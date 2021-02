L'avenir appartient aux SSD M.2 aussi pour votre nouvelle machine de jeux que pour un vieil ordinateur poussif. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles du marché pour donner un coup de fouet à votre ordinateur.

Les SSD sont aujourd’hui de plus en plus accessibles et sont devenus incontournables au sein de nos ordinateurs. Il est aujourd’hui très rare de trouver un ordinateur ne disposant pas au moins d’un SSD pour le système d’exploitation. Avec le développement de cette technologie, on trouve sur le marché de très nombreuses références et il est facile de s’y perdre.

Si les SSD se cantonnaient à l’origine à un format 2,5 pouces, le marché se tourne maintenant beaucoup vers le format M.2, plus compact et plus facile à installer. Se présentant sous la forme d’une petite carte à glisser sur la carte-mère, les SSD M.2 profitent en général de performances supérieures à leurs homologues 2,5 pouces et n’ont besoin d’aucun câble d’alimentation ni de données puisque tout est assuré par la connectique M.2.

Vous retrouverez dans ce guide d’achat, différentes références pour tous les budgets et en fonction de votre utilisation. Et si vous avez des questions sur les SSD, vous trouverez certainement une réponse en bas de cet article, dans notre FAQ.

Notre sélection des meilleurs SSD M.2 NVMe

Corsair MP600 : le top en PCIe 4.0

Si vous avez un budget illimité et que vous ne voulez faire aucune concession en ce qui concerne votre SSD M.2, vous pouvez vous tourner sans hésitation possible vers le Corsair MP600. C’est tout simplement l’un des SSD les plus rapides du marché puisqu’il profite de sa compatibilité avec la norme PCIe 4.0 (carte-mère compatible indispensable).

Il est équipé d’une mémoire TLC et est disponible en 500 Go, 1 To ou 2 To pour un tarif finalement assez accessible. Corsair a eu la bonne idée de lui greffer un dissipateur thermique assez imposant qui lui garantira un refroidissement efficace pour encaisser les usages les plus intenses.

En bref :

Débit en lecture/écriture : 4,95 Go/s – 4,25 Go/s (Versions 1 To et 2 To)

Mémoire TLC

Dissipateur thermique intégré

Samsung 970 EVO Plus : la référence

En matière de SSD, Samsung a presque toujours proposé des modèles très convaincants. Les 970 EVO Plus ne font pas exception et propose des débits excellents dans toutes les situations tout en étant particulièrement endurants. Si vous recherchez un SSD NVMe à tout faire et proposant des performances solides, c’est le choix de raison.

Ces SSD proposent des débits de 3,5 Go/s en lecture et jusqu’à 3,3 Go/s en écriture pour les versions 1 To. Du fait de leurs performances et de la maitrise de Samsung sur ce secteur, les prix de ces modèles sont donc légèrement supérieurs à ceux de leurs concurrents.

En bref :

Débit en lecture/écriture : 3,5 Go/s – 3,3 Go/s (version 1 To et 2 To)

Mémoire TLC

La référence pour tous les usages

Crucial P2 : l’entrée de gamme convaincante

Crucial est bien positionné sur l’entrée de gamme depuis plusieurs années maintenant. On pense notamment aux SSD M.2 Crucial P1 qui offraient une prestation convaincante pour un tarif attractif. La marque ressortit cette même recette du placard pour proposer les SSD NVMe Crucial P2 qui se montrent très intéressants et performants.

Équipés d’une mémoire TLC et disponibles en version 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To, ils proposent des débits en lecture jusqu’à 2,4 Go/s et presque 2 Go/s en écriture pour les modèles avec le plus de stockage (1 et 2 To).

En bref :

Débit en lecture/écriture : 2,4 Go/s – 1,9 Go/s (version 2 To)

Mémoire TLC

Accessible et souvent en promotion

PNY XLR8 CS3030 : l’alternative au Crucial P2

Les SSD NVMe PNY XLR8 CS3030 se présentent comme des alternatives convaincantes et performantes aux classiques Crucial P2. Profitant eux aussi d’une mémoire TLC, ils proposent des performances supérieures aux P2 pour un prix légèrement supérieur.

Au niveau du débit, vous profiterez ici de 3,5 Go/s en lecture et jusqu’à 3 Go/s en écriture. Cette référence se positionne donc comme performante et accessible et conviendra ainsi à la majorité des besoins.

En bref :

Débit en lecture/écriture : 3,5 Go/s – 3 Go/s (versions 1 To et 2 To)

Mémoire TLC

Performant et accessible

Foire aux questions

C’est quoi un SSD ?

Vous connaissez certainement les disques durs, qui équipent nos ordinateurs depuis plusieurs dizaines d’années maintenant. Si ces derniers sont maintenant éprouvés et proposent des capacités de stockage toujours plus importantes, ils restent malheureusement limités sur le plan des performances. Pour rappel, ces derniers fonctionnent de façon « mécanique » avec des plateaux tournant à haute vitesse et parcourue par des têtes de lecture/écriture.

