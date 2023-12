Test du Dell XPS 15 (2023) : l’excellence continue

Dell est une entité intéressante au sein de la high-tech, et pour cause : c’est une marque grand public, mais qui a toujours un ADN professionnel marqué. Aussi, nous n’attendons jamais vraiment d’elle qu’elle révolutionne une formule qu’elle a peaufinée sur des générations. Non, nous attendons toujours que Dell exactement ce que l’on attend de Dell : un PC portable raffiné. Le Dell XPS 15 version 2023 est exactement de cette tendance.

Dell XPS 15 (9530) Fiche technique

Modèle Dell XPS 15 (9530) Dimensions 344,72 mm x 18 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i7-13700H Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4050 Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1000 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1860 grammes Profondeur 230,14 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Dell pour ce test.

Dell XPS 15 (9530) Design

C’est dans l’esprit de cette introduction que nous arrivons, déjà, à la partie design de ce test. Une partie qu’il est de plus en plus difficile à remplir pour les Dell XPS puisqu’il est toujours tentant d’écrire : « bah, c’est un Dell XPS quoi. » Mais ne voyez pas ça comme une critique, loin de là ; le constructeur nous offre toujours un design métallique sublime, dont on sait pertinemment que le moindre petit détail a été étudié à la loupe pour arriver à ce résultat. Il n’y a pas un coin un peu plus coupant que les autres, pas un angle qui n’a pas été méticuleusement calculé, rien qui ne dépasse. Oui, nous sommes sur un Dell.

Un Dell XPS, oui, mais un Dell plus grand. Le Dell XPS 15 de 2023 est aussi un ordinateur puissant, et de ce fait, nous le ressentons bien vite sur le poids de la machine. À 1,86 kilogramme, il pèse tout de même son poids, surtout dans la tendance actuelle de légèreté absolue. Mais nous n’avons rien sans rien, comme nous le verrons dans la partie performance.

Ce qui est finalement le plus amusant est de voir que contrairement à la plupart des ordinateurs portables du marché, le Dell XPS 15 de 2023 continue d’arborer un design qui rappelle bien l’ère du ratio 16:9, quand bien même son écran est en 16:10. Mais c’est à peu près tout, puisqu’au bout du compte, nous sommes tout simplement devant le Dell XPS 15 de 2023 : un Dell XPS, ce qui veut dire un gage de qualité de fabrication qui a été prouvé à de maintes reprises.

Clavier et pavé tactile

Et cela se retrouve aussi du côté du clavier. Là encore, la configuration connue chez Dell, avec des touches chicklet plein format assez bien espacées, qui offre une petite résistance bienvenue à l’appui et un rebond efficace. On aurait cependant apprécié un chouïa plus de distance d’activation, mais c’est du chipotage à ce niveau : tout est très confortable.

Bien qu’en vérité, l’étoile absolue du confort revient au pavé tactile. Il n’y a véritablement qu’un mot qui nous vient immédiatement en tête en l’utilisant : immense. Sa diagonale énorme et la qualité de sa surface sont les deux plus grands atouts du Dell XPS 15, qui en font un incroyable compagnon au quotidien.

Connectique

Le Dell XPS 15 se veut être un PC portable dédié aux créatifs, et ces derniers ont généralement besoin d’une connectique bien développée. Ici, nous avons à gauche deux ports USB-C Thunderbolt 4 supportant le PowerDelivery et le DisplayPort, et à droite un port combo jack, un port USB-C 3.2 Gen 2 et un énorme lecteur de cartes SD plein format.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid Source : Brice Zerouk pour Frandroid

C’est évidemment ce dernier élément qui représente un réel atout pour les créatifs. Mais on notera tout de même l’absence totale de ports USB A de série, bien qu’un adaptateur soit fourni dans la boîte. La sélection peut même être vue comme quelque peu limitée face à la concurrence, mais du même temps : on n’a rien sans rien, comme on le disait. Un tel design ne permet pas forcément d’accommoder une grande connectique, et Dell s’en tire très bien ici.

Webcam

Côté webcam, petite déception : nous avons seulement le droit à un capteur 720p, une définition que l’on peut considérer être le nouveau 360p de notre génération. Le rendu des couleurs n’est pas mauvais, mais il n’y a pas vraiment d’autre usage possible que celui de la simple visioconférence.

Quant à l’expérience audio… Que dire de plus, si ce n’est qu’il s’agit des meilleures enceintes intégrées à un PC à ce jour, en compétition rapprochée avec les MacBook d’Apple ? J’ai fait des soirées entières avec des enceintes qui avaient un son moins clair, un volume moins fort et des basses moins tranchées. Le Dell XPS 15 met vraiment une claque sur cet aspect.

Dell XPS 15 (9530) Écran

Le Dell XPS 15 que nous testons profite d’un écran avec une dalle dalle IPS LCD de 15,6 pouces avec une définition maximale de 1920 x 1200 pixels. Cette dalle n’est pas tactile, et antireflet, et ne supporte qu’un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que celle-ci couvre à 125% l’espace sRGB, mais seulement à 88,7% l’espace DCI-P3. La luminosité maximale mesurée est à 589 cd/m², absolument fantastique pour un portable, pour un ratio de contraste de 1644:1 là encore dans le haut du panier des dalles IPS LCD. Côté calibration, nous retrouvons une température de couleurs de 6448K, presque parfaite, pour un Delta E00 moyen de 1,83 qui est dans les carcans d’un excellent écran.

