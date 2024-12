Box 5G à la maison : voici notre comparatif des meilleures offres disponibles

On peut avoir une mauvaise connexion fibrée chez soi mais un bon réseau mobile, c’est un des cas de figure où les box 5G sont une bonne alternative. Voici notre comparatif des meilleures box 5G fixes.

Toujours branché à l’ADSL/VDSL ou fibre optique qui rame ? Les box 5G et 4G fixes sont une des alternatives disponibles pour profiter d’une connexion internet, à côté des offres internet par satellite.

Aujourd’hui, les quatre grands opérateurs proposent chacun une offre de ce genre. Ces boîtiers ont tous l’avantage d’une installation plus facile et rapide qu’une box internet, d’intégrer une carte SIM et quand bien même, ils s’appuient sur le réseau mobile, la quantité de data à disposition est illimitée.

Il est également possible de trouver des routeurs qui ont l’avantage d’être plus puissants, mais qui nécessitent une carte SIM avec un forfait mobile pour fonctionner. Certains modèles sont transportables, pour partir en vacances, par exemple, d’autres fonctionnent même sur batterie pour un usage nomade.

Quelles sont les box 5G des opérateurs ?

Box 5G Free Box 5G SFR Box 5G Bouygues Télécom Box 5G+ Home Prix 29,99 €/mois pendant un an

39,99 €/mois ensuite 39,99 €/mois

29,99 €/mois pour les -26 ans 40,99 €/mois

44,99 €/mois avec l’option TV

29,99 €/mois pour les -26 ans 42,99 €/mois

29,99 €/mois pour les -26 ans Engagement NON NON NON NON Type de 5G SA et NSA NSA NSA SA et NSA Débits 1,5 Gb/s descendant

130 Mb/s montant 1,1 Gb/s descendant

100 Mb/s montant 1,1 Gb/s descendant

58 Mb/s montant 1 Gb/s descendant

100 Mb/s montant Wi-Fi Wi-Fi 7 bi-bande Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 Offre TV 230 chaînes sur OQEE by Free 130 chaînes sur SFR TV (en option) 180 chaînes sur la clé B.tv +100 chaînes sur TV d’Orange

La box 5G de Free

La box 5G de chez Free est la première à prendre en charge le Wi-Fi 7. Certes, c’est du Wi-Fi 7 bi-bande, mais c’est déjà plus efficace que le Wi-Fi 6 des box 5G des autres opérateurs. Pour ce qui est des débits, Free a la meilleure proposition avec 1,5 Gb/s en téléchargement, mais seulement sur la bande 3,5 GHz. Sinon, c’est du 850 Mb/s en téléchargement et du 100 Mb/s en envoi.

Le boîtier, un Nokia FastMile 5G Gateway 7, embarque trois ports RJ45 à l’arrière : deux ports 1 Gb/s et un port 2,5 Gb/s. Enfin, cette box est compatible avec la 5G NSA et SA mais aussi avec la 4G et la 4G+.

À 29,99 euros par mois la première année, puis à 39,99 euros par mois, il s’agit de l’offre la plus accessible mais aussi au meilleur rapport performances-prix. De plus, les abonnés profitent également des avantages Free Family.

La box 5G de SFR

En retard sur la fibre optique, cette box SFR est l’occasion pour l’opérateur au carré rouge de rattraper son retard sur ses concurrents sur les offres internet fixe. À l’instar des box 5G de Bouygues et d’Orange, elle est en Wi-Fi 6 et niveau débits, on est sur du 1,1 Gb/s en descendant et 100 Mb/s en montant. Elle a au moins un avantage sur la box de Free : les appels illimités vers les fixes et mobiles de France et des DOM.

Le boîtier est là aussi un modèle emprunté à un autre constructeur. Il s’agit d’un TP-Link NX511V, un modèle exclusif puisqu’on ne le retrouve nulle part ailleurs. À l’arrière, on retrouve 3 ports Ethernet Gigabit ainsi qu’un port RJ11. Pas de compatibilité avec la 5G SA ici, SFR n’ayant pas encore déployé ce réseau dernier cri.

