Eureka J15 Max Ultra : un concentré d’intelligence et de puissance pour des sols impeccables

Le Eureka J15 Max Ultra est le nouveau fleuron de la marque. Il dispose d’une des puissances d’aspiration les plus élevées du marché, mais aussi de fonctions d’IA permettant d’ajuster de manière intelligente le nettoyage. Ces atouts lui permettent de se démarquer face à certaines autres marques qui peinent à se renouveler.

Vieille de plus de 115 ans, la marque Eureka était presque tombée dans l’oubli jusqu’à récemment. Elle rattrape cependant son retard avec une vitesse impressionnante, proposant une gamme de plus en plus riche et performante.

L’annonce du Eureka J15 Max Ultra CES 2025 confirme cette tendance, puisqu’il s’agit du robot aspirateur laveur le plus avancé de la marque. Conçu pour détecter différents types de saleté et ajuster sa stratégie de nettoyage, il garantit des sols impeccables tout en nécessitant une intervention humaine minimale.

Il propose également plusieurs améliorations par rapport au J15 Pro Ultra, déjà disponible depuis quelques semaines. Il offre notamment une puissance d’aspiration renforcée, une nouvelle brosse latérale extensible et une technologie inédite pour franchir les seuils.

Avec ses spécifications avancées et ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, c’est un des robots aspirateurs laveurs les plus convaincants annoncés cette année au CES, aux côtés de la série Roborock Saros.

Des performances de nettoyage surpuissantes

Les spécifications du Eureka J15 Max Ultra sont impressionnantes, notamment pour une marque relativement peu connue dans le marché des robots aspirateurs. Il dispose en effet d’une puissance d’aspiration de 22 000 Pa, soit l’une des plus élevées d’un robot aspirateur laveur.

De plus, il est doté d’une nouvelle brosse latérale extensible, similaire à celle que proposent les modèles porte-étendards de Dreame et Roborock. Celle-ci est d’ailleurs conçue pour minimiser les enchevêtrements de poils et cheveux, grâce à sa forme incurvée. Cette expérience sans enchevêtrement s’étend également à la brosse principale, équipée d’un système de coupe et d’aspiration des poils et cheveux.

Le J15 Max Ultra est également doté d’un patin de serpillière extensible, qui se déploie pour nettoyer les coins et le long des plinthes. La forme carrée arrondie du robot facilite également le nettoyage des coins, couvrant jusqu’à 99 % des bords.

Eureka a également travaillé sur un nouveau châssis permettant au robot de franchir des seuils. Il peut grimper des obstacles jusqu’à 3 cm et des seuils complexes à double couche allant jusqu’à 4 cm.

Un robot intelligent

Le Eureka J15 Max Ultra est doté de nouvelles fonctionnalités intelligentes. La technologie IntelliView 2.0 AI combine plusieurs capteurs pour détecter plus précisément la saleté, les liquides et les obstacles. Grâce à un système de vision infrarouge, un capteur FHD, un laser et des LED, le robot scanne son environnement avec une précision accrue. Par exemple, il peut désormais distinguer des liquides transparents comme l’eau et ajuster intelligemment sa stratégie de nettoyage. Par exemple, face à des liquides renversés, il passe d’abord la serpillière, retourne à la station pour laver ses patins, puis reprend le nettoyage. De même, il peut ralentir sa brosse pour ramasser la poussière et les miettes plus efficacement.

Eureka a également développé une nouvelle fonction de recherche pour animaux. Le robot peut ainsi parcourir votre domicile à la recherche de votre compagnon à quatre pattes pour le localiser et vous envoyer une photo. De plus, grâce à l’IA, il reconnaît les paniers, gamelles et les litières, et effectue une nettoyage plus profond autour.

Prix et disponibilité

Le Eureka J15 Max Ultra sera disponible en juin 2025 aux alentours de 1 300 euros. Il sera proposé en version noire ou blanche.