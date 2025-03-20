Carrefour veut écouler ses stocks du Macbook Air M2, un laptop parfait pour la rentrée

L’ultraportable d’Apple dans sa version M2 a été remplacé par la puce M4, mais l’ancien processeur en a encore dans le châssis pour plusieurs années. Et si vous souhaitez un bon laptop pour la rentrée ce dernier fera très bien l’affaire, surtout maintenant qu’il coûte moins de 800 euros.

La gamme MacBook Air de la firme à la Pomme est considérée comme l’apogée de l’ultraportable haut de gamme. La dernière déclinaison s’est vu accueillir au sein de ses entrailles la très performante puce M4. Les laptop d’Apple ont une tendance à très bien prendre de l’âge en gardant des performances de haute volée. Si l’envie vous dit de passer sur un MacBook pour parfaire votre setup sur l’écosystème du géant californien, le Macbook Air M2 est disponible à moins de 800 euros en ce moment.

Le MacBook Air 13 M2 plaît toujours pour …

Sa dalle Liquid Retina 13,6 pouces

Sa puce M2, toujours aussi véloce

16 Go de RAM & 256 Go en SSD

Au lieu de 1 199 euros au lancement, le MacBook Air M2 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros chez Carrefour.

MacBook Air : la puce M4 est là, mais la M2 est toujours performante

Le fleuron des laptops ultraportables de chez Apple, c’est la gamme MacBook Air. Comme son nom l’indique, cet ordinateur mise avant tout sur la légèreté et la finesse, faisant de lui un compagnon idéal pour les professionnels en déplacement, les étudiants ou encore les créatifs qui recherchent un équilibre parfait entre puissance et portabilité. Apple a su imposer son savoir-faire en matière de design et d’optimisation, en faisant du MacBook Air une référence incontournable, autant dans le monde professionnel que pour les utilisateurs lambda en quête de simplicité et d’efficacité.

Le SoC M2 bien que vieillissant, est toujours robuste, et prêt à faire des années à vos côtés, tout cela grâce à sa conception huit cœurs, combinant quatre cœurs Avalanche haute performance et quatre cœurs Blizzard optimisés pour l’efficacité énergétique. Cette architecture hybride rappelle les designs des processeurs ARM DynamIQ ainsi que ceux des gammes Intel Alder Lake et Raptor Lake. Grâce à cette répartition, le M2 peut alterner intelligemment entre puissance brute et économie d’énergie, garantissant des performances optimales tout en maximisant l’autonomie.

Un magnifique laptop parfait pour la création de contenu

Le MacBook Air M2 fait partie des premiers laptop à profiter du nouveau design devenu la norme des périphériques d’Apple. Une encoche comme les iPhone a fait son apparition, un nouveau système de haut-parleur plus moderne et moins visible, et pour finir des bords d’écrans encore plus fins pour une immersion encore plus marquée. L’une des signatures de fabrique de la team à feu Steve Jobs est bien entendu les finitions les plus soignées possibles. Un très bon clavier aux touches rétroéclairé est aussi disponible avec un trackpad ultra-confortable.

Côté écran, trêve d’OLED sur ce modèle, mais un écran Liquid Retina qui n’est autre qu’un très bon LCD IPS de 13,6 pouces avec une définition de 2560 x 1664 pixels. La petite encoche ne gâche d’ailleurs pas le visionnage de contenu. Seule déconvenue lors de notre test : le soleil. Bien que l’écran soit lumineux, les reflets de l’astre ensoleillé viendront certainement vous déranger puisque l’écran est assez brillant.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Air 13 M2.

