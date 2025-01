Roborock S8 MaxV Ultra : cet innovant robot aspirateur-laveur perd 500 € de son prix pendant les soldes

Le Roborock S8 MaxV Ultra est un robot aspirateur-laveur dont les excellentes performances de nettoyage nous ont réellement convaincus. Un petit concentré de technologie que vous trouverez, pendant les soldes d’hiver, affiché à 999 euros au lieu de 1 499 euros chez Boulanger.

Le Roborock S8 MaxV Ultra, présenté durant le dernier CES, fait partie des robots aspirateurs les plus innovants du marché. Bonne puissance d’aspiration, brosses efficaces, serpillière vibrante, lavage à l’eau chaude, fonctionnalités intelligentes… Cet appareil coche décidément toutes les cases. C’est toutefois pendant ces soldes d’hiver qu’on le recommande encore plus puisque son prix passe enfin sous la barre des 1 000 euros.

Les points essentiels du Roborock S8 MaxV Ultra

D’excellentes performances de nettoyage

Une détection d’obstacles efficace

Une serpillière vibrante et auto-lavante

Lancé à 1 499 euros, le Roborock S8 MaxV Ultra est aujourd’hui proposé à 999 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock S8 MaxV Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design haut de gamme et une application complète

Le Roborock S8 MaxV Ultra est un robot aspirateur premium dont les finitions irréprochables sautent aux yeux. Il est surmonté d’un dôme LiDAR qui, doublé d’une caméra à l’avant, va permettre de reconnaître les obstacles. Sur sa partie inférieure, on trouve un double rouleau-brosse, une brosse latérale motorisée FlexiArm qui va venir balayer le long des plinthes et dans les angles, ainsi qu’une serpillière vibrante, qui est complétée par un petit patin rotatif pour là aussi nettoyer le long des plinthes. Le robot s’accompagne d’une station assez imposante qui renferme un bac d’eau propre de 4 L et un réservoir d’eaux usées de 3,5 L, ainsi qu’une brosse qui frotte et se déplace le long de la serpillière, tout en la nettoyant à l’eau chaude, avant de la sécher à l’air chaud. Pratique pour la garder toujours propre et protégée des moisissures et mauvaises odeurs.

Avant de démarrer sa mission, le S8 MaxV Ultra va cartographier votre domicile et segmenter vos pièces, tout en reconnaissant les types de sols. C’est sur l’application que vous retrouverez votre carte, sur laquelle vous pourrez fusionner des pièces ou même définir des zones interdites. Cette application se révèle surtout très complète et permet, entre autres, de gérer la force d’aspiration et le niveau d’humidité de la serpillière, choisir un nettoyage plus ou moins rapide, ou encore de moduler la température de l’eau de lavage des serpillières et leur temps de séchage. C’est également sur cette application que vous pourrez retrouver les obstacles que le robot a reconnus sur son passage, ou tout simplement le flux vidéo en direct de votre maison grâce sa caméra embarquée.

Un nettoyage impeccable

Le Roborock S8 MaxV Ultra dispose par ailleurs d’une puissance d’aspiration impressionnante de 10 000 Pa ; autant dire qu’il ne fera qu’une bouchée de toutes les saletés qui jonchent vos sols durs et vos tapis. Son double rouleau-brosse lui permet notamment de récupérer saleté et poussière efficacement, notamment dans les fibres des tapis ou les joints de carrelages. Côté nettoyage humide, la serpillière vibrante du S8 MaxV Ultra parvient à frotter les sols plus efficacement et vient à bout des tâches les plus tenaces. Et dans tous les cas, le robot peut automatiquement détecter les niveaux de salissures et renettoyer automatiquement les zones sales. La détection des obstacles est de son côté tout à fait maîtrisée. Côté autonomie, le robot peut fonctionner pendant 180 minutes en continu sur une seule charge.

Enfin, pour ce qui est de l’entretien du robot, celui-ci ne nécessitera que peu d’intervention humaine. En effet, grâce au nettoyage et au séchage automatique de la serpillière, cette dernière n’a pas besoin d’être changée à tout bout de champ. Toutefois, les cheveux et poils d’animaux ont tendance à s’enrouler autour des brosses, donc si vous avez des animaux ou les cheveux longs, il faudra veiller à nettoyer les brosses plus régulièrement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Roborock S8 MaxV Ultra.