Les SSD quant à eux, utilisent de la NAND, un type de mémoire flash offrant des performances supérieures tout en étant en général plus compacts que nos disques durs classiques. Les SSD (et SSD M.2) sont en fait de grosses clés USB puisqu’ils utilisent le même type de mémoire que ces dernières.

Comparativement, les disques durs offrent, à tarif équivalent, un espace de stockage plus important que les SSD et sont plus indiqués que ces derniers pour le stockage des données sur le long terme. À l’inverse, les SSD sont moins durables, mais bien plus efficaces qu’un disque dur pour accueillir votre système d’exploitation et vos jeux par exemple.

On recommandera donc en général d’utiliser un SSD pour le système d’exploitation et les jeux les plus gourmands et d’y adjoindre un disque dur, avec plus d’espace pour stocker vos documents, médias et autres données qui n’ont pas besoin d’être accessibles très rapidement.

Mon PC est-il compatible et comment installer un SSD M.2 ?

Un SSD M.2 s’installe, comme son nom l’indique, sur un connecteur M.2 et donc, directement sur la carte-mère de votre ordinateur. Toutes les cartes récentes sont équipées de cette connectique et il vous suffira de consulter le manuel de cette dernière pour vérifier la présence de ce port et sa compatibilité avec la norme NVMe permettant d’obtenir les meilleures performances.

Pour l’installation, repérez simplement le connecteur M.2, retiré la vis de fixation et/ou l’éventuel dissipateur thermique. Installez ensuite le disque dans le connecteur et fixez parallèlement à la carte à l’aide de la vis et/ou du dissipateur thermique. Si votre carte est équipée d’un tel dispositif, pensez à retirer le plastique de protection présent sur la pâte thermique normalement présente sous le dissipateur.

SLC, MLC, TLC, QLC : quels sont les différents types de mémoire ?

En parcourant les fiches techniques des SSD, vous avez sans doute noté que pour chaque référence, le type de mémoire flash utilisée est précisé. On distingue actuellement 4 types principaux sur les différents SSD du marché qui influe directement les performances des SSD. Cette liste est ordonnée du plus performant et durable (et plus cher) au moins performant et durable (et donc moins cher) :

SLC (Single Level Cell) : chaque cellule peut stocker un seul bit. C’est la mémoire la plus chère qui se destine en général aux applications professionnelles. C’est également la mémoire la plus performante et la plus durable avec plusieurs dizaines de milliers de cycles d’écriture.

MLC (Multi Level Cell) : chaque cellule peut stocker plusieurs bits (en général 2). Les performances sont inférieures à la mémoire SLC et la durée de vie ne dépasse pas les 10 000 cycles.

TLC (Triple Level Cell) : chaque cellule peut stocker 3 bits. Ce type de mémoire est moins performant et moins endurant que les deux précédents avec environ 1000 cycles d’écriture.

QLC (Quad Level Cell) : chaque cellule peut stocker 4 bits. Technologie la plus récente, elles proposent des performances en deçà de la mémoire TLC, mais son faible coût permet de profiter d’une plus capacité de stockage.

Pour pallier les problèmes de performance des mémoires moins onéreuses, les constructeurs utilisent souvent une mémoire cache plus performante. Ainsi, sur de petites opérations, les SSD équipés d’une mémoire cache SLC (par exemple) profiteront de performances très correctes. Nous abordons ce point un peu plus loin sur cette page.

SATA ou NVMe, quelles différences ?

Il existe deux « types » principaux de SSD M.2 : ceux compatibles SATA (protocole AHCI) et ceux compatibles PCI Express (protocole NVMe). Ces deux normes ne sont pas forcément dépendantes de la connectique, mais définissent le bus utilisé par le système pour accéder au stockage. Pour expliquer les choses simplement, il faut comprendre que la norme SATA (Serial ATA) a été à l’origine créée pour les disques durs et autres lecteurs optiques dont les débits n’étaient pas les mêmes que ceux de nos disques SSD.

Ainsi, la norme SATA plafonne dans sa version 3 à 600 Mo/s. Vous pourriez utiliser le SSD le plus costaud du marché, il ne pourrait pas dépasser ce débit si vous l’utilisez en SATA. La norme NVMe (Non-Volatile Memory Express) a été spécifiquement conçue pour les disques à mémoire flash et utilise le bus PCI Express, bien plus performant.

La plupart des SSD M.2 vendus sur le marché sont maintenant estampillés NVMe et de la même façon, l’immense majorité des cartes mères récentes sont compatibles avec ces disques. Grâce à cela, vous pourrez obtenir des débits de plusieurs Go/s.

Quels sont les débits maximum que je peux atteindre ?

