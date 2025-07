Oups ! Sony vient de vivre le pire scénario possible pour un constructeur : son nouveau smartphone phare, le Xperia 1 VII, souffre de défauts de carte mère qui le font redémarrer tout seul.

Crédits : Sony

C’est le cauchemar de tout constructeur. Sony vient de lancer un programme de remplacement massif pour son tout nouveau smartphone haut de gamme, le Xperia 1 VII. La raison ? Des redémarrages spontanés et des problèmes de démarrage causés par un défaut de carte mère. Pour un flagship vendu 1 499 €, ça fait tache. L’entreprise a même dû arrêter complètement les ventes en attendant de régler le problème.

Un défaut de fabrication qui gâche le lancement

Sony ne fait pas dans la langue de bois : le constructeur japonais reconnaît qu’un « petit nombre » du Xperia 1 VII souffrent d’un défaut matériel au niveau de la carte mère, provoquant des problèmes d’alimentation. Concrètement, les smartphones se mettent à redémarrer de manière totalement aléatoire, voire refusent carrément de s’allumer.

Pour un smartphone qui vise spécifiquement les passionnés d’audio et de vidéo, c’est particulièrement embêtant. Imaginez-vous en plein tournage ou enregistrement audio quand votre appareil à 1 499 € décide de faire des siennes. Sony s’excuse « expressément pour la gêne occasionnée » dans un communiqué de sa filiale britannique, mais le mal est fait.

L’ironie, c’est que l’Xperia 1 VII était censé redorer le blason de Sony dans le smartphone après des années de galère face à Samsung et Apple. Ce lancement raté ne va pas arranger les affaires du constructeur qui peine déjà à convaincre le grand public.

Vérification IMEI obligatoire pour tous les propriétaires

Sony a mis en place une procédure claire mais fastidieuse pour gérer cette crise. Les propriétaires d’un Xperia 1 VII doivent se rendre sur le site web de Sony et utiliser un formulaire spécial pour vérifier si leur numéro IMEI correspond à un appareil défectueux.

Si c’est le cas, Sony promet d’envoyer des instructions de remplacement « dans les prochains jours ». Pour ceux qui ont acheté leur smartphone chez un revendeur ou un opérateur, la marche à suivre diffère : il faut contacter le centre de service Sony le plus proche ou directement le fabricant.

Cette approche au cas par cas montre que Sony essaie de limiter les dégâts, mais aussi qu’ils ne savent pas exactement combien d’appareils sont concernés. Le terme « petit nombre » reste très vague, et on peut légitimement se demander si Sony minimise l’ampleur du problème.

Ventes stoppées, magasins vidés

La situation est suffisamment grave pour que Sony prenne une décision radicale : arrêter complètement les ventes du Xperia 1 VII. L’appareil a disparu de la boutique en ligne officielle, et les magasins partenaires ont également retiré le smartphone de leurs rayons.

Cette mesure drastique en dit long sur la gravité du défaut. Sony ne peut pas se permettre de continuer à vendre un produit défaillant, surtout à ce niveau de prix. L’entreprise a d’ailleurs modifié son processus de fabrication pour éviter que le problème ne se reproduise sur les futurs appareils.

Pour un smartphone sorti « il y a quelques semaines seulement« , c’est un véritable désastre commercial. Les early adopters qui avaient fait confiance à Sony se retrouvent avec un appareil potentiellement défaillant, et les futurs acheteurs vont probablement attendre de voir comment la situation évolue.

Un timing catastrophique pour Sony

Ce fiasco tombe au pire moment pour Sony Mobile. Après des années à essayer de reconquérir le marché des smartphones, le Xperia 1 VII était censé montrer que la marque était de retour dans la course. Avec ses fonctionnalités haut de gamme et son positionnement premium, il devait séduire les créateurs de contenu et les audiophiles.

Au lieu de ça, Sony se retrouve avec un problème de qualité. Cette situation risque de ternir durablement l’image de fiabilité de la marque, déjà fragilisée par des parts de marché en berne partout.

La question maintenant, c’est de savoir si Sony arrivera à redresser la barre rapidement. Le constructeur promet que le défaut est corrigé en production, mais la confiance des consommateurs va prendre du temps à se reconstruire.