Pourquoi se tourner vers Dyson, quand ce balai aspirateur Samsung avec station d’auto-vidage revient à -56 % 

Le Samsung Bespoke Jet Plus Pet, en plus d'avoir un nom à rallonge

Le Samsung Bespoket Jet Plus Pet est un aspirateur balai sans fil et sans-sac, mais avec une station de vidage. C’est-à-dire qu’une fois que vous avez fini votre ménage, vous le reposez sur sa base où il va se recharger, mais aussi vider la poussière aspirée dans la colonne, pour vous éviter d’avoir à le faire vous-même après chaque session. Sachant que la capacité du bac à poussière de l’aspirateur est de 0,5 L et que celle de la Clean Station est de 2 L, si jamais vous remplissez tout au max à chaque passage, vous pouvez faire 4 fois le ménage avant de devoir changer de sac. D’ailleurs, il y en a trois fournis avec. En ce moment chez Cdiscount, si vous cumulez réduction + ODR, vous pouvez économiser 510 euros.

Pourquoi choisir le Samsung Bespoke Jet Plus Pet

Une autonomie jusqu’à 60 minutes en usage classique

La station de charge avec vidage automatique très pratique

Sa puissance d’aspiration de 210 AW bien efficace

Le Samsung Bespoke Jet Plus Pet coûte normalement 899 euros.

Une puissance d’aspiration au service de vos sols

Avec le Samsung Bespoke Jet Plus Pet, vous avez un aspirateur balai qui s’occupe uniquement de la poussière. Il ne propose pas de fonction de lavage. Mais il a d’autres avantages. L’un d’entre eux, c’est sa Clean Station 2.0. Là où des Dyson ou Dreame ont une station de charge qui permet juste de remonter la batterie, celle du Samsung sert à vider automatiquement le bac à poussière.

Donc, vous le sortez de sa base, vous faites votre petit ménage pendant une durée maximale d’une heure. Quand vous avez fini, vous le posez sur la Clean Station 2.0 où il va automatiquement vider son bac de 0,5 l dans le sac de 2 l. Comme ça, vous n’avez pas à le vider à chaque fois. En plus il est posé en position debout, vous n’avez pas à vous baisser pour le ramasser, et la station lui assure une super stabilité.

Il est particulièrement adapté aux poils d’animaux

Si vous cohabitez avec un chien, un chat, ou toute autre créature qui a tendance à perdre ses poils, vous savez que les sols peuvent vite se salir. C’est là qu’intervient cet aspirateur, puisque sa minibrosse Pet Tool + est spéciale anti-emmêlement. Vous êtes petit ou grand ? Le tube est télescopique et peut varier entre 525 et 665 mm.

Sur le manche, vous retrouvez un écran avec toutes les informations : niveau de chargement, guide des erreurs, guide d’entretien, puissance d’aspiration et durée du fonctionnement. En plus de la brosse Jet Dual, de la Pet Tool+, vous avez un coude multidirectionnel, un accessoire deux-en-un, un suceur fente et un porte-accessoires pour ne rien laisser trainer.

