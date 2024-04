Test du Roborock S8 MaxV Ultra : le robot ultime pour des sols impeccables

Entre prouesses technologiques et nouveaut√©s gadget, le dernier-n√© de Roborock fait parler de lui. Avec un prix si √©lev√©, il peut faire h√©siter, mais que valent ses performances de nettoyage‚ÄĮ? Dans ce test complet, voyons si le Roborock S8 MaxV Ultra tient ses promesses et s'il est v√©ritablement le nouveau roi de l'entretien des sols.

D√©voil√© simultan√©ment aux nouveaux Qrevo durant le CES¬†2024, le Roborock¬†S8 MaxV Ultra se pr√©sente comme l’un des robots aspirateurs les plus innovants du moment. Il embarque les derni√®res am√©liorations en mati√®re de nettoyage, √† savoir une forte puissance d’aspiration, une serpilli√®re vibrante, le lavage √† l’eau chaude, un distributeur de d√©tergent et la d√©tection de salet√© intelligente.

Avec de telles fonctionnalit√©s, il est l’un des robots les plus avanc√©s pour l’entretien des sols et de nombreux utilisateurs vont se l’arracher. Toutefois, son tarif exorbitant peut en rebuter plus d’un, notamment parce qu’il existe aujourd’hui des alternatives plus abordables et presque aussi performantes.

Voyons ce qu’il vaut au quotidien et si ses performances de nettoyage et son agr√©ment d’utilisation sont √† la hauteur de son prix.

Modèle Roborock S8 MaxV Ultra Dimensions 40,9 cm x 47 cm x 41,9 cm Couleur Noir, Blanc Fonction lavage Oui Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Roborock S8 MaxV Ultra fourni par la marque.

Roborock S8 MaxV Ultra Design et qualité de fabrication haut de gamme

Le Roborock¬†S8 MaxV Ultra se veut premium et utilise des mat√©riaux de qualit√©. Les finitions sont irr√©prochables et le robot comme la station d’accueil sont robustes et paraissent durables, sans jeu ni imperfections dans les alignements.

Le robot arbore une allure sobre, mais √©l√©gante, particuli√®rement dans sa version noire. La partie sup√©rieure se divise en deux zones, dont une recouverte par un capot en plastique brillant ‚ÄĒ attention aux traces de doigts ‚ÄĒ qui dissimule le filtre HEPA et le bac √† poussi√®re. L’autre moiti√© est en plastique mat et accueille les trois boutons d’acc√®s rapide, permettant de lancer le robot, activer le nettoyage humide et le renvoyer √† la base. Le d√īme LiDAR, recouvert d’un logo Roborock illumin√©, fait la jonction entre les deux sections sup√©rieures, pour le plus bel effet.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

√Ä l’avant du robot, on retrouve plusieurs capteurs, dont une cam√©ra et des LED, garantissant une d√©tection d’obstacles et de salet√© pr√©cise. Quant √† la partie inf√©rieure, on y trouve un double rouleau-brosse, une brosse lat√©rale motoris√©e FlexiArm, ainsi qu’une serpilli√®re vibrante VibraRise, qui fonctionne conjointement avec un petit patin rotatif pour nettoyer le long des plinthes.

La station est quant √† elle assez imposante, puisqu’elle est √©quip√©e d’un bac d’eau propre de 4¬†L et d’un r√©servoir d’eaux us√©es de 3,5¬†L, tous deux situ√©s sur la partie sup√©rieure. Bien qu’ils ne soient pas dissimul√©s sous un couvercle, leur apparence est tr√®s soign√©e et les deux disposent de poign√©es int√©gr√©es pour faciliter leur manipulation.

Sur la fa√ßade, un panneau brillant amovible masque quant √† lui le sac √† poussi√®re de 2,5¬†L, ainsi qu’un r√©servoir de d√©tergent rechargeable, une premi√®re chez Roborock.

La partie inf√©rieure de la station est quant √† elle con√ßue pour l’entretien de la serpilli√®re. Elle utilise √† cet effet une brosse d√©di√©e qui frotte et se d√©place le long de la serpilli√®re, tout en la nettoyant √† l’eau chaude. La petite serpilli√®re est √©galement nettoy√©e, gr√Ęce √† un emplacement sp√©cifique pr√©vu √† cet effet. Les deux sont ensuite s√©ch√©es √† l’air chaud, afin de minimiser les mauvaises odeurs et les bact√©ries.

Roborock S8 MaxV Ultra Une application qui facilite l’utilisation

Lors de la configuration, le robot cartographie votre espace de vie et segmente automatiquement les pièces, notamment en identifiant les meubles et en reconnaissant les types de sols.

Une fois la carte g√©n√©r√©e, vous pouvez la modifier, fusionner ou scinder des pi√®ces et d√©finir des zones interdites. Vous pouvez en outre personnaliser les rev√™tements de vos sols et ajuster le mobilier, pour que la carte soit la plus fid√®le possible. Le robot peut d’ailleurs en stocker jusqu’√† quatre cartes et sait automatiquement se rep√©rer pour choisir laquelle utiliser.

