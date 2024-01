Test du Dyson Gen5 Detect Absolut : que vaut l’aspirateur-balai à presque 1000 euros ?

Les promesses faites par le Dyson Gen5 Detect sont aussi nombreuses, qu’ambitieuses, aspirer efficacement tout, des poussières aux virus, analyser ce que vous aspirez et même détecter les poussières cachées. Nous allons donc maintenant voir si ces affirmations se vérifient à l’usage et si cela est assez brillant pour mériter son prix stratosphérique.

Dyson est le constructeur que personne n’attendait et qui a totalement bouleversé le marché des aspirateurs. Il a transformé ces appareils en super jouets technologiques au design futuriste et a intégré le nettoyage dans les sujets de conversation technologiques. Son dernier modèle, le Gen5 Detect Absolute, est très ambitieux. Il promet non seulement une élimination efficace de la poussière et des virus grâce à des technologies de pointe, mais aussi une ergonomie conçue pour s’adapter à toutes les situations, et même de mieux comprendre ce que nous aspirons.

Alors qu’il est proposé à presque 1 000 euros, est-ce vraiment un bon investissement ?

Design et technologies embarquées : une fiche technique digne d’un moteur d’avion

Le Dyson Gen5 Detect arbore un design futuriste fidèle à l’ADN de la marque, mêlant lignes franches et coloris contrastés : violet, bleu ciel, rouge et gris. Ce produit est séduisant par son look, comme par qualité de fabrication. L’assemblage est très haut de gamme et profite également de l’usage de plastiques très robustes.

Il se compose d’un bloc moteur mesurant 25 cm de longueur et 27,6 cm de largeur, pour une hauteur totale (embout et brosse principale en place) de 127,6 cm. Sur le dessus du bloc moteur se trouve un écran LCD affichant des informations telles que le niveau de charge ou les modes de puissance.

Ce modèle se distingue par l’intégration de la technologie de détection des particules. Elle permet au Gen5 de détecter et d’analyser les particules de poussière, vous informant ainsi sur la nature de ce que vous aspirez, y compris la taille des allergènes et des virus.

Le cœur de l’aspirateur abrite le moteur numérique Hyperdymium de Dyson, capable d’atteindre 125 000 tours par minute. Associé à la technologie cyclonique, il crée une force de plus de 79 000 G pour séparer la poussière de l’air, générant ainsi une puissance d’aspiration de 230 AW (Air Watts). Cela lui permet d’aspirer des particules très fines, y compris des agents pathogènes (bactéries et virus) d’une taille de 0,1 micron, soit 700 fois plus petits que le diamètre d’un cheveu.

Accessoires fournis : rien ne manque

Dyson se présente comme un expert du nettoyage et un bon artisan se doit d’avoir une boîte à outils adéquate. Pour nous aider à obtenir le meilleur nettoyage, ce Dyson Gen5 Detect dispose de plusieurs brosses et embouts que nous allons détailler ici.

Le tube principal : Ici, Dyson apporte une réelle plus-value en intégrant un suceur long directement dans le tube. Appuyez sur le bouton dédié en retirant le tube, et le suceur long apparait comme par magie.

Brosse Digital Motorbar : Il s’agit de la brosse principale, motorisée, qui affiche une largeur de 25 cm. Sa technologie de détection dynamique de la charge ajuste automatiquement la puissance en fonction du type de sol.

Brosse Optic Fluffy : Cette brosse douce, conçue pour les sols durs, mais fragiles, tels que certains parquets, mesure environ 25 cm de large. Elle pourrait devenir votre cauchemar, car elle est équipée d’un laser vert qui illumine les particules de poussière, même les plus fines et les moins visibles à l’œil nu. À déconseiller aux maniaques qui risquent de l’utiliser juste pour vérifier qu’ils n’ont rien laissé passer.

La mini brosse motorisée autodémêlante : d’une largeur de 16 cm, elle est idéale pour traiter les surfaces en tissu telles que les canapés, les rideaux et les sièges de voiture.

La brosse à poussière de 6 cm de long et la station murale de chargement complètent la liste.

Ces accessoires se fixent facilement à l’aspirateur. Les zones d’action sont marquées en rouge pour éviter toute confusion, sans oublier les détrompeurs pour prévenir toute erreur de manipulation.

Ergonomie : un aspirateur équilibré et fonctionnel à un détail près

Le Dyson Gen5 Detect Absolute est un produit bien pensé bénéficiant d’une ergonomie très intuitive. Le constructeur anglais a remplacé la gâchette par un simple bouton rouge au-dessus de l’écran, évitant ainsi de devoir constamment le maintenir enclenché, ce qui repose la main.

C’est une bonne chose, car l’appareil est assez lourd, pesant 2,30 kg pour le bloc moteur seul, et atteignant 3,55 kg avec le tube et la brosse principale.

Ce produit est plus lourd que la majorité de ses concurrents, mais à l’usage, son poids se fait à peine sentir. La motorisation des brosses et leur excellente glisse sur toutes les surfaces permettent de nettoyer intégralement les sols sans trop solliciter les poignets.

Cela vaut pour une utilisation standard au sol par un adulte moyen, car en hauteur, pour nettoyer des rideaux ou aspirer une toile d’araignée par exemple, son poids se fait plus ressentir. Cela limite le traitement des surfaces en hauteur sur de longues périodes.

