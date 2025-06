Ce robot aspirateur 2-en-1 de chez Xiaomi avec une belle remise est d’une aide précieuse 

Avec le Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro, la corvĂ©e du mĂ©nage va vous sembler plus simple : Il aspire, lave et sa station tout-en-un est très pratique. Aujourd’hui, son prix s’allège de 50 euros et passe ainsi de 499 euros Ă 449 euros.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro // source : mi.com

La corvĂ©e de l’aspirateur enchante peu de monde. Pour Ă©viter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectĂ©s et autonomes. Avec sa station de vidage automatique, sa serpillère associĂ©e Ă une bonne puissance d’aspiration, le Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro est un modèle complet qui devrait vous plaire. Bonne nouvelle : il profite d’une rĂ©duction de 50 euros.

Pourquoi choisir le Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro ?

Sa bonne puissance d’aspiration et sa capacitĂ© Ă laver les sols

Son système de cartographie efficace

Sa station d’accueil assure le lavage, le séchage des serpillères et la collecte de la poussière

Avec un prix barré à 499,99 euros, le Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro est actuellement en promotion à 449,99 euros sur le site officiel.

Un appareil polyvalent et efficace

Le Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro est un robot aspirateur qui ne manque pas de puissance : que ce soit les sols durs, moquettes, parquets, tapis, il s’en sort bien pour collecter la poussière, des dĂ©bris ou encore des cheveux grâce Ă sa puissance d’aspiration de 7 000 Pa.

C’est un appareil qui combine non seulement les fonctions d’un aspirateur robot, mais aussi d’un robot laveur de sol. Le robot s’Ă©quipe de deux serpillères pour laver les sols en profondeur et Ă©liminer les taches tenaces. Et si un tapis se dresse devant lui, les serpillères se surĂ©lèvent de 10 mm pour Ă©viter d’humidifier le tapis.

Il sait se repérer dans son environnement

Grâce à son capteur laser, le X20 Pro est capable de mémoriser l’agencement de votre maison et élabore une cartographie pour se repérer. Il va ainsi pouvoir naviguer dans les pièces tout en évitant les obstacles et protéger vos meubles, mais aussi éviter de tomber dans les escaliers. Depuis l’application, vous pouvez personnaliser les routines de votre aspirateur, planifier le nettoyage de certaines pièces à un créneau précis, ou encore interdire des zones.

On apprĂ©cie surtout la prĂ©sence de la station d’accueil qui rĂ©duit les interactions avec l’appareil. Une fois le nettoyage terminĂ©, elle nettoie et sèche automatiquement les serpillères. Le robot va vider de façon autonome toutes les saletĂ©s ramassĂ©es. La station est capable de tenir 75 jours sans avoir besoin d’être vidĂ©e elle-mĂŞme.

Dernier point, la batterie de 5 200 mAh offre jusqu’à 160 minutes d’autonomie. D’après la firme chinoise, cela permettrait de couvrir une grande surface jusqu’à 120 m².

