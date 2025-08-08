Sony promet de pas abandonner ses smartphones Xperia

Sony tente de dissiper les inquiétudes grandissantes sur l’avenir incertain de ses smartphones Xperia, à l’agonie depuis plusieurs mois.

Le Sony Xperia 1 V // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

L’alerte était lancée il y a quelques semaines : les Sony Xperia pourraient disparaître. De nombreux éléments portaient en effet vers cette conclusion, comme l’arrêt des activités sur plusieurs marchés, ou encore des incidents rencontrés avec le dernier fleuron de la gamme, le Xperia 1 VII (à 1499 euros !).

Pourtant, la marque japonaise assure qu’elle n’abandonne pas ce modèle emblématique, qui a été il y a longtemps un pilier du marché des smartphones, au côté d’autres marques comme BlackBerry, Nokia ou HTC, qui ont connu d’autres destins.

Une tentative de rassurer, qui cache une face sombre

Lors de la conférence de presse sur les résultats financiers de la société le 7 août 2025, Lin Tao (陶琳), directrice financière du groupe Sony, a maintenu la position de la marque au sujet de sa branche smartphone. La CFO du groupe a commencé par adresser un mea culpa, concernant des difficultés rencontrées avec le Xperia 1 VII :

Nous nous excusons pour la gêne occasionnée à nos utilisateurs

Car la plaie est, en effet, profonde. Sony a rencontré de sérieux problèmes avec ce modèle, avec de gros défauts de fabrication (particulièrement la carte mère), au point qu’un programme de rappel a été mis en place au Japon.

Lin Tao (陶琳), CFO du groupe Sony // Source : CNET Japan

Elle affirme que le Xperia reste « une activité extrêmement importante pour nous (…) une compétence essentielle que Sony cultive depuis des années », un signal qui se veut rassurant, envoyé aux utilisateurs et potentiels nouveaux acheteurs. Elle insiste également sur le fait que le Xperia est un socle technologique, qui ne se limite pas qu’au smartphone.

Si ces paroles ont pour vocation de rassurer, une réalité beaucoup plus brutale vient frapper à la porte du géant nippon. En plus des problèmes rencontrés avec son dernier vaisseau amiral, la présence du Xperia ne cesse de diminuer partout dans le monde, avec des baisses de ventes inquiétantes (la marque a quitté le top 5 des ventes au Japon en 2024), ou encore un arrêt complet des activités de la branche smartphone dans des pays comme la Finlande.

Le Sony Xperia 1 V // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Tout cela amène à s’interroger sur l’avenir prochain du Xperia, qui reste assez incertain. Sony pourrait passer par des fabricants tiers pour ses prochains modèles haut de gamme (comme le laissait entendre GSM Arena il y a quelques mois).

Quoi qu’il en soit, l’idée que Sony maintienne sa gamme pourrait soulager les fans inconditionnels de la marque, et laisse entendre que l’entreprise n’est pas disqualifiée sur le marché des smartphones.