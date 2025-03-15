Parfait pour la rentrée, ce laptop sous i5 13e gen en promo à moins 500 € va ravir les petits budgets

Un PC portable à petit prix et efficace ? C’est possible si on se tourne vers ce MateBook D16 (2024) de chez Huawei. Cet ultrabook doté d’un i5 de 13e gen ne coûte plus que 499 euros contre 899 euros à sa sortie.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cette version du MateBook D16 de Huawei est celle qui date de 2024. Un PC portable récent pour un bon suivi technique et des performances qui tiennent très bien la route. C’est une machine plutôt orientée bureautique, en l’absence de carte graphique dédiée, avec un bel écran Full HD de 16 pouces. Si vous cherchez un PC à emmener partout avec vous pour la rentrée, c’est celui qu’il vous faut, surtout maintenant qu’il tombe à moins de 500 euros.

Ce qu’il faut retenir du Huawei MateBook D16

Le combo 16+512 Go de mémoire fonctionne bien

Son grand écran de 16 pouces offre une belle visibilité

Il ne pèse qu’1,72 kg, donc très facile à transporter

Le Huawei MateBook D16 version 2024 avec 16 + 512 Go de mémoire et un processeur Intel Core i5-13420H est une machine qui coûte 899,99 euros. En ce moment, il coûte seulement 499 euros sur le site officiel.

Un bon PC fin et léger à emmener partout

L’avantage d’un MateBook de chez Huawei comme ce modèle D16, c’est sa compacité. Même si, par définition, un PC portable est censé pouvoir être emmené partout, certains sont plus pratiques que d’autres. Une grosse machine gaming, par exemple, c’est plus lourd et encombrant. Alors qu’avec ses 356,7 × 248,7 × 17 mm pour 1,72 kg, le Huawei MateBook D16 se sent à peine dans un sac. Et encore, il s’agit de la version la moins légère. Il en existe une qui ne fait que 1,68 kg. La différence, c’est la batterie : ici, elle fait 70 Wh contre 56 Wh pour la plus légère.

Dans notre test de la version i9, il est question d’une batterie de 56 Wh qui offre entre 10 h et 11 h d’autonomie. Donc avec 70 Wh, vous pouvez facilement ajouter 2 ou 3 h en usage mixte. De quoi profiter de son écran Full HD de 16 pouces pendant une bonne journée de travail sans craindre de tomber en panne d’autonomie. Par contre, 300 nits de luminosité maximale, c’est un peu juste pour une utilisation en plein soleil.

Un bon petit processeur qui convient aux tâches quotidiennes

Comme on l’a dit, le Huawei MateBook D16 2024 existe avec plusieurs processeurs. Dans notre test, c’est l’Intel Core i9-13900H, dans ce bon plan, c’est l’Intel Core i5-13420H, qu’on retrouve notamment dans le Lenovo V15 G4. Il est accompagné de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go : une configuration honnête pour de la bureautique, même si on aurait peut-être aimé 1 To pour le stockage (mais c’est plus cher).

On aurait aussi aimé bénéficier d’un clavier rétro-éclairé, ce qui n’est pas le cas sur cette version (il faut prendre le i9 pour ça). Par contre, vous profitez d’une connectique généreuse pour relier tous vos périphériques avec ou sans-fil : WiFi 2,4 GHz et 5 GHz, Bluetooth 5.1, un port USB-C 3.2 Gen1 pour les données, la charge et le DisplayPort, un port USB-A 3.2 Gen1, un port USB-A 2.0, une prise HDMI et une prise combo 3,5 mm. Sans oublier que la marque vous offre une petite souris sans-fil d’une valeur de 12,49 euros.

Vous pouvez obtenir quelques informations supplémentaires en consultant notre test complet de la version i9 du Huawei MateBook D16.

Si la gamme des MateBook vous intéresse, vous pouvez en découvrir d’autres représentants dans notre guide des meilleurs laptops Huawei.

