Roborock Qrevo Slim : ce nouvel aspirateur robot laveur tout en finesse est déjà 300 € moins cher grâce aux soldes

Roborock est une marque qui a déjà une ribambelle d’aspirateurs robots à son actif. Quel est l’intérêt de ce Qrevo Slim ? Sa hauteur de seulement 8,2 cm qui lui permet de passer facilement sous les meubles bas, et un prix réduit à 999 euros pour les Soldes.

Avec iRobot, Roborock est certainement l’une des marques les plus réputées en termes d’aspirateurs robots. Elle propose d’excellentes références, comme le Qrevo Curv, le Qrevo MaxV ou encore le Qrevo Master auquel le Qrevo Slim présenté ici emprunte beaucoup. Pour se défaire de son capteur LiDAR sur le dessus, il intègre de nouvelles technologies de navigation, ce qui implique un certain coût. Celui-ci est réduit grâce aux Soldes chez Amazon qui propose une case coupon pour économiser 300 euros sur son achat.

Les points forts du Roborock Qrevo Slim

Son système de navigation innovant qui permet de se débarasser du dôme LiDAR

La brosse DuoRoller Riser avec des rouleaux en caoutchouc

L’inclusion de l’IA avec le mode SmartPlan

Le prix de base du Roborock Qrevo Slim est de 1299 euros. Sur Amazon, il est affiché à 1199 euros, mais avant de l’ajouter au panier, n’oubliez pas de cocher la case coupon qui le fait passer à 999 euros.

Un aspirateur qui épate avec sa technologie StarSight

Si vous suivez un peu l’actualité sur les aspirateurs robots, vous connaissez sûrement le fameux capteur LiDAR, qui leur permet de se repérer dans l’espace et ainsi mieux naviguer chez vous. Il se présente comme un petit dôme sur le dessus, telle une unité R2 embarquée dans un X-Wing. Sur le Roborock Qrevo Slim, celui-ci disparaît au profit d’un capteur LiDAR 3D ToF à double laser, une première en la matière. Il utilise une double source de lumière à l’avant avec un capteur infrarouge et une caméra RGB à l’arrière pour détecter les obstacles et les éviter.

Cette technologie, baptisée StarSight, permet une navigation plus précise et une meilleure reconnaissance des objets à éviter sur son trajet. Grâce à ça, il peut identifier les objets dès 3 cm de largeur, mais aussi estimer leur hauteur et leur profondeur. Comme le dôme a disparu au sommet, il peut se glisser plus facilement sous les meubles avec ses 8,2 centimètres de hauteur.

Il aspire et il lave avec une efficacité étonnante

Ses capteurs lui servent aussi à détecter et analyser la saleté qu’il rencontre sur son passage. Ainsi, il ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et de lavage. Lorsqu’il rencontre des zones sensibles, comme un tapis ou une moquette, il peut lever ses serpillères de 10 mm pour éviter de les mouiller. Sa puissance d’aspiration de 11000 Pa fait que très peu de poussière ne lui résiste.

Lorsqu’il retourne sur sa base, plusieurs choses se passent. Tout d’abord, il se recharge, c’est normal. Mais ce n’est pas tout : il vide la poussière dans un bac qui permet sept semaines d’autonomie, il vide ses eaux usées, les remplace par de l’eau propre, lave les serpillères à l’eau chaude, nettoie les quais et sèche le tout à l’air chaud. Roborock a même pensé à intégrer son assistant vocal personnel, Hello Rocky, qui permet de piloter l’aspirateur à la voix.

N’hésitez pas à comparer les capacités du Roborock Qrevo Slim à celles des autres aspirateurs robots présentés dans notre guide d’achat comparatif.

