Ce robot aspirateur abandonne définitivement la serpillière traditionnelle

Après des apparitions discrètes sur quelques modèles, la serpillière à rouleau commence à se faire une place de choix dans le domaine des aspirateurs robots. Après Dreame, c’est au tour de sa spin-off Mova d’annoncer un robot qui utilise cette approche, promettant un nettoyage plus profond.

Dans le domaine du nettoyage domestique, il existe de nombreuses approches quant au type de serpillière à utiliser sur un robot aspirateur laveur. Les premiers modèles se contentaient d’une serpillière plate, difficile à nettoyer et qui avait souvent tendance à répandre la saleté. La plupart des marques se sont donc tournées vers un compromis, en faisant appel à deux patins rotatifs. Toutefois, Roborock a systématiquement privilégié l’approche d’une serpillière vibrante, nettoyée à l’aide d’une brosse dédiée, pour une efficacité accrue.

D’autres marques se sont essayées à une approche plus innovante, qui reprend celle des aspirateurs balais, comme ceux de Tineco ou même le Dreame H15 et Roborock F25. Nous avions notamment essayé le SwitchBot S10, mais surtout l’Ecovacs Deebot X8 Pro Omni, dont le résultat nous a particulièrement convaincus.

C’est donc naturellement que d’autres marques s’essaient à cette approche, dont Dreame qui vient d’annoncer le futur Aqua10 Ultra Roller Complete. Mova, spin-off de la marque, lance à son tour un tel modèle, qui promet d’être à la fois performant et compétitif : le Z60 Ultra Roller Complete.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur aspirateur robot de 2025 ? Notre comparatif

Un rouleau-brosse à la pointe de la technologie

Pour son futur fleuron, Mova remplace donc les traditionnels patins par un rouleau-brosse de 25,6 cm. Celui-ci est continuellement humidifié tout au long du nettoyage, mais également raclé. L’eau sale est ainsi récupérée, assurant que le rouleau reste propre tout au long du nettoyage, évitant ainsi de répandre la saleté.

Le rouleau peut également s’étendre, afin de nettoyer le long des murs et des plinthes, pour une couverture complète. De plus, à l’instar des modèles classiques, il peut se relever de 14 mm pour éviter d’humidifier les sols et les tapis lorsqu’il ne lave pas. Un système AutoShield vient également former une barrière physique pour éviter que le rouleau humide ne touche les sols ou les tapis.

En plus d’humidifier le rouleau de serpillière avec de l’eau fraîche, le robot peut également ajouter automatiquement du détergent pour améliorer l’efficacité de nettoyage. En effet, la station dispose d’un double réservoir, permettant d’y verser deux détergents différents et de sélectionner depuis l’application lequel utiliser selon la surface.

Après le nettoyage, le rouleau est bien entendu lavé à l’eau chaude et séché, permettant de le maintenir propre et d’éviter les mauvaises odeurs.

Un robot doté de nombreuses fonctionnalités

Pour ce qui est du reste, on retrouve la plupart des innovations de l’excellent V50 Ultra Complete, à savoir notamment un LiDAR rétractable, lui permettant de passer sous les meubles bas, ainsi que des petites pattes pour surmonter les seuils jusqu’à 8 cm.

Pour ce qui est de l’aspiration, Mova va même plus loin, dotant le robot d’une puissance époustouflante de 28 000 Pa, soit 4 000 de plus que son précédent modèle, mais 2 000 de moins que le modèle Dreame. Couplée au double rouleau anti-enchevêtrement, le Z60 Ultra Roller Complete ne devrait avoir aucun mal à aspirer tout type de sol et même des tapis épais. Une brosse latérale extensible permet quant à elle de ramasser la poussière et la saleté dans les angles, le long des plinthes et autour des pieds de meubles.

Enfin, le robot dispose d’une caméra et des capteurs avancés lui permettant non seulement de se repérer, mais aussi d’identifier et d’éviter les obstacles en toute autonomie.

Prix et disponibilité

Le lancement du Mova Z60 Ultra Roller est prévu courant du mois d’août. Bien que le prix ne soit pas encore connu, Mova nous a habitué à un excellent rapport qualité-prix sur ses produits, et le Z60 Ultra Complete ne devrait pas y déroger.