Mais voilà : le Dell XPS 15 est un ordinateur optimisé pour les créatifs, mais il ne couvre pas intégralement l’espace DCI-P3 aujourd’hui indispensable pour ces derniers. Et en prime, il n’offre pas non plus un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz, chose qui devient monnaie courante aujourd’hui dans le haut de gamme des PC portables, qu’importe l’usage. Ces deux éléments sont un peu décevants, bien qu’il faille tout de même reconnaître la qualité de la dalle intégrée en elle-même, et surtout sa superbe luminosité.

Dell XPS 15 (9530) Logiciel

Côté logiciel, pas de grande évolution. Dell propose toujours de nombreux services comme la possibilité de régler à l’exact le comportement de l’ordinateur, ou mettre à jour ses pilotes le plus facilement du monde. Mais nous avons toujours la même critique constructive, aussi : il serait bon de simplifier tout cela, et n’avoir plus qu’une seule application préinstallée en charge de tout, pour plus de compréhension. Cependant, le développeur va dans la bonne direction ces derniers temps.

Dell n’est aussi pas avare en publicité. Qu’il s’agisse de son propre service de support, mais aussi la préinstallation de quelques logiciels comme McAfee pour ne citer que lui. Là encore, la note est générale : à ces tarifs, il est plus difficile d’accepter la présence d’adware sur les configurations.

Dell XPS 15 (9530) Performances

Le Dell XPS 15 que nous avons en test est équipé d’un Intel Core i7-13700H, un SoC 14 cœurs — 6 performances et 8 efficients — pour 20 Threads pouvant turbo jusqu’à 5 Ghz. Il est soutenu par 32 Go de RAM DDR5 à 4800 MHz, et un stockage de 1 To en PCIe 4.0.

Mais surtout, nous retrouvons ici une carte graphique GeForce RTX 4050 à 6 Go de GDDR6. Attention : cette dernière n’est vraiment pas faite pour jouer, fait d’autant plus marqué par son TGP limité à 50W dans cette configuration. C’est moins de la moitié de son TGP maximal de 115W, c’est dire. Non : ici, il sert à accélérer matériellement des tâches de création. Nous apprécions le fait que Dell ne cherche pas à survendre les capacités de cette carte graphique ; certains autres constructeurs n’hésitent pas à monter jusqu’à la RTX 4090 en sacrifiant son TGP pour avoir un ordinateur plus puissant « sur le papier », mais qui n’a pas réellement d’intérêt réel.

Benchmarks

Premier constat : le CPU n’est pas vraiment bridé ici. On retrouve un score de 13965 points en multi core et 1878 points en single core sous Cinebench R23 qui est en ligne avec les performances attendues pour un 13700H dont la gestion thermique est assurée. Il en va de même pour son score de 7201 points sur PCMark 10, toujours rassurant pour ses capacités. Ce SoC est l’une des stars de 2023 sur les PC mobiles cherchant à assurer un minimum de puissance, et le fait toujours aussi bien sur le Dell XPS 15 de 2023.

Il en va de même pour les performances du stockage intégré. À 7036 MB/S en lecture et 5097 en écriture séquentielle, le SSD est parmi le haut du panier pour le PCIe 4.0. On notera même de très belles performances en lecture/écriture aléatoire, à 385 et 476 MB/s respectivement.

Pour les créatifs

Côté performances 3D, comme dit auparavant, ce n’est pas particulièrement brillant. Les scores de 1465 sur Speed Way, 3429 sur Port Royal et 2856 sur Time Spy Extreme nous montre bien qu’à seulement 50W, la RTX 4050 n’est pas prête de nous offrir tout ce qu’elle a dans le ventre.

Toujours est-il que sous Blender, elle saura toujours être utile avec des scores de 950, 506 et 506 samples par minute sur Monster, Junkshop et Classroom respectivement. Mais plus encore, c’est dans le montage et l’édition vidéo que l’accélération CUDA apporte un plus non négligeable permettant à l’ordinateur de gérer des fichiers BRAW 3:1 jusqu’au 3456p à 60 FPS sans le moindre problème, chose que le Dell XPS 15 n’aurait pas été capable de faire sans ce GPU.

Refroidissement et bruit

C’est aussi dans sa gestion thermique que nous voyons pourquoi Dell a fait le choix d’un TGP à 50W. Le Dell XPS 15 de 2023 ne dépasse jamais les 49°C au châssis même lancé sur un test synthétique lourd, et ses ventilateurs ne sont jamais véritablement audibles.

Pour les créatifs donc, l’ordinateur est capable de déployer une belle puissance sans le payer en confort d’utilisation.

Dell XPS 15 (9530) Autonomie

Le Dell XPS 15 intègre une grosse batterie de 86Wh qui justifie bien son poids. La configuration est alimentée par un bloc de 130W fourni, qui utilise un adaptateur USB-C. Ce dernier est important pour tirer profit de l’intégralité de la puissance disponible avec cette configuration, mais vous pourrez également faire appel à n’importe quel bloc PowerDelivery pour recharger votre ordinateur.

Sur un usage bureautique classique, nous retrouvons une autonomie entre 10 et 11 heures d’utilisation pour cette configuration. En considérant comme elle est flexible et polyvalente, il s’agit tout de même d’une excellente autonomie qui permettra aux créatifs de tenir une journée de travail sans le moindre problème.

Dell XPS 15 (9530) Prix et disponibilité

Le Dell XPS 15 de 2023 est vendu au prix de départ de 1 399,36 €. Notre configuration de test avec une RTX 4050 et 1 To de stockage est elle vendue à 1 949,35 €.