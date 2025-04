Avec 300 € de remise, le récent aspirateur robot premium signé Dyson devient bien plus intéressant

En se lançant dans le ménage autonome, Dyson met son expertise et son ingénierie à contribution pour proposer un bon produit. Noté 7/10 dans nos colonnes, le bon Dyson 360 Vis Nav est à un prix plus raisonnable en passant de 1299 euros à 999 euros.

Dans la galaxie des aspirateurs robots, certains modèles passent, d’autres marquent. Le Dyson 360 Vis Nav, lui, impose son style comme un manifeste : design tranchant, technologie de pointe, et une ambition claire : faire mieux que les autres, sans bruit, mais avec aplomb. NotĂ© 7 sur 10 par la rĂ©daction, l’un des points noirs Ă©tait son prix, qui, aujourd’hui, est gommĂ© par une grosse baisse de 300 euros sur Darty ou la Fnac.

Les atouts du Dyson 360 Vis Nav

Un design élégant

Une puissance d’aspiration de 65 Airwatts

Une autonomie de 60 minutes

Au lieu de 1299 euros, le Dyson 360 Vis Nav est aujourd’hui disponible en promotion Ă 999 euros sur Darty et la Fnac.

Un robot puissant et raffiné…

Le Dyson 360 Vis Nav appartient à la seconde catégorie : design futuriste, moteur sous stéroïdes, et une ambition claire, tout aspirer avec une puissance de 65 Airwatts, sans laisser une chance à la poussière.

Sous sa coque bleu électrique, au format plus haut que la moyenne, on retrouve le moteur Hyperdymium. Ce dernier est capable de tourner jusqu’à 110 000 tours par minute, épaulé par un système de filtration HEPA en cinq étapes qui capture 99,99 % des particules jusqu’à 0,1 micron. En clair, ce robot ne fait pas que passer, il nettoie en profondeur, même les allergènes.

Sa navigation intelligente repose sur une caméra panoramique 360°, complétée par une batterie de 26 capteurs. Il cartographie les pièces avec précision, détecte les murs, les meubles, les bordures, et adapte ses trajectoires en temps réel. Il est aussi capable de détecter les zones les plus sales grâce à un capteur de poussière piézoélectrique, et d’y concentrer ses efforts avec une puissance boostée.

… Ă qui il manque une de station de vidange

La brosse motorisée pleine largeur (brosse Fluffy repensée), montée à l’avant, couvre toute la largeur de l’appareil, éliminant les bandes d’oubli habituelles sur les côtés. Un petit clapet latéral s’ouvre même pour nettoyer le long des murs. Oui, même les plinthes y passent.

Autonomie ? Jusqu’à 60 minutes en mode Quick, grâce à une batterie lithium-ion 6 cellules. Et en prime, le retour automatique à la base se fait en toute indépendance. Seul regret : pas de station de vidange automatique, il faudra vider manuellement le bac à poussière de 0,5 L, ce qui peut faire tiquer à ce niveau de gamme.

Tout est pilotable depuis l’app MyDyson, qui permet de créer des zones, planifier le ménage, ou interdire certains espaces. Compatible Wi-Fi et mise à jour OTA, il est taillé pour durer et évoluer.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Dyson 360 Vis Nav.

