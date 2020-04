20, 15 ou 10 euros par mois, quel forfait 4G choisir en ce moment ?

Trois prix, trois forfaits. Voici les offres mobile qu'il faut choisir ce week-end.

Grâce aux nombreuses promotions consenties par les opérateurs, les tarifs sont en ce moment très bien panachés sur les forfaits mobile. Pour que vous puissiez choisir facilement la meilleure offre, celle qui correspond le plus à vos besoins et votre budget, nous avons sélectionné pour vous les trois meilleurs forfaits 4G du moment dans trois tranches de prix : 10, 15 et 20 euros par mois.

10 euros par mois : La Poste Mobile 30 Go

Le forfait à 9,99 euros par mois sans limite de durée de La Poste Mobile est aujourd’hui l’un des rares forfaits à moins de 10 euros à proposer une enveloppe de donnée confortable : 30 Go. À titre de comparaison, vous n’avez que 100 Mo chez Sosh pour le même prix. L’offre inclut également les appels SMS et MMS illimité et surtout 10 Go dans l’Union européenne. C’est selon nous la meilleure option à moins de 10 euros du moment.

Deux alternatives existent si vous cherchez plus de 4G : jusqu’au 13 avril, vous avez Cdiscount Mobile et ses 60 Go à 9,99 euros… mais pendant un an (puis 16,99 euros) et seulement 3 Go de données dans l’UE. Free Mobile vient ensuite avec 50 Go (+4 en Europe) pour 9,99 euros mensuels. Il se transforme en forfait Free 100 Go à 19,99 au bout de 12 mois.

15 euros par mois : 75 Go chez B&You

Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous savez que nous estimons que les « séries spéciales » de B&You sont d’excellentes offres. En ce moment encore plus qu’à l’accoutumée puisque la filiale sans engagement de Bouygues possède un forfait 75 Go pour 13,99 euros par mois sans limite de durée. C’est à l’heure actuelle le meilleur rapport qualité-prix. Il est assorti de 8 Go dans l’Union, ainsi que les appels et les SMS illimités.

Avec son enveloppe atypique de 75 Go, l’abonnement mobile n’a pas vraiment d’équivalent sur le marché. Les alternatives sont les forfaits 60 Go (+8 dans l’UE) à 12 euros de chez RED qui a l’avantage d’être modulable, ou toujours chez B&You avec 60 Go (et 10 Go dans l’UE) moyennant 11,99 euros par mois. Entre les deux, nous préférons la seconde.

20 euros par mois : 100 Go chez B&You

Enfin, bonne nouvelle pour pour les gros consommateurs de données qui ont un budget de 20 euros par mois : vous n’aurez pas besoin de dépenser autant. Deux offres se distinguent selon nous : B&You et RED by SFR. Nous avions mis les deux abonnements 100 Go face à face il y a peu de temps et notre avis n’a pas changé depuis : c’est toujours B&You qui s’en sort le mieux avec son forfait à 15,99 euros jusqu’au 19 avril et intégrant 10 Go de données dans l’UE en sus.

Pour résumer, Bouygues en propose plus pour le même prix, avec un réseau plus solide et des options incluses que RED ne concède qu’en supplément. L’autre alternative est évidemment le forfait Free 100 Go pour 19,99 et 15,99 pour les abonnés Internet Free. Il a également le mérite d’intégrer 25 Go en Europe, mais aussi aux USA et au Canada. Attention : uniquement en 3G.

Aucune de ces offres ne vous tente ?

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur dans cette sélection, vous pouvez consulter notre comparateur de forfaits mobile qui vous permettra d’avoir une vision d’ensemble de tous les forfaits sans engagement du moment.