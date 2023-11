Test du MSI Stealth 14 Studio A13V : les créatifs sont servis

La gamme studio s'enrichit d'un nouveau modèle avec le MSI Stealth 14 Studio A13V ! Un PC portable 14 pouces qui se veut être un allié des créatifs.

La gamme Studio de NVIDIA pose souvent quelques problèmes de compréhension sur le net. Oui, ces PC sont équipés des dernières cartes graphiques RTX. Mais non, ils n’ont pas vraiment pour but de jouer aux jeux vidéo. Ici, les cartes graphiques intégrées sont présentes pour booster les performances des logiciels créatifs, et permettre aux monteurs, photographes et autres dessinateurs de continuer de travailler en mobilité. Le MSI Stealth 14 Studio se veut être exactement ça, dans un format très compact qui est souvent négligé pour les grosses configurations.

Fiche technique

La machine est prêtée par MSI pour ce test.

Design

Oui : un ordinateur puissant dans un format 14 pouces. C’est le plus grand trait distinctif de ce MSI Stealth 14 Studio, tant cette diagonale n’est pas forcément la plus commune pour les produits puissants destinés aux créatifs. Nous restons cependant dans le carcan des portables modernes et premium, notamment grâce à un sublime châssis en alliage de magnésium et d’aluminium du plus bel effet. Le style est anguleux, comme toujours chez MSI, mais tout de même assez sobre pour ne pas faire tache dans une réunion professionnelle.

Du moins faudra-t-il désactiver temporairement ses nombreuses LED, qui sur la tranche du dos de l’appareil font s’illuminer le logo Stealth. En considérant la puissance intégrée, on est assez admiratif de son épaisseur d’un peu moins de 2 cm et son poids de seulement 1,7 kilogramme. Certes, ce n’est pas un ultrabook, mais rares sont ces derniers à intégrer une RTX 4070, n’est-ce pas ?

Clavier et pavé tactile

Le clavier en lui-même reste sur la bonne tendance du constructeur. Les switchs ont un excellent rebond, mais n’en oublie pas d’avoir une petite résistance à l’appui qui offre un retour satisfaisant pour une frappe précise. Les touches en elles-mêmes sont bien espacées, mais le format américain de la touche entrée, coupée en deux par l’étoile, décale un peu les habitudes des européens. Il faut s’y faire, mais sans cela, c’est du très bon.

En considérant la diagonale de 14 pouces, nous sommes aussi très heureux de retrouver un pavé tactile avec une telle diagonale pour lui. Bien centré et glissant, avec un clic bien défini et solide, il est un bonheur à utiliser au quotidien.

Connectique

À gauche de l’appareil, nous retrouvons le port d’alimentation en tonneau classique, un port HDMI 2.1 plein format et un port USB-C 3.2 Gen 2 avec support du DP Alt mode et de la charge. À droite, nous retrouvons un port Thunderbolt 4, un port USB-A 3.2 Gen 2 et le combo jack.

Source : Brice Zerouk – Frandroid Source : Brice Zerouk – Frandroid

La connectique en elle-même n’est pas particulièrement étendue, mais reste très bonne pour le format de l’appareil. On aurait tout de même aimé retrouver deux ports Thunderbolt 4, tant qu’à faire, et l’inclusion d’un port SD pour les créatifs de l’audiovisuel, mais il n’empêche que la sélection est solide et permet d’éviter la « dongle life ».

Webcam et audio

La webcam 720p intégrée au MSI Stealth 14 Studio est loin d’être bonne, et le traitement logiciel qui lui est attribué pousse un peu trop le lissage au point de faire un rendu inhumain. Reste que pour de la visioconférence, ça suffira amplement.

Les deux haut-parleurs n’ont rien d’exceptionnel non plus. Sans être mauvais, loin de là même, ils manquent un peu de patate tout autant que de définition. Les aigus sont bien traités, mais les moyens disparaissent un peu trop, quand les basses ne peuvent pas vraiment exister sur ce format malgré les deux woofers intégrés. Ce n’est ni une bonne, ni une mauvaise configuration ; nous sommes dans la moyenne absolue.

Écran

Le MSI Stealth 14 Studio profite d’une dalle IPS LCD de 14 pouces de diagonale supportant une définition maximale de 2560 x 1600 pixels, soit un ratio 16:10. Cette dalle est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture en volume de 141,5% de l’espace sRGB pour 100,2% de l’espace DCI-P3. Le taux de luminosité maximal est mesuré à un respectable 461 cd/m², pour un taux de contraste tout aussi satisfaisant de 1149:1.

C’est dans la calibration du mode DCI-P3 que nous retrouvons un delta E00 moyen de 1,8, soit très satisfaisant, particulièrement en considérant son très faible écart maximum de seulement 3,89 sur les tons orangés. La température de couleur moyenne est relevée à 6989K, un peu trop froide pour les créatifs qui cherchent la norme NTSC à 6500K, mais pas assez éloigné pour être trop imposante.