L’application Roborock permet un contr√īle pr√©cis sur les pr√©f√©rences de nettoyage, comme la force d’aspiration, le niveau d’humidit√© de la serpilli√®re et la s√©quence de nettoyage. Il est √©galement possible de choisir un nettoyage plus ou moins rapide, afin de nettoyer plus profond√©ment des sols particuli√®rement t√Ęch√©s. Vous pouvez affiner ces param√®tres pour chaque pi√®ce, avec par exemple un nettoyage plus en profondeur pour l’entr√©e et la cuisine, mais moins minutieux pour les chambres.

Si toutefois vous ne souhaitez pas vous compliquer la vie, Roborock vous facilite la vie avec les nouvelles fonctionnalit√©s intelligentes SmartPlan et DirtTec. Ces derni√®res permettent au robot d’adapter ses param√®tres de nettoyage en fonction du niveau de salet√© et des t√Ęches qu’il rencontre pendant le nettoyage, allant m√™me jusqu’√† renettoyer les zones les plus sales.

Le S8 MaxV Ultra peut bien √©videmment reconna√ģtre les tapis en toute autonomie et peut ainsi automatiquement ajuster sa puissance d’aspiration en cons√©quence. Le comportement √† adopter en pr√©sence de tapis est enti√®rement personnalisable, allant de l’√©vitement complet au relevage automatique des serpilli√®res pour ne pas les mouiller. Il est m√™me possible de param√©trer le robot pour qu’il passe la serpilli√®re sur les tapis, s’ils sont fins par exemple, ou qu’il retourne aspirer les tapis en profondeur apr√®s avoir nettoy√© une pi√®ce.

La station n’est pas en reste, puisque ses param√®tres sont √©galement ajustables. Ceux-ci concernent notamment la temp√©rature de l’eau de lavage des serpilli√®res et leur temps de s√©chage, mais aussi la fr√©quence de lavage durant le cycle. Par ailleurs, Roborock propose une option de recharge en heures creuses, permettant d’attendre et de se recharger lorsque les tarifs sont plus avantageux.

Gr√Ęce √† sa cam√©ra embarqu√©e, le S8 MaxV Ultra reconna√ģt intelligemment les obstacles et les indique sur la carte, avec la possibilit√© de les prendre en photo. Il fonctionne aussi comme une cam√©ra surveillance, permettant de visualiser un flux vid√©o en direct de votre maison avec l’audio bidirectionnel ‚ÄĒ pratique pour surveiller vos animaux de compagnie. Le robot peut aussi prendre des clich√©s de vos quadrup√®des durant le nettoyage, transformant ainsi le nettoyage en s√©ance photo.

Le Roborock S8 MaxV Ultra dispose de l’assistant vocal embarqu√© Hello Rocky, une fonctionnalit√© bien pratique si vous ne poss√©dez pas d’enceinte connect√©e √† la maison. Lorsque vous l’appelez, le robot se tourne vers vous, vous faisant comprendre qu’il vous √©coute. Sa compr√©hension globale est assez bonne, facilitant l’utilisation au quotidien, sans d√©clenchement intempestif.

Par ailleurs, il reste compatible avec Alexa et Google Assistant, s’int√©grant avec vos √©cosyst√®mes habituels. Enfin, le S8 MaxV Ultra est le premier appareil Roborock √† prendre en charge le protocole Matter, permettant une meilleure int√©gration domotique.

Roborock S8 MaxV Ultra Des performances de nettoyage exceptionnelles

Le Roborock¬†S8 MaxV Ultra dispose d’une puissance d’aspiration impressionnante de 10‚ÄČ000¬†Pa, ce qui en fait un monstre de puissance pour nettoyer les sols durs et les tapis. Son double rouleau-brosse lui permet de r√©cup√©rer salet√© et poussi√®re efficacement, notamment dans les fibres des tapis ou les joints de carrelages. Par ailleurs, la brosse lat√©rale robotis√©e FlexiArm assure une couverture plus compl√®te, en balayant le long des plinthes et dans les angles.

Mon chien raffolant de balades en for√™t, le S8 MaxV Ultra a √©t√© mis √† rude √©preuve, puisque je l’ai confront√© √† des sols jonch√©s de terre, de poussi√®re et m√™me de boue, qui a souvent tendance √† s’immiscer dans les joints. Pourtant, le robot n’a eu aucun mal √† nettoyer efficacement les sols, √©liminant salet√© et poussi√®re sans encombre.

Le robot est tout aussi efficace sur les tapis et moquettes, gr√Ęce √† son aspiration puissante et son double rouleau-brosse. Il peut automatiquement augmenter sa puissance d’aspiration pour nettoyer en profondeur et aspirer efficacement la poussi√®re cach√©e.

