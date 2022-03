Roborock Q7 Max+ : les aspirateurs-robots avec station de vidage deviennent enfin plus accessibles

C’est le 17 mars prochain que Roborock lance sa nouvelle gamme Q. Et c’est le Q7 Max+ qui a l’honneur d’ouvrir le bal. Doté d’une grosse puissance, d’un système de cartographie laser et d’une station de vidage en bundle, le tout à un tarif abordable, cet appareil a tout pour plaire. On vous explique pourquoi.

Si le CES 2022 a surtout été l’occasion pour Roborock de présenter son tout nouveau flagship, le S7 MaxV Ultra, le constructeur a aussi dévoilé quelques autres nouveautés extrêmement intéressantes. C’est par exemple le cas du Q7 Max+, un bundle comprenant le Q7, une version remise au goût du jour de l’excellent S5 Max, ainsi qu’une toute nouvelle station de vidange, l’Auto-Empty Dock Pure. Une paire complémentaire dont le seul et unique but consiste à vous faciliter la vie, et à la rendre plus saine au quotidien.

Prévu pour le 17 mars prochain à 9h, ce bundle proposé aux alentours de 650 euros bénéficie d’une offre de lancement de 48h chez AliExpress. Deux jours durant, le marchand vous propose en effet d’obtenir une ristourne de plus de 100 euros sur le prix de l’ensemble.

Roborock Q7 Max : un aspirateur-robot lavant qui allie puissance et précision

Pour le premier représentant de sa série Q, Roborock n’y est pas allé par quatre chemins et a repris dans les grandes lignes les forces de série S (et en particulier celles du S5 Max). Ce Q7 Max+ embarque donc un système de cartographie LiDAR extrêmement performant qui lui permet de constituer une carte 3D précise de votre logement afin de le nettoyer de la manière la plus optimisée possible. Grâce à cela, vous pouvez aussi, très simplement depuis l’application, personnaliser les routines de votre aspirateur. Il est ainsi possible de planifier le nettoyage de certaines pièces à un créneau précis, tandis que des pièces ou des zones peuvent être interdites au robot.

Mais ce n’est pas là la seule force de ce Q7 Max+, qui se positionne aussi comme une vraie bête de concours. Outre ses 4200 Pa d’aspiration, il dispose d’une brosse principale entièrement en caoutchouc, suppléé par un balai rotatif lui permettant de récupérer la plupart des saletés et débris, y compris sur des sols endommagés. Aspirateur lavant oblige, il peut aussi compter sur une serpillière performante. Avec 300 g de pression appliquée en permanence, elle est capable de venir à bout de la plupart des saletés. D’autant plus que l’application permet de choisir entre une trentaine de niveaux de débit d’eau, pour s’adapter au mieux aux différentes surfaces à nettoyer.

Pour cet appareil, Roborock a aussi opté pour la simplicité en combinant bac à poussières (470 ml) et réservoir d’eau (350 ml) en un seul et même bloc. Combiné à une batterie de 5200 mAh, le Q7 Max+ est capable de nettoyer sans interruption pendant 3 heures, en couvrant une surface maximale de 300 m2. Terminons cette présentation en soulignant le fait que Roborock a inclus une fonction de verrouillage de l’appareil afin d’éviter qu’un enfant, ou un animal, un peu trop curieux ne puisse le démarrer par accident.

Roborock Q7 Max et station de vidage Dock Pure : santé et tranquillité d’esprit à l’ordre du jour

L’autre grande nouveauté lancée par Roborock avec cette gamme Q est le dock de vidage Auto-Empty-Dock Pure. Vendu en bundle avec l’aspirateur-robot, il lui permet de bénéficier de nombreux avantages, en particulier au niveau de l’autonomie de votre aspirateur. En effet, ce dock permet non seulement à votre appareil de se recharger entre deux sessions de nettoyage, mais aussi de vidanger son bac à poussières, ce qui vous fait au final moins de travail, et lui permet d’être plus autonome.

La station Dock Pure bénéficie d’un bac accueillant un sac à poussières d’une contenance de 2,5 litres qui lui permet de collecter les déchets récoltés par le Q7 Max pendant 7 semaines. La seule intervention de votre part consiste à remplacer le sac de collecte, une opération qui ne prend que quelques secondes. De plus, les poussières étant enfermées dans un sac, vous serez moins exposé aux allergènes, ce qui constitue un plus non négligeable.

Découvrez l’offre de lancement du Roborock Q7 Max+ et économisez 110 euros

Le bundle Roborock Q7 Max+, qui comprend le Roborock Q7 Max et la station Auto-Empty Dock Pure sera disponible à la vente le 17 mars prochain sur AliExpress. À cette occasion, vous pourrez profiter d’une jolie offre de lancement qui vous permettra d’économiser la bagatelle de 100 euros sur la facture. Pour en profiter, rien de bien compliqué puisqu’il vous suffira de vous rendre sur le site de l’e-commerçant entre le 17 mars 9h et le 19 mars 9h et… c’est tout. Pour ne rien gâcher, vous serez ensuite livré en 3 jours seulement, le produit se trouvant dans des entrepôts situés en France.