau sonore qui reste acceptable, bien que plus adapté à un nettoyage en votre absence. La vidange automatique et le nettoyage des serpillières sont en revanche assez bruyants et peuvent gêner, même s’ils durent à peine quelques secondes.

Le mode serpillière est quant à lui relativement efficace, puisque la station se charge de nettoyer les patins avant et après chaque cycle. De plus, contrairement à certains produits moins onéreux, le robot dispose d’un petit réservoir d’eau, ce qui signifie qu’il humidifie en permanence ses patins, afin d’éviter qu’ils ne s’assèchent pendant le nettoyage. Il est d’ailleurs possible de personnaliser le débit d’eau selon trois modes prédéfinis, ou même via une jauge offrant 30 niveaux possibles ! Les serpillières sont automatiquement nettoyées et séchées après chaque cycle, pour éviter les mauvaises odeurs et la diffusion de bactéries.

En termes de résultats, le nettoyage reste efficace, notamment sur des tâches peu incrustées. Le résultat est systématiquement meilleur avec un peu de détergent (que ce soit celui de Roborock ou un autre). La plupart des taches disparaissent alors après un seul passage. Certaines tâches sèches comme le café peuvent être plus récalcitrantes, mais le Q Revo s’en sort très bien dans la plupart des cas. Il convient toutefois de rappeler que les deux patins rotatifs ne sont pas aussi efficaces que le module VibraRise proposé sur la série S, qui offre de meilleures performances de récurage. Pour un usage quotidien et quelques tâches peu incrustées, le Q Revo reste un excellent choix et a su rendre nos sols, pourtant très sales, étincelants en un seul passage.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est de la navigation, le Q Revo s’en sort presque aussi bien que les plus grands, notamment grâce à son LiDAR et son capteur infrarouge Reactive Tech. Il sait se déplacer sans problème d’une pièce et l’autre et indique avec précision son emplacement en temps réel sur la carte. Il arrive également à contourner des obstacles visibles, comme des chaussures, des jouets ou la gamelle du quadrupède, même s’il a plus de mal avec des objets plus discrets, comme des câbles, et se fait une joie de les aspirer s’ils trainent par terre. Vous faciliterez donc son passage en les rangeant au préalable. De plus, il nous est d’ailleurs arrivé que le Q Revo reste coincé entre des pieds de chaises, même s’il arrive la plupart du temps à calculer efficacement s’il passe et d’éviter les endroits trop étroits pour lui.

Enfin, sa batterie de 5 200 mAh lui confère une autonomie d’environ 142 minutes en nettoyage complet, ce qui est très satisfaisant et suffisant pour nettoyer une surface d’environ 125 m². Si la surface est plus importante et la batterie venait à ne pas suffire, le robot peut automatiquement se recharger et reprendre la tâche de nettoyage en toute autonomie.

Un entretien facilité

Malgré son positionnement moyen de gamme, le Q Revo reste un robot aspirateur laveur entièrement autonome, grâce à son sac à poussière de 2,7 L et ses réservoirs d’eau de 5 et 4,2 litres. Ceux-ci lui permettent de nettoyer une surface d’approximativement 90 m² avec un débit d’eau élevé, voire plus en étant plus économe, ce qui ne nécessite que très peu d’intervention humaine.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Il faut toutefois penser à laver les patins en machine environ une fois par mois, puisque les picots en plastique ne peuvent pas les décrasser efficacement. De même, la base se salit rapidement et nécessite un nettoyage rapide environ une fois par mois. Contrairement à ce que font Ecovacs et Dreame, Roborock ne propose pas de fonction de nettoyage de la base. Il faut donc retirer la partie amovible et la rincer dans l’évier, plutôt que de la laisser en place pendant que le robot diffuse de l’eau claire et absorbe ensuite l’eau sale après avoir brossé.

L’entretien du robot est quant à lui très basique, puisqu’il suffit de nettoyer le rouleau-brosse tous les mois. La conception en silicone de celui-ci évite que les poils et cheveux ne s’y emmêlent et simplifie d’autant plus le nettoyage.

Prix et date de sortie

Le Roborock Q Revo est disponible à partir du 15 juillet 2023 en noir et blanc pour environ 850 euros.



au meilleur prix ? Où acheter Le Roborock Q Revo au meilleur prix ?

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.