Un très bon écran donc, qui remplit bien sa mission d’être optimisé pour les créatifs tout en laissant la place à un peu de jeu. Cependant, choisir vraiment le camp des créatifs lui aurait permis d’aller plus loin dans l’optimisation.

Logiciel

Windows 11 bien sûr, mais pour une fois, ce n’est pas McAfee qui vient nous casser les pieds… mais Norton, une petite subtilité des deals réalisés par MSI. Ceci étant dit, c’est toujours la même chose : désinstallez tout ça au plus vite, et ne vous faites pas avoir à donner votre adresse mail.

Autrement, pour la gestion des performances et du bien-être de la machine, nous pouvons compter sur la suite MSI Center. Celle-ci est plutôt bonne, et très lisible et compréhensible pour les néophytes, bien qu’on aimerait parfois avoir accès à un peu plus de réglages fins. Surtout, le logiciel est très lourd pour le système, et mériterait d’être un peu mieux optimisé. Malgré cela, elle reste agréable à utiliser et un bon compagnon au quotidien.

Performances

Dans notre configuration de test, le MSI Stealth 14 Studio est équipé d’un Intel Core i7-13700H, un SoC 14 cœurs — 6 performances et 8 efficients — pouvant turbo jusqu’à 5 GHz. Il est soutenu par 32 Go de RAM DDR5-5200 dont les slots sont librement accessibles. Mais surtout, nous retrouvons une NVIDIA GeForce RTX 4070 à 8 Go de GDDR6. Attention cependant : version Studio et format contenu oblige, elle est limitée à un TGP de 90W, soit 50W de moins que sa puissance totale possible de 140W. Pour parfaire le tout, nous retrouvons un stockage de 1 To en PCIe Gen 4.

Benchmarks

Côté CPU, l’Intel Core i7-13700H ne déçoit pas particulièrement avec un score en multi-core de 15509 points et en single core de 1855 points sous Cinebench R23. Certes, nous ne sommes pas sur la plus grande puissance possible du marché, mais la gestion thermique réussie de MSI permet à ce Stealth 14 Studio de soutenir ses performances CPU, pour un score global sur PCMark 10 de 7576 points.

Côté GPU, on retrouve un score de 2743 points sur Speed Way, 6776 points sur Port Royal et 5215 points sur Time Spy Extreme. Le test ray-tracing nous offre un très encourageant 33 FPS de moyenne, qui montre que malgré les 50W de différence, la RTX 4070 en a toujours dans le ventre pour les pics de performance.

Le SSD ne déçoit pas le moins du monde d’ailleurs, avec un 7021 MB/s en lecture et 5256 MB/s en écriture séquentielle qui le place parmi les meilleures de la gamme PCIe Gen 4.

Pour les créatifs

S’il sera toujours possible de passer en mode Game Ready pour jouer en 1080p avec ce MSI Stealth 14 Studio, il n’est pas optimisé pour le jeu, mais bien pour la création. À ce titre, Blender nous offre des scores de 1987 samples par minutes sur Monster, 934 sur Junkshop et 993 sur Classroom. De quoi faire de la création 3D confortablement en mobilité, pour peu bien sûr que le MSI Stealth 14 Studio soit branché.

Et côté création vidéo, le Blackmagic RAW Speed Test nous offre 64 FPS pour la lecture 8K côté CPU, et 86 FPS en 8K côté GPU. De quoi gérer du 4320p à 60 FPS en BRAW 3:1 sans le moindre problème grâce à l’accélération matérielle fournie par NVIDIA. Excellent.

Refroidissement et bruit

On comprend mieux le choix d’un TGP limité pour la RTX 4070 en s’attardant un peu sur la gestion thermique. Le MSI Stealth 14 Studio atteint déjà dans cette configuration les 57°C en bas de l’appareil, avec un ventilateur qui, s’il reste audible, n’est pas particulièrement dérangeant considérant la puissance embarquée. Un TGP plus élevé aurait inévitablement réclamé des ventilateurs plus bruyants, et aurait nui à la stabilité du système qui maintient ici un taux de 99% de stabilité sur le stress test Speed Way. MSI a fait les bons choix pour équilibrer son système sur ce format 14 pouces.

Autonomie

Le MSI Stealth 14 Studio est équipé d’une large batterie de 72 Wh, le maximum permis par son relativement petit format. L’ordinateur réclame son bloc d’alimentation de 240W pour fonctionner à pleine puissance, mais peut faire avec n’importe quel chargeur USB-C compatible avec la norme Power Delivery jusqu’à 100W.

En usage bureautique, on retrouve une autonomie située entre 5 et 6 heures. C’est dans la moyenne haute de ce genre d’ordinateurs pour créatifs, à la limite du PC gamer et de l’ultrabook dans les usages visés. C’est donc plutôt bon en considérant qu’une pleine après-midi de travail peut être réalisée ici, en faisant l’impasse sur la puissance bien sûr.

Prix et disponibilité

Le MSI Stealth 14 Studio A13V est d’ores et déjà disponible en France, au prix de départ de 1999,99 euros avec une GeForce RTX 4050.