Voyons maintenant ce qu’il en est du nettoyage humide. Contrairement √† la concurrence qui utilise des serpilli√®res rotatives, le S8 MaxV Ultra utilise une serpilli√®re vibrante pour frotter les sols plus efficacement, notamment pour venir √† bout des t√Ęches tenaces et s√®ches. Il fait √©galement appel √† une serpilli√®re rotative lat√©rale, qui nettoie le long des plinthes, assurant une couverture compl√®te. Le r√©servoir de d√©tergent int√©gr√© √† la station d’accueil permet quant √† lui d’ajouter automatiquement la solution de nettoyage √† l’eau, assurant une meilleure efficacit√©.

Sans surprise, les r√©sultats de lavage du S8 MaxV Ultra sont impeccables. Il vient √† bout des t√Ęches s√®ches et grasses sans difficult√©, la plupart du temps en un seul passage. Dans tous les cas, le robot peut automatiquement d√©tecter les niveaux de salissures et renettoyer automatiquement les zones sales, assurant des r√©sultats irr√©prochables. La base en fait de m√™me pour la serpilli√®re, et la nettoie en profondeur, en fonction de son niveau de salet√©.

Pour se rep√©rer, le Roborock¬†S8 MaxV Ultra utilise un LiDAR et une cam√©ra, pour bien reconna√ģtre les obstacles. Il sait se rep√©rer et se d√©placer sans encombre, et peut √©galement reconna√ģtre et √©viter les obstacles efficacement. Qu’il s’agisse de c√Ębles, chaussures, jouets, ou autres objets, le S8 MaxV Ultra sait les identifier et peut m√™me les prendre en photo pour les afficher sur la carte. Bien qu’il les √©vite, il ne laisse pas un espace trop important autour d’eux, maximisant la zone nettoy√©e.

Malgr√© sa puissance d’aspiration impressionnante, le Roborock¬†S8 MaxV Ultra n’est pas particuli√®rement bruyant et ne perturbe pas la vie quotidienne. Il n’est pas aussi silencieux qu’un Qrevo MaxV, qui est √† peine audible, mais reste relativement silencieux sur des r√©glages bas. Il est toutefois plus perceptible √† forte puissance, sans √™tre particuli√®rement g√™nant.

L’autonomie du S8 MaxV Ultra est excellente, avec jusqu’√† 180 minutes de nettoyage continu sur une seule charge. En moyenne, il faut compter sur un nettoyage d’environ 85 m√®tres carr√©s nettoy√©s en un peu moins d’une heure et demie sur une charge compl√®te, avec des param√®tres de nettoyage plus en profondeur.

Roborock S8 MaxV Ultra Une expérience presque sans entretien

Gr√Ęce √† son grand bac √† poussi√®re et √† ses r√©servoirs d’eau, le Roborock¬†S8 MaxV Ultra ne n√©cessite que peu d’intervention.

Gr√Ęce √† l’utilisation d’une brosse d√©di√©e qui frotte la serpilli√®re, de l’eau chaude √† 60 ¬įC et de l’air chaud pour laver et s√©cher la serpilli√®re, celle-ci ne n√©cessite quasiment pas d’intervention manuelle. Ce nettoyage limite l’accumulation de moisissures et √©limine les odeurs, tout en gardant la serpilli√®re propre, vous √©vitant d’avoir √† la laver trop souvent. Si besoin, la serpilli√®re est facilement amovible et peut m√™me √™tre lav√©e en machine.

En revanche, les cheveux et poils d’animaux ont tendance √† s’enrouler autour des brosses, en particulier de la brosse lat√©rale, ce qui n√©cessite des interventions assez fr√©quentes si vous avez des animaux ou des cheveux longs.

La base est assez simple √† entretenir, puisqu’elle se rince √† chaque nettoyage de serpilli√®re, hormis le filtre qu’il faut fr√©quemment nettoyer. Celui-ci recueille toutes les salet√©s apr√®s le lavage des serpilli√®res et a tendance √† s’encrasser rapidement. Heureusement, il est amovible et peut √™tre lav√© dans l’√©vier avec une brosse, mais un plateau amovible comme l’Ultenic MC1 aurait √©t√© plus pratique.

Dans l’ensemble, il faut compter sur environ cinq minutes de nettoyage toutes les deux semaines si vous avez des animaux et que vos sols sont souvent sales, voire cinq minutes par mois si la station se salit peu.

Roborock S8 MaxV Ultra Prix et disponibilité

Le S8 MaxV Ultra sera disponible dès le 25 avril 2024 en blanc sur Amazon. La version noire sera quant à elle distribuée exclusivement chez Boulanger, à partir du 15 mai.

Les deux variantes b√©n√©ficieront d’une remise de lancement de 100 euros, abaissant leur prix √† 1‚ÄČ400 euros.