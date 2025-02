Ce laptop 2-en-1 boosté par un Intel Core Ultra 5 devient bien plus intéressant après 200 € de remise 

Le HP Envy x360 14 est un ultrabook transformable en tablette, qui est performant et Ă©quipĂ© d’un bel Ă©cran Oled. Si vous souhaitez acquĂ©rir un bon laptop polyvalent, celui-ci perd 200 euros de son prix chez Boulanger.

HP est une des rĂ©fĂ©rences incontournables si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un laptop dĂ©diĂ© au travail. Son catalogue fourmille de configurations bien Ă©quipĂ©es, comme le HP Envy x360 14 (2024). Ce modèle se montre très polyvalent avec sa charnière 360° et dispose d’une puissance suffisante au quotidien. NotĂ© 7/10 par nos soins, il devient plus intĂ©ressant après 200 euros de rĂ©duction.

En quoi le HP Envy x360 14 (2024) est intéressant ?

Pour sa charnière 360° qui permet de le transformer en tablette

Sa dalle Oled de 14 pouces en définition 2 880 x 1 800 pixels

Sa connectique bien large

Avec un prix barrĂ© Ă 1 299,99 euros, l’ordinateur portable HP Envy x360 14 (2024) est en ce moment remisĂ© Ă 1 099,99 euros chez Boulanger.

Un laptop polyvalent avec un bel Ă©cran

Si son design ne sort pas du lot, le HP Envy x360 14 (2024) est bien fini et plaĂ®t surtout pour sa conception 2-en-1. Sa charnière 360° lui permet de se replier sur lui-mĂŞme pour crĂ©er une tablette, mais aussi d’adopter plusieurs positions, comme le mode « tente » pour suivre une recette de cuisine ou regarder une sĂ©rie. Un laptop polyvalent qui rĂ©vèle ĂŞtre lĂ©ger et facile Ă transporter (1,39 kg et 1,69 cm d’Ă©paisseur).

L’Ă©cran tactile est un bel OLED qui fait plaisir Ă voir avec sa dĂ©finition de 2880 x 1800 pixels et son un taux de rafraĂ®chissement maximal de 120 Hz. En revanche, avec une luminositĂ© mesurĂ©e Ă 409 cd/m², il est très difficile de lire en plein soleil Ă cause de son revĂŞtement glossy.

Une configuration suffisante pour les tâches du quotidien

Les composants qu’il embarque en font de lui un bon compagnon : il se compose d’un Intel Core Ultra 5 125U cadencĂ© Ă 3,6 GHz (Turbo 4,5 GHz) couplĂ© Ă 16 Go de mĂ©moire vive. Cette combinaison vous offre une utilisation fluide et sans ralentissements pour des tâches basiques, et mĂŞme pour quelques tâches un peu plus exigeantes comme la retouche photo. Le stockage embarquĂ© renforce la fluiditĂ© et rĂ©activitĂ© puisqu’il s’agit d’un SSD de type NVMe de 512 Go.

Pour faire tenir la machine, HP intègre une batterie de 59 Wh, qui assure entre 7 et 8 heures d’autonomie. Dans le cadre d’une utilisation poussĂ©e, c’est assez lĂ©ger. Heureusement, le laptop peut compter sur la fonction HP Fast Charge qui permet de recharger la batterie jusqu’Ă 50 % en seulement 30 minutes. Enfin, sur la connectique, on Ă droit Ă deux ports USB A 3.2 Gen 1, un HDMI 2.1, ainsi que deux ports USB-C 3.2 Gen 2 ainsi qu’un port combo jack.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le HP Envy x360 14 (2024).

