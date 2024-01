Test du Huawei Matebook D16 (2024) : une bonne affaire, mais pas sans sacrifice

Au fil des annonces dans l’univers PC, on a tous quelque peu tendance Ă oublier que Huawei est aussi un acteur du marchĂ©. Et pourtant : la marque chinoise a rĂ©ussi coup sur coup Ă nous fournir des ordinateurs loin de manquer d’intĂ©rĂŞt, et Ă des prix très compĂ©titifs.

Pour cela, sa stratĂ©gie est gĂ©nĂ©ralement de ne pas se forcer Ă suivre les dernières tendances, mais plutĂ´t Ă offrir une fiche technique Ă©quilibrĂ©e au bon prix, dans un format plaisant pour tous. Avec le PC portable Huawei Matebook D16 de 2024, cette stratĂ©gie continue… mais le sacrifice est un peu plus grand qu’escomptĂ©.

Huawei MateBook D16 (2024) Fiche technique

Modèle Huawei MateBook D16 (2024) Dimensions 356,7 mm x 17 mm Définition 1920 x 1200 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core i9-13900H Puce graphique (GPU) intel Iris Xe Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1000 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1680 grammes Profondeur 248,7 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Huawei pour ce test.

Huawei MateBook D16 (2024) Design

Sur cette nouvelle configuration, rien ne change vraiment dans le langage esthĂ©tique de Huawei. Nous retrouvons toujours ce châssis en mĂ©tal très lĂ©ger. Si lĂ©ger qu’il a tendance Ă faire un peu plastique sous les doigts malgrĂ© la froideur de son corps. Il faut bien faire quelques sacrifices çà et lĂ . Heureusement, les bonnes prestations sont lĂ , avec un poids de 1,7 kilo et une Ă©paisseur maximale de 1,84 cm qui en font un PC facile Ă transporter pour cette diagonale de 16 pouces.

La sobriĂ©tĂ©, inspirĂ©e d’Apple, est toujours le maĂ®tre mot ici, avec le grand logo Huawei effet miroir sur le haut de la coque comme seul signe distinctif. Le reste est tout simplement commun : un mĂ©tal gris profond lĂ©gèrement brossĂ©, de larges gommes pour surĂ©lever l’ensemble en bas du châssis, et des ouvertures partout pour laisser la chaleur s’extirper… Rien qui ne choque au regard donc, mais rien qui ne vient l’agripper non plus.

Clavier et pavé tactile

CĂ´tĂ© clavier, nous retrouvons une nouvelle fois une configuration bien connue. Les touches sont bien espacĂ©es et assez larges, mais les switchs en eux-mĂŞmes sont plutĂ´t mollassons et n’offrent pas une frappe franche. Ce sera tout Ă fait bon pour de la bureautique, mais les rĂ©dacteurs aimant du retour Ă l’Ă©crit pourront ĂŞtre un peu déçus. Le pavĂ© tactile, intĂ©grĂ© Ă la droite du clavier, est du mĂŞme acabit, mais on notera tout de mĂŞme des touches assez larges pour ne pas ĂŞtre trop difficiles Ă utiliser.

Le pavĂ© tactile lui-mĂŞme offre une bonne diagonale et une bonne glisse, avec un clic facile Ă activer sans ĂŞtre trop mou. On aurait aimĂ© le voir prendre un peu plus d’espace sur ce châssis qui le permettrait aisĂ©ment, mais il reste confortable au quotidien.

Connectique

Ă€ gauche de l’appareil, nous retrouvons un port USB-C servant aussi de port de charge, un port USB A 3.2 Gen 1, un port HDMI plein format et un combo jack. Ă€ droite, nous n’avons le droit qu’Ă un simple USB A.

Nous aurions apprĂ©ciĂ© retrouver un second port USB-C Ă droite, qui aurait permis une plus grande adaptabilitĂ© quant au branchement du chargeur, mais la connectique est solide. Il y a ce qu’il faut, sans offrir le maximum ni gĂŞner.

Webcam

Nous avons le droit ici Ă une webcam 1080p profitant de quelques amĂ©liorations IA, comme le suivi du sujet. Comme quoi, il n’y avait pas forcĂ©ment besoin d’intĂ©grer un NPU pour ça, mais passons.

La qualitĂ© est… ce qu’elle est. Comme toujours, ce sera suffisant pour de la vidĂ©oconfĂ©rence, mais on aurait tout de mĂŞme aimĂ© voir un traitement de meilleure qualitĂ© que celui-ci. L’image est bruitĂ©e et les couleurs de la scène ne sont pas particulièrement respectĂ©es.

Huawei MateBook D16 (2024) Écran

Nous retrouvons sur le Huawei Matebook D 16 de 2024 un Ă©cran avec dalle IPS LCD de 16 pouces capable d’afficher une dĂ©finition maximale de 1920 x 1200 pixels pour un ratio 16:10. La dalle propose un taux de rafraĂ®chissement standard de 60 Hz, et n’est pas traitĂ©e anti-reflet.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir qu’elle couvre 101,3% de l’espace sRGB pour 71,7% de l’espace DCI-P3. Le taux de luminositĂ© maximal est relevĂ© Ă 323 cd/m², avec un taux de contraste de 1202:1. Tout est dans les cordes donc, en lien avec ce qui a Ă©tĂ© annoncĂ© par le constructeur lui-mĂŞme.

