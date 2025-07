PS Plus en août 2025 : voici les trois jeux gratuits du mois, dont l’un des meilleurs Souls-like

Cet été, les célébrations du 15e anniversaire du PlayStation Plus continuent de battre leur plein. Après Diablo IV en vedette en juillet, le service de Sony met en avant pour le mois d’août l’un des meilleurs Souls-like de ces dernières années, et non, ce n’est pas Elden Ring.

Depuis quelques mois, Sony sort l’artillerie lourde pour son service PlayStation Plus : Diablo IV, L’Héritage de Poudlard, Cyberpunk 2077, God of War : Ragnarök, etc… Rebelote en août avec ce nouveau catalogue dont Lies of P est la vedette : une version dark fantasy du conte de Pinocchio et l’un des meilleurs souls-like depuis Elden Ring qui a récemment été enrichi avec son DLC Overture.

Les jeux offerts sur PlayStation Plus en août 2025

Voici les jeux qui seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés PlayStation Plus à compter du 5 août et jusqu’au 1er septembre.

Lies of P (PS5, PS4)

DayZ (PS4)

My Hero One’s Justice 2 (PS4)

Lies of P

Souls-like librement inspiré du conte de Pinocchio de Carlo Collodi, Lies of P nous met dans la peau, ou plutôt le bois, de Pinocchio, au sein de la ville de Krat noyée dans le chaos et envahie par des automates sanguinaires. À son éveil dans une gare abandonnée, Pinocchio se met en tête de retrouver son créateur, M. Geppetto.

Score Metacritic : 80/100

DayZ

Ce n’est vraiment pas le meilleur choix du PlayStation Plus. DayZ a ses qualités comme ses défauts mais si vous souhaitez vous y mettre, préférez la version PC plutôt que celle sur PlayStation qui fourmille de bugs. Quoiqu’il en soit, DayZ est un jeu de survie post-apocalyptique dans une république post-soviétique envahie de zombies. Un seul but : survivre, seul ou à plusieurs.

Score Metacritic : 31/100

My Hero One’s Justice 2

Basé sur le manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi, My Hero One’s Justice 2 est un jeu de combat en 3D à trois contre trois. Entre un roster d’une quarantaine de personnages, des combats dynamiques et du fan service à foison, ce jeu ne réinvente pas la roue et se contente de s’adresser avant tout aux adeptes de l’univers de Horikoshi. D’autant plus que le mode histoire nous entraîne directement au beau milieu du récit.

Score Metacritic : 68/100

Dernière chance pour les jeux offerts du mois précédent :

Les abonnés PlayStation Plus ont jusqu’au 4 août pour ajouter les jeux suivants à leur ludothèque :

Diablo IV (PS5, PS4)

King of Fighters XV (PS5, PS4)

Jusant (PS5)