Comme les autres box de SFR, il n’y a pas de tarif préférentiel pour les premiers mois d’abonnement. La box 5G de SFR est ainsi proposée à 39,99 euros par mois, les abonnés de moins de 26 ans peuvent toutefois en profiter pour 29,99 euros par mois. Enfin, les abonnés peuvent aussi profiter des tarifs dégressifs de l’offre SFR Multi.

La box 5G de Bouygues Télécom

Selon les derniers baromètres de nPerf et de DegroupTest, Bouygues Télécom est à l’heure actuelle l’opérateur avec le réseau mobile le plus performant. Cette box 5G est donc potentiellement la plus fiable. Comme la box 5G de SFR, elle propose du Wi-Fi 6 et un débit descendant de 1,1 Gb/s, son débit montant est plus limité puisqu’il ne va pas au-delà de 58 Mb/s. Il n’y a pas de service de téléphonie, mais une offre TV est disponible en option via une clé B.tv (à acheter séparément pour 20 euros).

Après avoir utilisé un boîtier Huawei pour sa box 4G, Bouygues utilise cette fois un routeur Arcadyan Meteor pour sa box 5G. En plus de belles dimensions (on a là un bébé de 1 kg), cette box embarque une connectique complète avec quatre ports Ethernet 1 Gb/s, un autre port Ethernet 2,5 Gb/s, un port pour le téléphone et un port USB-A 2.0. Comme SFR, il n’y a pas de réseau 5G SA chez Bouygues.

La 5G box de Bouygues Télécom est proposée à 40,99 euros par mois ou à 44,99 euros par mois si l’on opte pour l’offre TV en supplément. Les clients de moins de 26 ans profitent d’un tarif préférentiel à 29,99 euros par mois. Les abonnés ne peuvent en revanche profiter des tarifs dégressifs de la formule B.iG puisque seule une offre fibre permet d’être éligible.

La box 5G+ Home d’Orange

En réponse à Free et à sa 5G SA, Orange a dégaine à son tour une « vraie » 5G baptisée 5G+, et pour le moment accessible uniquement via cette box. De quoi profiter de débits plus rapides et d’une latence moindre, du moins sur le papier. Sur sa fiche technique, cette Flybox propose un débit descendant de 1 Gb/s et un débit montant de 100 Mb/s et est compatible avec le Wi-Fi 6. Là non plus, pas de téléphonie, mais une offre TV avec plus de 100 chaînes via l’appli La TV d’Orange.

Baptisé Flybox 2, ce boîtier conçu par Nokia a beau arborer un design séduisant, il n’est doté que d’un seul port Ethernet Gigabit. C’est trop peu par rapport à ce que propose la concurrence ou même pour certains besoins. Au moins, il s’agit de l’une des deux seules box 5G du moment à être compatibles avec la 5G SA.

Niveau tarif, la box 5G+ Home d’Orange est la plus chère des quatre offres du marché. Bien que sans engagement et avec une garantie « premier mois satisfait ou remboursé », la formule est à 42,99 euros par mois. Les jeunes de 18 à 26 ans peuvent quant à eux en profiter pour 29,99 euros par mois.

Plan B : les routeurs 5G

Il existe une autre solution que les box 5G pour profiter de l’internet fixe à partir d’un réseau mobile : les routeurs. Ces appareils se connectent à internet grâce au réseau 4G/5G et deviennent ainsi des points de connexion Wi-Fi. Ce sont tout simplement des hotspots mais plus performants, stables et économes en énergie qu’un smartphone en mode partage de connexion.

Alors que les box 5G énumérées ci-dessus ne fonctionnent que sur branchement et seulement à l’adresse de l’abonné, les routeurs 5G sont pour la plupart des solutions nomades, car fonctionnant sur batterie. Certains modèles ont même l’avantage d’être plus performants et rétrocompatibles avec la 4G. Toutefois, il s’agit là d’une solution onéreuse.

Une fois le routeur 5G en main, il faut lui trouver une carte SIM avec un abonnement pour qu’il puisse se connecter au réseau 5G. Pas besoin d’un forfait spécial, un simple forfait mobile suffit amplement, mais cela signifie que contrairement aux box 5G, la quantité de data à disposition est limitée.

