Roborock F25 : ce nouveau balai aspirateur ultra complet coûte déjà 50 € de moins

Dernière nouveautĂ© du cĂ´tĂ© des balais aspirateurs Roborock, le F25 est une solution tout-en-un pour remplacer un aspirateur classique et une serpillère. Très complet, le voilĂ dĂ©jĂ en promotion Ă 349 euros, au lieu de 399 euros habituellement.Â

Roborock F25 // Source : boulanger.com

Roborock ne cesse d’innover avec ses aspirateurs robots laveurs, et Ă d’ailleurs montrer un modèle plus insolite lors du CES 2025, avec un bras articulĂ© qui permet de soulever et dĂ©placer des objets qui pourraient lui barrer la route. Plus classique, la marque a aussi levĂ© le voile sur sa nouvelle gamme de balais laveurs de sols, la sĂ©rie F25. Il assure un nettoyage en profondeur et voit dĂ©jĂ son prix baisser de 50 euros.

Les avantages du Roborock F25

Un balai aspirateur facile Ă manier avec une tĂŞte rotative

Aspire, nettoie et sèche

Lae capteur DirTect

Disponible Ă 399 euros Ă sa sortie, le Roborock F25 est aujourd’hui remisĂ© Ă 349 euros chez Boulanger. L’offre est Ă©galement sur le site d’Amazon, chez la Fnac et Darty.

Un balai aspirateur imposant mais facile Ă manier

Le Roborock F25 est un balai aspirateur est particulièrement lourd, avec un poid de 4,7 kg, ce n’est pas le plus lĂ©ger de sa catĂ©gorie. Ce poids ne sera pas trop handicapant, puisqu’il avance quasi tout seul, et grâce Ă sa capacitĂ© Ă s’allonger Ă plat, le F25 se distingue des concurrents et permet de nettoyer lĂ oĂą d’autres ne peuvent pas aller, tous les recoins, mĂŞme sous les meubles.

Les performances ne sont pas en reste. Avec une puissance d’aspiration de 20 000 Pa couplĂ©e Ă une brosse Ă 450 tour par minutes, il va pouvoir capturer efficacement les saletĂ©s : poussières, poils d’animaux et autres rĂ©sidus au premier passage.

Il ne fait pas qu’aspirer…

Contrairement aux autres aspirateurs-nettoyeurs de sol, ce dernier n’utilise pas de serpillière, ils utilisent des rouleaux. Il lave efficacement des tâches incrustĂ©es Ă l’eau chaude. D’ailleurs, il aspire, lave… mais il sèche Ă©galement. Après avoir passĂ© la serpillère, il faut souvent ouvrir les fenĂŞtres pour que ça sèche plus vite. Avec le F25, il n’est plus de question d’attendre, il sèche en seulement 5 minutes avec de l’air chaud Ă 90 °C, et un mode de sĂ©chage silencieux en 20 minutes est Ă©galement disponible une fois sur sa station.

Ce balai aspirateur est aussi doté d’un capteur DirTect qui lui permet d’ajuster automatiquement la puissance de nettoyage en fonction de la saleté. Cette fonctionnalité permet également d’adapter l’auto-nettoyage une fois le balai retourné sur sa base.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le constructeur garantie une durĂ©e de 60 minutes en mode Éco, et couvre jusqu’Ă 410 m² en une seule charge.

