Les réseaux mobiles français n’ont jamais été aussi performants. Résultat : de plus en plus d’utilisateurs abandonnent leur box fixe au profit d’un forfait 5G avec gros volume de données, ce qui permet de diviser parfois leur facture par deux. Voici des conseils pour faire la transition.

Source : image créée par Frandroid avec un outil d’IA

L’équation paraît séduisante : supprimer son abonnement box fixe représente une économie mensuelle de 20 à 60 euros. Avec les performances actuelles des réseaux 4G et 5G, cette solution mérite d’être examinée sérieusement. Justement, voici les clés pour faire la transition.

Le principe : un téléphone, un forfait mobile, plusieurs appareils connectés

L’idée paraît simple : utiliser exclusivement son forfait mobile pour surfer, regarder Netflix et télétravailler. Votre smartphone devient alors un mini-routeur qui partage sa connexion 4G ou 5G avec votre ordinateur, votre tablette et même votre télévision. Exit la box fixe et ses 20 à 60 € mensuels.

Pourtant, cette solution n’est pas magique et cache quelques pièges. Premièrement, impossible d’accéder à votre domicile connecté à distance : fini la surveillance par caméra en vacances ou le pilotage de votre aspirateur robot depuis le bureau. Votre maison perd sa connexion dès que vous partez avec votre smartphone.

Deuxièmement, vous devez partager la connexion de votre téléphone avec tous vos appareils. Cette multiplication des connexions dégrade les performances : plus vous avez d’écrans connectés, plus c’est lent pour tout le monde. La portée du Wi-Fi de votre smartphone reste aussi limitée à quelques mètres, contrairement à votre box qui couvre tout le logement.

Enfin, certains usages restent incompatibles. Les gamers souffriront de latences variables qui ruinent leurs parties en ligne. Les téléchargements de gros jeux (50, 100 et même bien plus de Go) ou de fichiers volumineux peuvent engloutir votre forfait mensuel en une nuit. Sans compter que votre téléphone doit rester allumé en permanence, sa batterie se déchargeant plus vite à force de jouer les routeurs.

Enfin, en famille nombreuse, l’enveloppe data peut fondre comme neige au soleil. Trois personnes qui regardent Netflix simultanément sur leurs tablettes : c’est 150 Go engloutis en un week-end.

Malgré ces limites, l’économie réalisée attire de plus en plus d’utilisateurs. Comptez entre 300 et 600 € d’économies annuelles selon votre abonnement actuel. Pour un étudiant ou un jeune actif, cette somme représente plusieurs mois d’économies.

Vérifier la couverture : l’étape incontournable

Avant de sauter le pas, un diagnostic s’impose. Votre zone bénéficie-t-elle d’une couverture mobile correcte ? L’ANFR (Agence nationale des fréquences) met à disposition Cartoradio.fr, un outil gratuit et précis. Entrez votre adresse, et découvrez toutes les antennes 4G et 5G dans un rayon de quelques kilomètres.

On met son adresse // Source : capture d’écran de Cartoradio.fr

Cette cartographie révèle des informations cruciales : quel opérateur diffuse le signal le plus fort chez vous, quelles bandes de fréquences sont utilisées, et surtout, à quelle distance se trouve l’antenne la plus proche. Plus vous êtes près de l’antenne, meilleure sera votre connexion.

On clique sur les antennes et on peut visionner tous les détails // Source : capture d’écran de Cartoradio.fr

L’ARCEP complète ce service avec « Mon Réseau Mobile« , un comparateur officiel qui évalue la qualité de service par opérateur à votre adresse exacte. Ces deux outils gratuits vous éviteront bien des désillusions.

