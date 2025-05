PS Plus Extra et Premium en mai 2025 : voici les 10 jeux gratuits du mois, et la liste des 21 qui quittent le service

Le mois de mai n’est pas le meilleur de l’année quand on est un abonné au PlayStation Plus. Non pas à cause de la qualité discutable du catalogue mais de l’hécatombe de jeux qui disparaissent du service, et on en compte 21 cette fois-ci.

Envie de découvrir Batman : Arkham Knight, GTA V ou encore Infamous : Second Son grâce au PlayStation Plus ? Et bien, vous devriez vous dépêcher car ces jeux s’apprêtent à quitter le service le 21 mai. Par ailleurs, les abonnés aux formules Extra et Premium pourront bientôt accéder gratuitement à ces titres, dont un RPG adapté d’un manga d’Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball.

À lire aussi :

PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium : quelles sont les différences et lequel choisir ?

Les sorties PS Plus Extra et Premium en mai 2025

Sand Land (PS4, PS5)

Adapté du manga d’Akira Toriyama, Sand Land prend ici la forme d’un RPG d’action où l’on incarne Beelzébub, le prince des démons, accompagné dans cette aventure du chaperon Thief et du shérif Rao. En quête de la Source légendaire, Beelzébub va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs et créer des véhicules sophistiqués afin d’explorer le monde désertique de Sand Land, et surtout y survivre.

Score Metacritic : 71/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Battlefield V (PS4)

Une résistante norvégienne qui se bat pour empêcher les nazis de construire une bombe A, un tirailleur sénégalais lors du débarquement de Provence, un cambrioleur recruté par l’armée britannique afin de prendre part à une opération spéciale sur l’île de Crète… Battlefield V propose de revivre ces Récits de guerre se déroulant lors de la Seconde Guerre Mondiale, sans oublier de découvrir les différents modes multijoueurs.

Score Metacritic : 73/100

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

S.T.A.L.K.E.R. : Legends of the Zone Trilogy (PS4, PS5)

Voici une compilation de la trilogie originale de S.T.A.L.K.E.R., un survival-horror en FPS avec comme toile de fond une version SF-fantastique de la zone d’exclusion de Tchernobyl. Un territoire qui a subi de nombreux bouleversements à cause d’expériences de laboratoire ayant mené à une catastrophe, et désormais en proie aux anomalies météorologiques et aux mutants de toutes sortes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Les autres sorties PS Plus Extra et Premium

Soul Hackers 2 (PS5)

Five Night at Freddy’s : Halp Wanted – Full Time Edition (PS4, PS5)

Grandblue Fantasy Versus : Rising (PS4, PS5)

Humankind (PS4, PS5)

Story of Seasons : A Wonderful Life (PS5)

Gloomhaven Mercenaries Edition (PS4, PS5)

Les sorties sur PS Plus Premium uniquement

Battle Engine Aquila (PS4, PS5)

Les jeux qui quittent le PS Plus Extra/Premium en mai 2025

Malheureusement, les mois de mai sont synonymes de grande purge sur le PS Plus. Ce sont cette fois-ci pas moins de 21 jeux qui quitteront le service le 21 mai prochain. Voici la liste :

Batman : Arkham Knight

Before Your Eyes

Bloodstained : Ritual of the Night

Enter the Gungeon

Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord

Ghostrunner

Grand Theft Auto V

Infamous : Second Son

Journey To The Savage Planet : Employee of the Month

LEGO Marvel Super Heroes 2

MotoGP 24

Payday 2 : Crimewave Edition

Portal Knights

Resistance 2

Resistance : Fall of Man

Stranded : Alien Dawn

Synth Riders

The LEGO Movie 2 Video Game

Sims 4 : Island Giving

The Walking Dead : Saints & Sinners

The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapter 2 : Retribution – Payback Edition

Playstation App Télécharger gratuitement

Pour ne rater aucun bon plan, rejoignez notre nouveau channel WhatsApp Frandroid Bons Plans, garanti sans spam !