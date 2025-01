La Fnac brade à -30 % ce balai aspirateur premium Dyson avec laser intégré pour la nouvelle année

Le Dyson V15 Detect Fluffy est une valeur sûre pour vous débarrasser de toutes les saletés qui s’accumulent sur votre sol, notamment grâce à son laser intégré qui permet de débusquer la moindre poussière sur son passage. Bonne nouvelle : il est en promo à 549 euros au lieu de 799 euros de base.

Dyson a su prouver son expertise en proposant des balais aspirateurs à main innovants et puissants, c’est d’ailleurs sa marque de fabrique. Le V15 Detect Fluffy en fait partie, en intégrant un laser afin de détecter et d’éliminer les poussières sur son passage. Une façon intelligente de rendre plus visibles les saletés que l’on peut manquer. Cette référence à un coût, mais grâce à cette remise de 31 %, il devient plus envisageable de se le procurer.

Le Dyson V15 Detect Fluffy, c’est quoi ?

Un balai aspirateur polyvalent avec son format stick

Une lumière intégrée pour mieux dénicher les particules de poussières

Une bonne puissance d’aspiration et une autonomie d’une heure

Pour acquérir le Dyson V15 Detect Fluffy, il faut débourser habituellement 799 euros, mais en ce moment chez la Fnac, il est possible de l’obtenir pour 549 euros. On le trouve également au même prix chez Darty.

La saleté mise en lumière pour un sol clean

Pour mieux rendre la saleté visible et mieux l’aspirer, Dyson a trouvé la solution : il a intégré à son V15 Detect Fluffy un éclairage LED dans la tête de brossage qui met en évidence toutes les saletés. Résultat : il offre un nettoyage plus précis en détectant même les particules invisibles à l’œil nu, révélant des poussières que vous ne soupçonniez pas.

Pour optimiser au mieux le nettoyage, la marque intègre un capteur « piézoélectrique », qui permet d’adapter la puissance d’aspiration, selon la surface (moquette, sols durs…) et la quantité de poussière à aspirer. De quoi économiser un peu de batterie sur la durée. D’ailleurs, on pourra compter sur une autonomie de 60 minutes.

Un format toujours aussi pratique, avec une bonne puissance d’aspiration

Côté performances, le moteur du V15 Detect Fluffy effectue jusqu’à 125 000 tours par minute. Il est capable de capturer les poussières et les débris du flux d’air, sans aucune perte d’aspiration, et ce grâce à ses forces centrifuges générées par ses cyclones à spirale. La filtration des poussières, allergènes et autres saletés sera aussi très efficace.

Par ailleurs, le balai aspirateur de Dyson dispose d’un petit écran LCD qui affiche, en temps réel, la quantité de saletés aspirées. Pour finir, il garde son format stick sans fil qui facilite son utilisation que ce soit pour aspirer le sol, des meubles en hauteur ou même le plafond. Il se transformera également en aspirateur à main en un seul geste si besoin.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.