Mon Réseau Mobile permet de faire la même chose, mais c’est moins détaillé // Source : capture d’écran de Mon Réseau Mobile

Les réseaux mobiles français utilisent différentes bandes de fréquences, chacune avec ses caractéristiques. Voici comment s’y retrouver :

Technologie Bande Fréquence (MHz) Usage principal 4G LTE B28 700 Couverture rurale, principalement sur le réseau Free mobile 4G LTE B20 800 Zones rurales 4G LTE B3 1800 Urbain/périurbain 4G LTE B7 2600 Haut débit urbain 5G n78 3500 Cœur de la 5G 5G n28 700 Couverture étendue, principalement sur le réseau Free mobile 5G n1 2100 Complément 5G 5G n258/n260 26000+ Très haut débit, pas encore déployé en France

L’avantage de la 5G ? Elle jongle intelligemment entre ces différentes bandes selon les conditions du réseau, tout en optimisant automatiquement votre débit.

Choisir le bon forfait : entre économie et performance

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Le marché des forfaits mobiles français regorge d’opportunités. D’un côté, les opérateurs historiques (Orange, SFR, Bouygues, Free) proposent leurs offres premium. De l’autre, une myriade de marques low-cost exploitent les mêmes réseaux à prix cassés.

Prenons Orange : vous retrouvez son réseau chez Sosh (sa marque sans engagement), YouPrice, Nordnet, ou encore Telecoop. SFR partage son infrastructure avec RED by SFR, Lebara Mobile, ou Le Neuf. Bouygues alimente B&YOU et NRJ Mobile. Même Free Mobile propose différentes formules selon vos besoins.

Cette diversité cache une réalité simple : vous pouvez accéder au réseau Orange à 6 €/mois chez Lebara Mobile ou à 50 €/mois chez Orange. La différence ? Les services associés, la data offerte en roaming, et parfois la priorité sur le réseau.

Pour remplacer votre box, visez des forfaits généreux en data. Lebara Mobile propose 220 Go en 5G pour 6,99 €/mois via le réseau SFR, un excellent rapport qualité-prix. B&YOU (Bouygues) offre 200 Go à 9,99 €/mois, tandis que la Série Free débute à 8,99 €/mois pour 200 Go.

On vous invite à consulter notre comparateur de forfaits mobile, souvent mis à jour, mais voici un tableau comparatif des offres les plus intéressantes en 2025 :

Opérateur/Marque Data 5G France Data Europe/DOM Prix mensuel Points clés Lebara Mobile 250 Go 30 Go 7,99€ Réseau SFR, SIM gratuite RED by SFR 250 Go 26 Go 6,99€ 5G incluse, sans engagement B&YOU 200 Go 30 Go 9,99€ Réseau Bouygues, 5G incluse Série Free 200 Go 25 Go 8,99€ Offre 12 mois, puis 19,99€ NRJ Mobile 130 Go 29 Go 7,99€ Réseau Bouygues, SIM à 1€ Prixtel 250 Go 15 Go 8,99€ Réseau SFR ou Orange

Et pour les forfaits avec de plus grosses enveloppes, plus de 300 Go mensuels :

Opérateur/Marque Data 5G France Data Europe/DOM Prix mensuel Points clés Coriolis 300 Go 35 Go 11,99€ 5G offerte Syma Mobile 300 Go 35 Go 11,99€ Réseau Orange, 5G, sans engagement Prixtel 350-400 Go 25 Go À partir de 13,99€ Prix selon consommation, 5G Cdiscount Mobile 300 Go 42 Go 13,99€ SIM à 1€, 5G Lebara Mobile 350 Go 9 Go 13,99€ SIM gratuite, réseau SFR Free Mobile 350 Go 35 Go 19,99€ MistralAI inclus, 5G La Poste Mobile 300 Go 35 Go 19,99€ Réseau Bouygues, 5G RED by SFR 350 Go 35 Go 19,99€ Spécial Voyage, 5G

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

200 Go Appels illimités 200 Go en France 30 Go en Europe 20.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go – 250 Go en France 15 Go en Europe À partir de 8.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G spécial Voyage

350 Go Appels illimités 350 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Pour estimer vos besoins, comptez environ 30 Go pour un usage léger (web, emails, streaming occasionnel), 100 Go pour une utilisation normale, et 300 Go ou plus si vous avez de gros usages. Ajoutez toujours une marge de sécurité de 30 % pour éviter les mauvaises surprises.

Activer le partage de connexion depuis votre smartphone est un jeu d’enfant.