Afin de trouver le forfait 5G le plus adapté pour son routeur, plusieurs critères sont à prendre en compte. Le mieux est de prendre un forfait sans engagement, ce qui n’est pas compliqué à trouver de nos jours. Ensuite, un gros paquet de données mobiles pour pas cher serait le mieux. On trouve ce genre de forfait mobile beaucoup plus facilement chez les opérateurs virtuels, ou MVNO. Enfin, il faut vérifier quel opérateur propose la meilleure qualité réseau chez vous. Pour cela, l’outil « Mon réseau mobile » de l’ARCEP est plus qu’utile.

Notre recommandation : le Netgear Nighthawk M6 Pro

Dans le genre routeur 4G/5G nomade, le Netgear Nighthawk M6 Pro est l’un des modèles les plus avancés du moment. C’est d’abord l’un des rares modèles compatibles avec le Wi-Fi 6E, il est donc capable de fonctionner sur trois bandes de fréquences : 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. Vu son format (le boîtier ne pèse que dans les 250 grammes), il n’embarque qu’un port Ethernet 2,5 Gb/s et son débit en Wi-Fi peut atteindre une vitesse théorique de 3,6 Gb/s.

Source : Nerces pour Frandroid

Il faut toutefois mettre la main à la poche pour obtenir ce concentré de technologies, car le Nighthawk M6 Pro fut lancé à quasiment 1 000 euros.

Notre recommandation des box 5G ?

Difficile à dire. Sur le plan technique, c’est la box 5G de Free qui est la plus intéressante grâce à des débits plus élevés et à son Wi-Fi 7, sans compter son prix plus avantageux. En revanche, Free propose le réseau mobile le moins performant des quatre opérateurs.

À l’heure actuelle, ce sont Bouygues Télécom et Orange qui proposent le réseau mobile le plus performant, mais aussi les box 5G les plus chères.

La meilleure solution reste de vérifier quel opérateur propose la meilleure couverture 5G et la meilleure qualité réseau chez vous grâce à la carte « Mon réseau mobile » de l’ARCEP.

5G SA et 5G NSA, quelle différence ?

La 5G SA (Standalone) est ce qu’on peut qualifier de « vraie » 5G, c’est-à-dire que ses infrastructures sont entièrement dédiées au réseau 5G, de l’antenne jusqu’au cœur de réseau, et fonctionne uniquement en 3,5 GHz. C’est la promesse de meilleurs débits, d’une latence réduite, d’une connexion plus stable et d’une consommation énergétique plus maîtrisée. Ce réseau est encore très peu déployé donc vérifiez d’abord si vous y êtes éligible.

Pour le moment, seuls Free et Orange ont déployé leur réseau 5G SA. Mais attention, ce n’est pas parce que votre smartphone est compatible avec la 5G qu’il l’est avec la 5G SA. Pensez à vérifier auprès de votre opérateur.

Quant à la 5G NSA (Non-Standalone), il s’agit de celle que l’on utilise le plus communément, à savoir un réseau 5G qui s’appuie sur les infrastructures déjà existantes du réseau 4G.

Box 5G ou routeur ?

Cela dépend de l’usage que vous comptez en faire. Les box 5G des opérateurs sont des équipements « sédentaires », elles fonctionnent uniquement en filaire et ne peuvent être emmenées en vacances car associées à l’adresse de l’abonné. Ces box ont toutefois l’avantage de procurer une quantité illimitée de data et de coûter moins cher qu’un routeur 5G sur le court terme. Certaines proposent même de la téléphonie et des chaînes TV, à l’instar d’une offre triple play.

Les routeurs 5G sont quant à eux plus considérés comme des hotspots mobiles, il faut compter généralement entre 300 à 1 000 euros pour un exemplaire, ce qui représente déjà un sacré investissement. D’autant plus qu’il faut derrière payer le forfait permettant au routeur de fonctionner, et que la quantité de data est limitée. Mais les débits sont généralement plus élevés et on peut l’utiliser partout, même à l’étranger (si le forfait le permet).