CĂ´tĂ© calibration, nous retrouvons une tempĂ©rature de couleurs moyenne de 7043K, un peu trop froide sans ĂŞtre abusive, pour un Delta E00 moyen de 1,08 excellent, ne subissant qu’un Ă©cart maximal de 2,51 sur les tons orangĂ©s. Excellent, oui, mais voilĂ : nous sommes en 2024, et la norme est aujourd’hui le DCI-P3, mĂŞme sur l’entrĂ©e de gamme. Aussi, si la dalle est bonne pour ce type d’ordinateur, on aurait tout de mĂŞme apprĂ©ciĂ© une plus large gamme de couleurs et une luminositĂ© maximale un peu plus poussĂ©e.

Huawei MateBook D16 (2024) Logiciel

La suite logicielle de Huawei est dĂ©finitivement faite pour le grand public. Les rĂ©glages sont bien lĂ grâce Ă PC Manager, mais ne sont pas particulièrement exhaustifs. Surtout, la barre de raccourcis Huawei inspirĂ©e des smartphones permettra de retrouver moult logiciels en quelques clics, pour qui aurait vraiment envie d’utiliser une barre de la sorte sur son PC.

On retrouve par contre toujours un trait commun aux PC cherchant Ă abaisser leurs coĂ»ts : les nombreux logiciels prĂ©installĂ©s. Huawei n’hĂ©site pas Ă pousser Ă l’installation de ces derniers au premier dĂ©marrage de l’ordinateur, et offre aussi ses propres services payants qui ne sont pas particulièrement intĂ©ressants puisque faisant doublon avec des logiciels dĂ©jĂ prĂ©sents sur Windows. Il suffira de fermer les yeux pour les ignorer.

Huawei MateBook D16 (2024) Performances

Notre version de test du Huawei Matebook D 16 de 2024 est la version la plus puissante. Elle intègre un Intel Core i9-13900H, un CPU de 14 cĹ“urs — 6 performances et 8 efficients — et 20 threads pouvant turbo jusqu’Ă 5,4 GHz. Il est couplĂ© Ă 16 Go de RAM DDR4 Ă 4266 MHz et un stockage 1 To en PCIe 4.0.

Benchmarks

Ce processeur que l’on aurait plutĂ´t l’habitude de voir sur une configuration gaming n’est clairement pas Ă l’aise ici. On peut le voir aisĂ©ment sous Cinebench R23, oĂą les scores de 13173 points en multi core et 1975 points en single core ne reflètent pas la puissance rĂ©elle de la puissance. Celle-ci devrait se situer aux alentours des 18 000 points en multi core au minimum.

Sous Cinebench 2024, on retrouve Ă©galement des scores de 778 points en multi et 116 points en single core qui ramène ce SoC Ă la simple puissance d’un Apple M1 Max. Le tout nous donne un score de 6280 points sous PCMark 10.

Il y a fort Ă parier que Huawei ait fait avec les stocks disponibles ici, et que cet i9 soit donc moins un choix de puissance qu’une rĂ©alitĂ© de production. Toujours est-il que ce Matebook D16 s’affiche sur le papier avec une puissance qu’il n’a pas vraiment, les scores que nous retrouvons ici Ă©tant surtout relatifs Ă la gamme P des ultrabooks. Il vaudra donc mieux privilĂ©gier la version i5 classique Ă l’achat.

CĂ´tĂ© SSD, nous retrouvons des scores assez moyens pour un PCIe 4.0, qui sont loin d’ĂŞtre impressionnants, mais ne choquent pas compte tenu de l’enveloppe budgĂ©taire plus resserrĂ©e ici.

Refroidissement et bruit

A minima, l’intĂ©gration de cet i9 bridĂ© a le mĂ©rite de nous offrir un ordinateur très silencieux et qui chauffe Ă peine. Nous retrouvons une tempĂ©rature maximale de 43°C lorsque le CPU tourne Ă pleine puissance, qui est loin d’ĂŞtre dĂ©rangeante et est bien en dessous de la moyenne du marchĂ©.

Huawei MateBook D16 (2024) Autonomie

Le Huawei MateBook D16 de 2024 intègre une batterie de 56 Wh, plus relative une nouvelle fois aux ultrabooks. Elle se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 65W en USB-C, qui utilise la norme Power Delivery.

Avec un usage bureautique, nous retrouvons 10 Ă 11 heures d’utilisation mixte continue incluant de la bureautique, de la vidĂ©o, un peu de musique… Un usage normal, en somme. C’est très bon, et surtout rassurant en considĂ©rant l’Intel i9 intĂ©grĂ© ici.

Nous sommes sensiblement dans la mĂŞme catĂ©gorie d’autonomie que les ultrabooks de 2023, mais 2024 se prĂ©pare pour ĂŞtre une vĂ©ritable petite rĂ©volution sur ce point. Ceci Ă©tant dit, une dizaine d’heures est largement suffisante pour tenir toute une journĂ©e de travail : le contrat est rempli.

Huawei MateBook D16 (2024) Prix et disponibilité

Le Huawei Matebook D 1- de 2024 est d’ores et dĂ©jĂ disponible en France, au prix de dĂ©part de 649,99€. Un prix excellent, mais la version i9 que nous testons avec 512 Go de stockage monte rapidement Ă 899,99€.