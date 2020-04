Sosh vs B&You : quel forfait 80 Go à moins de 15 euros choisir ?

Orange a dégainé une offre 80 Go à 14,99 euros avant d'être concurrencé cette semaine par B&You avec une offre similaire, mais un euros moins cher. Laquelle choisir ? On fait le point.

Si RED by SFR a très longtemps proposé les offres au meilleur rapport données/prix, Sosh et B&You ont très largement pris le devant de la scène ces dernières semaines. Nouvelle preuve avec les deux derniers forfaits en date des filiales respectives d’Orange et Bouygues : 80 Go de 4G à moins de 15 euros, et ce sans limite de durée. Il n’y a pas vraiment à tergiverser, ce sont indéniablement les deux meilleures offres du moment. Mais entre les deux, laquelle faut-il choisir ? On vous explique tout.

TL ; DR

Sosh ou RED : le forfait de base

Pour ce qui est des bases, les deux forfaits sont très similaires : appels, SMS et MMS illimité en France, ainsi que 80 Go de 4G. Les deux opérateurs font donc jeu égal sans autre forme de procès.

Vainqueurs : ex aequo

Sosh ou B&You : l’utilisation en Europe et les DOM

Sur les données en Europe dans les DOM les premières différences se font sentir. S’ils offrent tous les deux appels et SMS illimités, les quantités de données internet varient avec 10 Go pour Bouygues tandis que Sosh ne donne que 8 Go. Dans les deux cas, les MMS sont décomptés de l’enveloppe de données.

Par ailleurs, Bouygues a le mérite d’inclure Andorre dans la zone Europe tandis qu’Orange ne le fait pas, cela peut-être un argument si vous vous rendez régulièrement dans la principauté. La Suisse n’est pas incluse, Le Royaume-Uni l’est (pour l’instant ?).

Vainqueur : B&You

Retrouvez le forfait B&You 80 Go

Sosh, B&You ou RED : le hors-forfait

Avec 80 Go d’Internet, vous aurez sans doute du mal à tout consommer, mais cela reste une possibilité. Chez B&You, vous serez simplement facturé au tarif en vigueur par palier de 10 euros. Autrement dit, dès que vous dépassez votre enveloppe vous payerez 10 euros ce qui donnera droit à un « crédit 4G » de 10 euros décompté à raison de 0,01 € le Mo en France et 0,0042 en Europe conformément à la réglementation européenne.

Si vous préférez éviter les mauvaises surprises, B&You permet de choisir un « fair-use », c’est-à-dire que le débit est réduit au-delà de l’enveloppe. Vous pouvez ainsi choisir de payer pour conserver votre débit ou surfer à vitesse (très) réduite gratuitement. Chez Sosh, c’est encore plus simple : fair-use pour tout le monde.

On apprécie chez Bouygues la possibilité d’avoir le choix de la méthode, tandis qu’Orange évitera les mauvaises surprises aux utilisateurs moins avertis. C’est à vous de voir, mais nous avons une très légère préférence pour la simplicité de Sosh.

Vainqueur : Sosh, de peu

Sosh ou B&You : le réseau

Orange est souvent associé à une qualité de réseau supérieure. C’est généralement le cas, du moins en moyenne. Selon les données de l’ARCEP, qui fait autorité en la matière, les deux opérateurs couvrent — sur la voix/SMS — plus de 99 % de la population. Le territoire est un peu moins bien couvert par Bouygues avec 94% contre 96 % chez Orange) du territoire.

Sur la 4G, les écarts sont plus significatifs. Les opérateurs couvrent 99 % de la population également, mais Orange est à 88 % de la surface devant Bouygues à 84 % et SFR (83 %). Sur les critères de qualité, Orange arrive 1er ou 1er ex aequo sur toutes les catégories, et offre le débit moyen le plus élevé : 57 Mb/s, contre 45 chez Bouygues.

En revanche, Bouygues est légèrement meilleur dans les zones rurales, notamment sur la navigation web. Si vous habitez une zone rurale, nous vous conseillons de vérifier au cas par cas la couverture près de chez vous.

Vainqueur : Sosh (Orange)

Sosh ou B&You : les frais supplémentaires et les bonus

Le surcoût principal à prendre en compte est celui de la commande de la carte SIM, elle est facturée 10 euros chez les 2 opérateurs. Ils font jeu égal, pas de soucis à se faire. Bouygues offre également Spotify Premium pendant 3 mois à la souscription, Sosh propose de son côté Deezer en option à 1 euro par mois pendant 4 mois.

Dans les deux cas, vous avez le double appel et la messagerie vocale visuelle, vous aurez en plus la possibilité de regarde la télévision chez B&You grâce à une application dédiée.

Vainqueur : B&You

Sosh ou B&You : les prix

Enfin, sur le prix. Si les deux opérateurs sont à moins de 15 euros, Sosh vient juste sous la limite à 14,99 euros par mois alors que B&You est à 13,99 euros. Vous économisez donc 1 euro par mois avec ce dernier. Dans les deux cas, ces tarifs s’appliquent sans limite de durée et les offres sont réservées aux nouveaux clients.

Vainqueur : B&You

Sosh, B&You : lequel choisir ?

Une fois tous les paramètres pris en compte, c’est B&You qui sort vainqueur selon nous, et ce pour une raison finalement assez simple : vous en avez plus pour moins cher. Si le réseau d’Orange est légèrement meilleur, la plupart du temps la différence sera imperceptible. De manière générale, c’est donc Bouygues qui propose la meilleure offre.