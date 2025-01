L’aspirateur laveur robot Roborock Q7 Max est 60 % moins cher qu’à son lancement, l’occasion idéale de lui confier votre ménage en 2025

Le Roborock Q7 Max est un aspirateur robot 2-en-1 qui ne se contente pas seulement d’aspirer la poussière, puisqu’il lave aussi vos sols avec sa serpillère. LancĂ© Ă 499 euros, il est affichĂ© Ă moins de 200 euros chez Amazon en ce dĂ©but d’annĂ©e.

Le Roborock Q7 Max est Ă ne pas confondre avec le Roborock Q7 Max+. Si l’aspirateur en lui-mĂŞme est strictement identique, les deux modèles diffèrent par leur station de charge. Le Q7 Max+ a une station Auto Empty Dock Pure qui permet de vider son collecteur en aspirant le contenu. Alors que le modèle Q7 Max classique, comme proposĂ© ici, a une station de charge classique et c’est Ă vous de le vider. Ce qui explique aussi son prix de base un peu plus pas.

Les avantages du Roborock Q7 Max

Ses bacs à poussière de 470 ml et à eau de 350 ml

Le capteur LiDAR pour faciliter la navigation

Une autonomie qui monte jusqu’Ă 180 minutes

Comme on l’a dit, le Roborock Q7 Max a Ă©tĂ© lancĂ© en 2022 Ă 499 euros. Chez Amazon, il est affichĂ© en ce moment Ă 259,99 euros. Mais il y a une petite case coupon Ă cocher sur la page produit qui le fait passer Ă 195,99 euros.

L’aspirateur balai laveur qui vous laisse tranquille

On ne prĂ©sente plus trop les aspirateurs robots tant leur utilisation est de plus en plus rĂ©pandue, et pour cause. Vous le branchez, vous l’installez, le programmez et il s’occupe de tout. C’est le cas de ce Roborock Q7 Max avec sa brosse en caoutchouc et une serpillière sur laquelle est exercĂ©e une pression constante de 300g pour qu’elle puisse enlever efficacement toutes les taches sur le sol.

D’ailleurs, la pompe Ă©lectronique qui s’occupe de l’eau propose 30 niveaux de dĂ©bit qui s’ajustent automatiquement pour correspondre aux diffĂ©rents types de sol. Petite nouveautĂ© sur ce modèle par rapport aux prĂ©cĂ©dents : le bac Ă eau et le collecteur de poussières sont au mĂŞme endroit, lĂ oĂą avant, il y en avait un sous le capot et l’autre Ă l’arrière. Ainsi, comme il ne se vide pas automatiquement (car ce n’est pas le modèle Max+ rappelons-le), c’est quand mĂŞme plus pratique pour vous.

Une autonomie solide et un pilote ergonomique

La marque annonce une autonomie thĂ©orique de 3h, ce qui correspond Ă un mĂ©nage efficace sur une surface de 300 m² environ. Comptez 6h pour le charger complètement. Pour l’aspiration, il tourne avec une puissance de 4200 Pa, ce qui est dans la moyenne pour un appareil de ce type. Vous le contrĂ´lez depuis l’app sur smartphone, pour lui demander d’intervenir sur des zones en particulier. Mais le mieux c’est de lui prĂ©voir une routine tous les jours, tous les deux jours, pour qu’il fasse son petit mĂ©nage tout seul.

En plus, il est compatible avec les assistants vocaux Google et Alexa. Donc si vous utilisez des appareils de maison connectĂ©e, que vos pièces sont bien dĂ©finies, etc. vous pouvez lui demander d’aller Ă tel endroit, de programmer vos lavages et nettoyages… Bref, c’est un produit super pratique, dommage qu’il lui manque la station de vidange automatique, propre au modèle Roborock Q7 Max+.

