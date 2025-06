Samsung Galaxy S25 Edge : voici où l’obtenir à -57 % durant les soldes d’été

L’heure des soldes d’été a sonné. Pour l’occasion, Bouygues Telecom propose les meilleurs smartphones du moment à prix doux, comme le nouveau Samsung Galaxy S25 Edge. On vous explique comment vous l’offrir au prix plancher de 572 euros.

Et si vous profitiez des soldes d’été pour changer de smartphone et vous équiper de l’un des modèles les plus performants du marché à moindre coût ?

Officialisé en mai dernier, le Samsung Galaxy S25 Edge, le plus fin des smartphones de Samsung, est accessible chez Bouygues Telecom à partir de 571,90 euros au lieu de 1329 euros (après ODR de 80 euros).

Pour l’obtenir à un tarif aussi contenu, il suffit de l’associer à l’un de ses forfaits Avantages smartphones de 150, 200 ou 300 Go, disponibles dès 36,99 euros par mois avec un engagement de 2 ans.

Galaxy S25 Edge : un puissant photophone à prix léger

Si vous recherchez un smartphone de qualité, puissant et doué en photo, la série S de Samsung est une valeur sûre. Tout juste lancé en France, le Galaxy S25 Edge bénéficie justement de belles remises chez Bouygues Telecom et voit son prix chuter de 1329 euros à :

761,90 euros avec le forfait 150 Go (soit -43 %) ;

621,90 euros avec le forfait 200 Go (soit -53 %) ;

571,90 euros avec le forfait 300 Go (soit -57 %).

Tous ces prix tiennent compte d’une offre de remboursement de 80 euros.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Voilà une bonne opportunité pour s’équiper d’un bon photophone. Dernier-né du constructeur, le Galaxy S25 Edge est en effet capable de capturer des photos jusqu’en 200 mégapixels et profite en prime d’une stabilisation optique d’image. Mieux, grâce à toutes ses fonctionnalités d’IA embarquées, ce smartphone sublime automatiquement vos clichés et vos vidéos et vous permet de les retoucher en un clin d’œil.

La partie photo n’est d’ailleurs pas la seule force de ce modèle. Doté d’un lumineux écran AMOLED QHD+ de 6,7 pouces et propulsé par la puissante puce Snapdragon 8 Elite ainsi que par 12 Go de RAM, le Galaxy S25 Edge fait à la fois le bonheur des gamers et des férus de sVOD.

Le Samsung Galaxy S25 Edge dans ses coloris noir et argent // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Aussi avancé soit-il, ce smartphone s’avère plutôt endurant et peut tenir en utilisation normale jusqu’à 24 heures avec une batterie pleine. Une prouesse sachant qu’il s’impose comme l’un des plus fins du marché avec ses 5,8 mm d’épaisseur.

Dernier atout et pas des moindres, le Galaxy S25 Edge bénéficie de 7 ans de mise à jour (OS et sécurité). Il pourra donc vous accompagner à travers les années ou se revendre sans trop de décote sur le marché de la seconde main.

Un généreux forfait de 150, 200 ou 300 Go pour l’accompagner

Pour bénéficier du Galaxy S25 Edge au meilleur prix, Bouygues Telecom vous propose de l’associer à l’un forfait de ses forfaits 5G de 150, 200 ou 300 Go.

Le Galaxy S25 Edge tombe à 761,90 euros avec le forfait 150 Go de Bouygues Telecom // Source : Bouygues Telecom

Affiché à 36,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois (31,99 euros par mois pour les abonnés internet fixe Bbox), le forfait Avantages smartphone de 150 Go de Bouygues Telecom comprend :

150 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 30 Go utilisables en Europe, dans les DOM et à l’international dans 10 pays dont la Suisse, les États-Unis, la Chine ou encore le Japon ;

les appels et SMS illimités en France, ainsi que depuis et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans pas moins de 120 destinations ;

une seconde carte SIM pour utiliser son forfait sur d’autres appareils mobiles comme une tablette ou une montre connectée ;

le prêt gratuit d’un smartphone en cas de perte, de vol, de casse ou de panne (sur demande).

Les Français consommant en moyenne 17 Go par mois de données mobiles selon l’ARCEP, 150 Go s’avèrent largement suffisants pour la plupart des utilisateurs.

Le Galaxy S25 Edge est disponible dès 571n90 euros avec le forfait Bouygues Telecom 300 Go // Source : Bouygues Telecom

Si vous êtes fréquemment en déplacement et avez régulièrement besoin de partager votre connexion avec votre PC, ou si vous avez fait le choix de vous passer de la fibre à domicile, Bouygues Telecom a prévu deux autres offres mobiles encore plus généreuses :

un forfait de 200 Go (dont 35 Go utilisables en Europe, dans les DOM, en Suisse et dans 15 destinations internationales) à 36,99 euros par mois pendant un an, puis 46,99 euros par mois ;

un forfait de 300 Go à 59,99 euros par mois (dont 40 Go utilisables en Europe, dans les DOM, en Suisse ainsi que dans 20 destinations internationales).

Comme pour l’offre de 150 Go, les abonnés Bbox bénéficient d’une remise automatique de 5 euros par mois sur leur forfait mobile.