Nous parlons beaucoup des débits des SSD M.2 dans ces lignes. C’est certainement l’une des caractéristiques les plus importantes lorsque l’on choisit son nouveau disque, mais il convient d’être prudent quant aux données indiquées par les constructeurs.

En effet, bien souvent, ces débits s’obtiennent dans des conditions optimales et plusieurs facteurs peuvent venir plomber les performances. Nous avons vu que le type de mémoire utilisé est important et qu’il définit en partie les performances du disque. Les disques à mémoire QLC commencent à arriver en masse sur le marché et cette mémoire n’offre pas des performances exemplaires. C’est pour cela que les constructeurs ajoutent un cache dont la taille peut varier selon les modèles.

Ce cache, composé d’une mémoire plus performante, permettra d’améliorer les débits en lecture et en écriture tant qu’il n’est pas rempli. Cette méthode se montrera très efficace pour des accès ponctuels et légers, mais ne suffira malheureusement pas lors du transfert de très gros fichiers qui impliqueront une chute importante des performances. Rien de rédhibitoire cependant si vous utilisez votre disque de façon « normale ».

Autre point à prendre en compte : le refroidissement. Ce point rejoint le précédent puisque ce comportement sera plus enclin à se présenter dans le cas d’une utilisation très intensive de votre disque. Tout comme un processeur, un SSD M.2 doit maintenir une température correcte pour fonctionner dans de bonnes conditions. De ce fait, si votre disque n’est pas bien refroidi, ses performances peuvent s’effondrer sur des transferts très importants pour que l’ensemble puisse rester à température correcte. Vous remarquerez d’ailleurs que sur certaines cartes-mères, des dissipateurs thermiques sont présents sur les emplacements M.2.

Lors de l’installation de votre SSD M.2 et pendant la copie de tous vos jeux et fichiers sur ce dernier, ne vous inquiétez donc pas de ne pas obtenir les débits indiqués sur la boite. C’est « normal » et totalement dépendant des caractéristiques techniques de votre SSD.

Est-ce que je dois acheter un SSD compatible PCI-Express 4.0 ?

Depuis quelques mois maintenant, de nouveaux SSD M.2 compatibles avec le PCIe 4.0 arrivent sur le marché. À l’heure actuelle, seules les machines équipées de processeur Ryzen de 3ème génération avec des chipsets B550 ou X570 sont compatibles. L’utilisation du PCIe 4.0 permet à ces disques d’atteindre des performances jamais atteintes jusqu’à présent avec des débits pouvant atteindre les 5 Go/s.

Si ces chiffres sont impressionnants sur le papier, en pratique, ils n’ont actuellement pas beaucoup d’intérêt et ne sont atteignables que dans des conditions optimales. Un SSD M.2 PCIe 4.0 offrira par contre de meilleures performances qu’un disque PCIe 3.0 s’il est installé sur une carte mère PCIe 3.0. L’achat n’est donc pas forcément inutile si vous comptez le garder pendant plusieurs années, le temps que de vrais usages se développent.

Pour un usage standard, que ce soit en bureautique ou un jeu, les SSD PCI-Express 4.0 n’ont donc aujourd’hui pas vraiment d’intérêt. Certains usages applicatifs spécifiques pourraient néanmoins en tirer parti dans le futur. De la même façon, n’espérez pas transférer des fichiers à 5 Go/s entre deux SSD PCIe 4.0 ni avec n’importe quel autre périphérique puisqu’aucune connectique à part le Thunderbolt 3 ne peut, théorique, suivre ces débits élevés.

Puis-je installer un SSD M.2 dans ma PlayStation 5 ?

Techniquement, vous pouvez installer un SSD M.2 dans votre toute nouvelle PlayStation 5 puisque cette dernière dispose d’un port dédié et facilement accessible. Malheureusement, Sony a pour l’instant désactivé la fonctionnalité d’extension d’espace disque via cette connectique.

Sony a par contre promis que la fonctionnalité arriverait plus tard via une mise à jour du système. En attendant, il est recommandé de ne pas acheter de SSD M.2 à destination de la console tant que Sony n’aura pas communiqué plus en détail les spécifications que devront respecter les disques SSD M.2 pour pouvoir être compatible avec la machine.

SSD et jeu vidéo, quels avantages ?

Comparativement à un disque dur classique, un SSD ne vous apportera pas un réel gain de performance. N’espérez donc pas augmenter significativement le nombre d’images par secondes dans vos jeux préférés. Le processeur et la carte graphique sont ici beaucoup plus importants et auront un vrai impact sur les performances.

En revanche, grâce à ses temps d’accès réduits et aux meilleurs débits qu’il propose, le SSD réduira très significativement les temps de chargement. Ainsi, tous les jeux profiteront d’un démarrage et de chargements plus rapides. Certains titres très demandeurs (les mondes ouverts principalement) profiteront également d’une expérience plus « fluide ».