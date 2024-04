Test du Tineco Floor One S7 Steam : un laveur vapeur pour le quotidien

Si le nettoyage des sols à la vapeur gagne en popularité, c’est tout autant pour son efficacité que pour le fait qu’il puisse se passer de détergent. Avec son Floor One S7 Steam, Tineco se propose de nous offrir le meilleur du nettoyage des sols à la vapeur, dans un format balais pratique et sans fil. Mais a-t-il vraiment assez de puissance pour s’attaquer à un foyer très animé ?

Les aspirateurs-balai sont de plus en plus technologiques et ne se limitent plus à la seule aspiration. Il existe une famille qui fait le bonheur des maniaques de la propreté et de la désinfection : les nettoyeurs vapeur. La combinaison de pression et de chaleur doit en théorie rendre les sols étincelants et éliminer 99,99 % de toutes les bactéries après son passage, et cela, sans utiliser de détergent. Exactement les promesses du Tineco Floor One S7 Steam, un produit connecté qui, en plus du nettoyage vapeur du sol, propose une fonction aspiration des liquides et même un processus d’auto-nettoyage de la brosse. Nous allons maintenant examiner les performances de cette machine face aux taches du quotidien et aux incidents les plus salissants.

Un design élancé

Le Tineco Floor One S7 Steam arbore une esthétique classique sur le marché avec, ici, des lignes tout de même un peu moins sèches que la concurrence, un brin plus douces. Il n’est pas trop imposant avec des dimensions de 30 cm de longueur, 32 cm de largeur pour une hauteur de 110 cm et un poids de 4,9 kg.

Sa base occupe une surface de 32 cm x 38,7 cm, qui a trois usages : recharger le Steam, nettoyer la tête de nettoyage humide et ranger les accessoires qui sont un filtre sec, une brosse de rechange et l’outil de nettoyage.

La tête de nettoyage affiche une hauteur d’environ 6 cm, ce qui ne permet pas d’aller loin sous la majorité des meubles, comme une table basse ou un canapé.

Ce Tineco Floor One S7 Steam embarque deux réservoirs d’eau. Le premier, à l’avant, affiche une capacité de 0,8 L et accueille l’eau sale ; le second, à l’arrière, est un réservoir d’eau propre de 0,7 L.

Constater le niveau d’eau des deux se fait sans difficulté et, si vous êtes étourdi, ce laveur vapeur ou l’application sauront vous rappeler quand remplir ou vider un des bacs.

Ergonomie : un peu lourd, mais entrainant

Le Tineco Floor One S7 Steam est un gros bébé de 4,9 kg, mais cela ne se ressent pas trop à l’usage. Il bénéficie d’une conception équilibrée et, surtout, sa brosse motorisée rend ses déplacements plus faciles, même si ceux-ci ne sont pas toujours d’une grande souplesse. Une torche s’illumine à l’avant de la tête de nettoyage afin de mieux voir les résidus et constater le résultat du passage du laveur.

Nous trouvons la poignée un peu étroite et pas toujours confortable sur la durée. Le poids se fait tout de même ressentir à la longue, mais comme vous le verrez plus bas, l’autonomie n’est pas suffisante pour se soucier de ce point. Sauf pour les petits gabarits, ou les personnes ayant des faiblesses aux bras, qui risquent de fatiguer plus vite. Dans ce cas, ils apprécieront d’autant plus la position parking pour le positionner à la verticale.

Sur le dessus du laveur de sols vapeur se trouve un écran couleur qui permet de choisir les modes de nettoyage. Il suffit d’appuyer sur le bouton Vapeur sur la poignée pour passer de l’un à l’autre. Le mode AUTO ajuste automatiquement la puissance d’aspiration selon le niveau de saleté détecté sur le sol. Ici, pas de vapeur, mais l’action combinée du rouleau qui tourne à 450 tours par minute, d’aspiration et d’injection d’eau.

Le mode Vapeur est conçu pour un nettoyage approfondi et régulier, tandis que le mode Vapeur Amplifiée est dédié aux taches les plus incrustées. Dans les deux cas, l’appareil émet une vapeur chaude à 140 °C.

La différence réside dans la répartition par six orifices espacés dans la tête de nettoyage, qui passe à deux plus intenses pour mieux cibler les taches tenaces en mode Amplifié.

Le constructeur promet que 99,99 % des bactéries sont éliminées au passage. Il existe un quatrième mode dédié à l’aspiration des liquides et accessible via l’application.

L’écran affiche également le niveau de batterie en gros et, petite subtilité, un affichage visuel du niveau de saleté du sol détecté par le S7 Steam. Cela se matérialise par un liseré de couleur sur le pourtour de l’écran rond. Plus le cercle est rouge, plus le sol est sale ; plus il est bleu, moins il l’est. Enfin, le Tineco Floor One S7 Steam dispose d’un système d’information vocale qui vous informe sur l’état du produit et si des actions spécifiques sont nécessaires. Il est dommage que la voix soit si criarde…

L’application : essentielle malgré les apparences

L’application TinecoLife va rapidement devenir essentielle dans l’usage de ce laveur vapeur puisque vous devez passer par elle pour accéder à deux fonctions très importantes.

Avant cela, parlons de l’appairage, qui est ici d’une rare simplicité. Pour cela, vous avez juste à sélectionner le produit dans la liste proposée par l’application et le lien se fera en Bluetooth. Ensuite, il vous sera simplement demandé votre code Wi-Fi afin de le connecter à votre réseau domestique.

L’interface est très épurée, affichant les indicateurs d’état de la batterie et, surtout, du réservoir d’eau propre, de celui d’eau sale, et le niveau de saleté de la brosse.

