Ce balai aspirateur lavant sans fil vient concurrencer Dyson avec son prix cassé à -32 % pour le Black Friday

Pendant le Black Friday chez Carrefour, vous pouvez commander le balai aspirateur lavant Tineco iFloor 2 Plus avec une réduction de 80 euros. Un concurrent pas cher de Dyson qui se fait de plus en plus une place en Europe.

Ce n’est pas parce que Dyson est sur le devant de la scène avec ses aspirateurs balais qu’il n’y a qu’eux qui existent. La preuve avec ce Tineco iFloor 2 Plus, un balai aspirateur lavant sans fil qui a déjà fait ses preuves et qui en plus est proposé à un prix très attractif pendant le Black November grâce à 90 euros de réduction.

Les raisons de faire confiance au Tineco iFloor 2 Plus

Une autonomie de 22 minutes en utilisation normale

Puissance d’aspiration de 8,6 W

Il aspire la poussière et lave les sols en même temps

Normalement vendu 269,99 euros, le Tineco iFloor 2 Plus est disponible en ce moment à 169,99 euros chez Carrefour, et pour ça, merci le Black Friday.

Ne vous fatiguez plus à faire deux passages

Avant toute chose, il faut faire les présentations : si vous ne connaissez pas Tineco, il s’agit d’une marque chinoise qui, depuis quelques années, vient marcher sur les plates-bandes de Dyson avec pas mal de succès. Tineco propose des aspirateurs balais et robots dont fait partie ce iFloor 2 Plus, qui rentre dans la première catégorie.

Il s’agit d’un aspirateur lavant, c’est-à -dire qu’en plus du bac à poussière, vous avez un réservoir d’eau propre et un autre d’eau sale pour laver vos sols. Ce qui est très pratique puisque vous n’avez qu’un seul passage à faire, au lieu de deux avec balai/aspirateur puis serpillère. Là , vous passez une fois, ça fait les deux et les sols sont propres.

Une base de chargement polyvalente et pratique

Le Tineco iFloor 2 Plus se présente au format d’un aspirateur balai, qui mesure 1100 x 286 x 276 mm pour 4,7 kg. Un poids un peu élevé, qui peut fatiguer si vous devez le passer pendant un long moment. Mais heureusement, ou non, ça dépend du point de vue, l’autonomie de la batterie de 2500 mAh est de 22 minutes en utilisation normale.

Ça peut paraître peu, mais c’est dans la moyenne des aspirateurs de ce genre. Même Dyson ne fait pas mieux en termes de batterie, donc difficile de critiquer cet aspect. L’aspirateur propose un réservoir d’eau propre de 0,5L et est séparé de celui d’eau sale qui fait 0,4L. Lorsque vous le reposez sur sa base, il se recharge en 5h et pendant ce temps les rouleaux sont automatiquement nettoyés.

