Ce balai aspirateur laveur fait presque tout comme un Dyson, mais pour 159 € seulement grâce au Black Friday

Le Dreame H11 Core est un aspirateur balai qui fait aussi laveur, version entrée de gamme. Vous le retrouvez pendant le Black Friday chez Amazon pour 159 euros au lieu de 199 euros.

Avec le Dreame H11 Core, vous allez vous simplifier la vie et le mĂ©nage. Parce qu’au lieu de faire deux passages, un avec l’aspirateur et un avec la serpillère, vous n’en faites qu’un avec l’aspiration et le lavage en mĂŞme temps. Un gain de temps et aussi d’Ă©nergie, parce que mine de rien, c’est physique. En plus en ce moment, vous le retrouvez Ă moins de 160 euros, une promotion que l’on doit Ă cette avant-première du Black Friday.

Ce qui plait chez le Dreame H11 Core

La brosse est lavée automatiquement après chaque passage

Sa puissance d’aspiration importante de 6000 Pa

Il est adapté pour tous les types de sol, y compris la moquette et les tapis

Le Dreame H11 Pro est proposĂ©, de base, comme un produit d’entrĂ©e de gamme, d’oĂą son prix de 199 euros. Si vous allez chez Amazon pendant le Black Friday, vous le retrouvez Ă 159 euros.

Un design pratique qui manque un peu de charme

Le Dreame H11 Core se prĂ©sente comme un aspirateur balai combinant aspiration et nettoyage de sols humides. Avec une construction robuste, mais quelque peu imposante, ce modèle privilĂ©gie la fonctionnalitĂ© plutĂ´t que l’Ă©lĂ©gance. Son poids de 4,7 kg peut se faire sentir lors de longues sessions de nettoyage, surtout que la rĂ©partition de la masse tend vers l’avant, rendant l’appareil moins maniable. Son large Ă©cran LCD, malheureusement non tactile, informe sur l’autonomie et le mode de nettoyage. Deux modes sont disponibles : Eco, adaptĂ© pour un nettoyage rĂ©gulier, et Turbo, pour les tâches et saletĂ©s un peu rĂ©calcitrantes.

La station de charge incluse permet de ranger l’aspirateur, mais son design peu Ă©lĂ©gant risque de dĂ©noter un peu, c’est dommage. CĂ´tĂ© accessoire, on trouve une brossette dĂ©diĂ©e au nettoyage des Ă©lĂ©ments de l’appareil après usage, mais Dreame ne propose pas de produit d’entretien pour une dĂ©sinfection plus complète des sols. Quant Ă la capacitĂ©, le H11 Core intègre deux rĂ©servoirs : un rĂ©servoir de 900 ml pour l’eau propre et un second pour l’eau sale et les poussières. La brosse motorisĂ©e assure une bonne couverture mais manque de flexibilitĂ© pour passer sous les meubles bas.

Une puissance correcte, mais une autonomie limitée

Le Dreame H11 Core se dĂ©marque par une puissance d’aspiration de 6000 Pa, suffisante pour capturer efficacement poussières, poils d’animaux et autres rĂ©sidus au premier passage. Le mode Turbo se rĂ©vèle utile dans des situations spĂ©cifiques, mais consomme beaucoup de batterie, rĂ©duisant l’autonomie Ă environ 20 minutes en une seule charge. Ce temps limitĂ© peut convenir pour de petites surfaces, mais reste insuffisant pour un nettoyage complet d’un grand espace.

L’entretien du Dreame H11 Core, bien que facilitĂ© par un système d’auto-nettoyage de la brosse, montre quelques inconvĂ©nients. Le rĂ©servoir d’eau sale peut dĂ©gager des mauvaises odeurs après plusieurs utilisations et le nettoyage nĂ©cessite parfois une intervention manuelle pour Ă©liminer les dĂ©chets accumulĂ©s. Et après le nettoyage automatique, la brosse laisse couler un peu d’eau, ce qui oblige Ă essuyer la station rĂ©gulièrement.

Si vous ne le saviez pas, il existe aussi des aspirateurs robots qui font le ménage pour vous. Il y en a même qui passent aussi la serpillère ! Retrouvez-les dans notre comparatif dédié et trouvez le modèle qui vous correspond.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.