Vous pouvez ensuite sélectionner manuellement le mode de nettoyage : Auto, Vapeur et Vapeur étendu. À cela s’ajoute l’Aspiration, qui traite les taches liquides pour les faire disparaître.

Enfin vient la fonction essentielle, celle d’auto-nettoyage. Le cycle se compose d’un nettoyage à l’eau, tout en faisant tourner le rouleau à la base pour retirer les impuretés. S’ensuit un second cycle plus en profondeur, puis un troisième utilisant la vapeur, et cela se termine par un séchage à l’air.

Nous en avons terminé avec l’application qui, bien que minimaliste, se révèle essentielle au quotidien pour profiter pleinement des capacités du Tineco Floor One S7 Steam.

Performances en aspiration et en lavage : une vapeur efficace, mais pas miraculeuse

Bien que ce produit ne soit pas un aspirateur, nous l’avons testé avec différents résidus pour voir comment il se comporte. En un passage, 65 % des résidus sont retirés. Il nous faudra deux aller-retour pour tout éliminer et retirer d’éventuelles traces. Toutefois, évitez d’utiliser cet appareil pour ce type de nettoyage, car les résidus s’agglomèrent avec l’eau et peuvent boucher certains conduits. De plus, le nettoyage sera vraiment peu ragoûtant. Si vous n’écoutez pas ce conseil, vous devrez utiliser l’outil de nettoyage au moins une fois par semaine.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Notez que les bords sont assez bien traités, mais environ 6 mm entre le rouleau et le mur ne seront pas réellement nettoyés, ce qui peut laisser des traces visibles peu esthétiques et hygiéniques.

Nous avons ensuite versé sur le sol du café, du cola, du ketchup et du maquillage, que nous avons laissé sécher pendant deux bonnes heures. En activant le mode vapeur, les taches sèches de cola et de café disparaissent en un aller-retour. Le reste de liquide est aspiré, mais il nous faut au moins trois aller-retour pour tout enlever.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le ketchup est une autre histoire, car si 85 à 90 % sont retirés, les parties les plus incrustées ne partent pas et il faut passer en mode Vapeur Amplifié. Et il faudra être patient et multiplier les petits aller-retour. Ici, il nous a fallu trois à quatre minutes pour tout retirer.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le maquillage est presque totalement éliminé, mais uniquement avec le mode Vapeur Amplifié. Là encore, presque cinq minutes sont nécessaires et il reste pourtant des traces.

Après deux aller-retour Après 4 à 5 minutes de traitement local en Vapeur Amplifiée

Nous avons donc ici un bon produit pour le nettoyage du quotidien. Toutefois, le produit manque de puissance et n’arrive pas à traiter comme il se doit les taches les plus profondément incrustées. Un nettoyage à la main du ketchup ou du maquillage aurait peut-être été plus rapide. Néanmoins, il faut admettre que cet appareil affiche un gabarit très raisonnable pour son efficacité.

Entretien : La face sombre du nettoyage vapeur

Après avoir utilisé votre aspirateur-laveur pour nettoyer le sol, vous ne pouvez pas simplement le poser sur sa base. La première chose à faire est de nettoyer le bac à eau sale, et le robot vous le rappellera vocalement. Ce n’est pas une tâche ragoûtante ; les résidus, fils, cheveux, et eaux sales sont un concentré de saleté et de bactéries.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Ne faites surtout pas l’erreur de le vider dans la cuisine, mais uniquement dans les toilettes. Cela évitera des odeurs persistantes et de boucher votre évier. Ensuite, rincez le bac à l’eau claire et n’hésitez pas à utiliser l’outil livré avec. Sinon, vous risquez de retrouver des résidus collés aux parois.

Utilisez-le aussi pour nettoyer régulièrement l’arrivée d’eau qui peut se voir encrassée par des agglomérats de fils ou de cheveux. Ceci fait, vous pouvez passer à l’étape suivante : le nettoyage de la brosse en rouleau.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le S7 Steam propose une fonction de nettoyage automatique qui associe eau, frottement de la brosse, vapeur, et se termine par un séchage à l’air. L’ensemble du processus prend environ cinq minutes et est assez efficace. Toutefois, seules les taches les plus tenaces peuvent laisser des traces qui ne seront pas éliminées. Vous devrez alors la laver manuellement, et surtout pas à la machine. Néanmoins, dans une optique quotidienne le nettoyage automatique sera amplement suffisant.

Autonomie : un peu juste en mode lavage

En termes d’autonomie, le Tineco Floor One S7 Steam promet jusqu’à 40 minutes d’utilisation en mode AUTO et réduit cette durée de moitié, à 20 minutes, en mode VAPEUR. Le premier étant peu utile, nous nous sommes concentrés sur les modes Vapeur. Pour un nettoyage régulier, quotidien, sur un sol peu sale, ces 20 minutes se vérifient et suffisent pour la majorité des intérieurs. Si bien sûr, vous n’avez pas à affronter trop de taches incrustées.

Si vous utilisez le mode Vapeur Amplifiée, attendez-vous à perdre au moins cinq minutes d’autonomie. Un souffle un peu court, que le temps de recharge ne permet pas de compenser. En effet, il faut compter au minimum 4 heures pour recharger complètement la batterie, de 0 à 100 %.

Prix et disponibilités du Tineco Floor One S7 Steam

Le Tineco Floor One S7 Steam est disponible au prix de 699 euros chez différents revendeurs tels que Cdiscount, Amazon ou la Fnac et le site du constructeur.