Les articulations des brosses sont très souples, et il est possible d’ajouter une brosse supplémentaire dédiée aux meubles bas, évitant ainsi de trop se baisser pour atteindre ces surfaces.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

L’écran LCD affiche des informations de base telles que l’autonomie et le mode de puissance, ainsi que des rapports détaillés sur les types et quantités de poussière aspirées. L’affichage est clair et surtout très lisible, même en plein soleil, lorsque l’on passe l’aspirateur sur une terrasse.

Le socle de rangement mural du Dyson Gen5 Detect Absolute nécessite une perceuse pour son installation. Il offre un rangement pratique pour l’aspirateur et ses accessoires, tout en occupant un minimum d’espace.

Entretien : simple et efficace

Cet aspirateur nécessite un entretien minimal, mais qui doit absolument être régulier pour maintenir des performances optimales. La principale opération consiste à vider le bac à poussière. L’opération est très simple : il suffit d’appuyer sur la gâchette rouge et de tirer en même temps.

Veillez à placer le bout du bac au plus proche de la poubelle, voire à l’intérieur, pour éviter un nuage de poussière lors de l’expulsion des résidus. Avec une capacité de 0,77 litre, cette opération se fera une fois par semaine si vous vivez seul, et une fois tous les deux à trois jours si vous avez un foyer plus grand, surtout si vous avez des animaux.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Le Gen5 Detect Absolute est équipé de filtres HEPA qui capturent 99,99 % des particules, y compris les allergènes et les virus. Ces filtres nécessitent un nettoyage régulier pour maintenir l’efficacité de l’appareil. Le processus est simple : il suffit de les retirer et de les laver à l’eau claire, puis de les sécher avant de les remettre en place. Le constructeur conseille de réaliser cette opération une fois par mois, mais si vous avez des animaux ou un environnement extérieur poussiéreux, il est préférable de le faire une fois toutes les deux à trois semaines.

Même si les brosses sont équipées de mécanismes autodémêlants, des cheveux et des fibres peuvent s’accumuler au fil du temps. Pour assurer un fonctionnement optimal des brosses mécaniques, retirez-les environ une fois par mois, voire moins fréquemment, et enlevez les fibres. Si vous avez des animaux ou vivez avec plusieurs personnes aux cheveux longs, un nettoyage toutes les deux semaines sera plus prudent.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Pour vous aider dans l’entretien, le Gen5 Detect Absolute vous alerte via l’écran LCD en cas de blocage ou lorsque le filtre doit être nettoyé. Le processus d’entretien n’est pas trop contraignant et on admire l’efficacité des brosses anti-démêlante.

Performances d’aspiration : un monstre de puissance

Dyson est très fier des technologies surpuissantes embarquées dans son Gen V Detect Absolute. Nous avons soumis ce produit à plusieurs épreuves d’aspiration. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, nous avons aligné de droite à gauche : de la maïzena, de la chapelure, de la poussière et de la litière pour chat, chacune ayant une épaisseur de 0,5 cm et 0,8 cm pour la litière.

En un seul passage, toute trace de poussière est éliminée. La litière l’est également en un aller et retour, ce qui est remarquable comparé à ce que propose la concurrence, qui demanderait au moins trois passages pour tout faire disparaître.

La chapelure est aspirée en une seule fois, tandis que la maïzena nécessite deux passages. Sur un sol dur, son efficacité est redoutable, et le nettoyage des plinthes est exemplaire.

Sur les tapis et les moquettes, nous avons récupéré plus de 95 % des résidus et des poussières que nous avons dispersées. Il traite également avec la même efficacité les tapis à poils longs, ce qu’il est toujours important de souligner.

La mini-brosse réalise des miracles pour enlever, par exemple, les poils de chat, même lorsqu’ils sont fortement accrochés à un plaid. Le foyer du testeur, composé de personnes très sensibles aux allergies, a noté une amélioration notable. Mais à presque 1000 euros, cela semble normal.

La puissance d’aspiration constante est miraculeuse dans presque toutes les situations. Un bémol toutefois : si vous pouvez aspirer des matières légèrement humides, comme de la terre, évitez d’aspirer de l’eau. Cela pourrait endommager le mécanisme.

Autonomie : suffisante, mais un peu juste

Selon Dyson, l’autonomie de son nouvel aspirateur est de 60 minutes en continu en utilisant la brosse principale, un résultat que nous confirmons, mais uniquement en mode Eco. Le mode Auto permet une autonomie de 40 à 44 minutes, tandis que le mode Boost épuise la batterie en 12 à 15 minutes, voire moins sur certaines moquettes ou tapis très épais.

Une fois votre tâche terminée, il suffit de poser l’aspirateur sur son socle mural qui rechargera l’appareil en un peu moins de quatre heures. Dommage que Dyson n’ait pas inclus une fonction de charge rapide pour nous permettre de terminer rapidement une tâche si nous tombons en panne de batterie. En 15 minutes de recharge, nous arrivons à 10 %, et 25 % en 45 minutes, 45 % en 1h30, 60 % en 2h, 70 % en 2h30 et nous atteignons les 100 % en 3 heures environ.