Sur Android, rendez-vous dans Paramètres > Réseau > Point d’accès mobile. Sur iPhone, c’est dans Réglages > Partage de connexion. Quelques clics suffisent pour transformer votre téléphone en box portable. Modifiez le mot de passe proposée pour le Wi-Fi, si vous voulez qu’il soit plus simple à rentrer dans vos appareils.

Pour aller plus loin

Comment faire un partage de connexion sur Android et iPhone ?

Pour optimiser les performances, placez votre smartphone près d’une fenêtre où la réception est optimale. Évitez de connecter trop d’appareils simultanément : 5 ou 6 au maximum pour préserver un débit correct pour chacun. Pensez aussi à fermer les applications gourmandes en data qui tournent en arrière-plan.

Le partage via câble USB offre généralement de meilleures performances que le Wi-Fi. La connexion filaire évite les interférences radio et consomme moins de batterie. Parfait pour votre ordinateur portable de travail ou votre console de jeux.

Surveillez votre consommation en temps réel grâce aux outils intégrés à votre smartphone. Configurez des alertes à 75 % et 90 % de votre forfait pour anticiper d’éventuels dépassements. Répartissez intelligemment votre data : streaming vidéo sur l’écran principal, navigation web sur les autres appareils.

Pour qui cette solution est-elle idéale ?

Vous êtes célibataire ou en couple sans enfants ? C’est pour vous. Avec vos besoins raisonnables et une consommation data que vous contrôlez, les économies font oublier les petits désagréments. 300 € économisés par an, de quoi financer des projets.

Côté étudiants, cette solution fait mouche aussi.

Les nomades y trouvent leur bonheur. Vous démangez souvent ? Plus besoin de négocier avec les opérateurs pendant des heures : votre connexion vous suit de studio en colocation.

Mais attention aux familles nombreuses. Trois ados qui regardent Netflix en même temps ? Votre forfait aura fondu vite. C’est mathématique : plus d’écrans = plus de consommation.

Les gamers hardcore, passez votre chemin. Cette micro-seconde de latence supplémentaire peut gâcher vos sessions de jeux. Sans compter vos téléchargements de 100 Go qui engloutiront votre forfait mensuel d’un coup.

Enfin, si votre maison est connectées avec caméras, robots et thermostats connectés partout, réfléchissez-y à deux fois. Sans box fixe, impossible de surveiller votre domicile depuis vos vacances ou de programmer votre chauffage depuis le bureau.

Tester avant de migrer définitivement

Avant de résilier votre box, testez cette solution pendant une semaine. Conservez votre abonnement fixe mais utilisez exclusivement votre forfait mobile. Vous verrez rapidement les éventuels points de friction.

Vous découvrirez peut-être des zones mortes dans votre logement, une consommation data plus importante que prévu, ou des incompatibilités avec certains appareils. Mieux vaut identifier ces problèmes avant de couper définitivement votre ligne fixe.

Profitez de ce test pour optimiser vos autres abonnements numériques. Avez-vous vraiment besoin de trois services de streaming ? Ou de cette option pour avoir une définition 4K UHD Utilisez-vous toutes les options de votre forfait mobile actuel ? Cela va faire grimper vos économies.

Quelques astuces pour réussir sa transition

Analysez vos habitudes de consommation avec les outils de suivi intégrés à votre smartphone. Ces statistiques détaillées identifient les apps les plus gourmandes et les créneaux de forte utilisation.

Planifiez vos téléchargements volumineux aux heures creuses, généralement la nuit ou tôt le matin. Les réseaux mobiles sont moins chargés, ce qui offre de meilleurs débits pour vos téléchargements de jeux ou mises à jour système.

Exploitez les Wi-Fi publics gratuits quand vous êtes à l’extérieur. Cafés, bibliothèques, centres commerciaux : ces connexions gratuites préservent votre enveloppe data mensuelle.

Cette tendance ne fait que commencer. L’amélioration constante des réseaux mobiles promet des performances toujours meilleures. La 5G standalone, déployée progressivement, offrira des latences ultra-faibles comparables à la fibre optique.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.