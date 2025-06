120 € de réduction sur un Chromebook : c’est la super offre disponible pendant quelques jours encore chez la FNAC !

La dernière génération de Chromebook, estampillée Plus, permet à Google d’affiner encore les fonctionnalités de son système d’exploitation maison, mais aussi de revoir par le haut les exigences matérielles de ses machines. Une seule chose n’a pas changé : le prix plancher de ces petits PC portables, désormais bien implantés dans le paysage tech actuel.

Chromebook Plus CX34 // Source : Asus

Près de quinze ans après, le positionnement de Google avec ses Chromebook est toujours aussi limpide : embarquer une alternative à Windows et macOS dans des machines abordables, faciles à utiliser et avec la juste puissance nécessaire.

Au fil du temps, la firme américaine a amélioré son système d’exploitation, tissé des liens étroits entre ChromeOS et son pendant mobile Android avant, plus récemment, de prendre le virage de l’IA.

Des bienfaits dont on peut profiter à vil prix sur le site de la FNAC, avec une offre très alléchante sur un Chromebook Plus signé Asus qui peut cumuler plusieurs promotions. Le Chromebook Asus Plus CX3402CVA-MW0999 est ainsi disponible à 329,99 € au lieu de 449,99 € sur le site de la FNAC en cumulant la réduction destinée aux abonnés FNAC+ et une ODR Google.

Sans maîtrise, la puissance n’est rien

Même revues à la hausse, les spécifications minimales pour obtenir la certification Chromebook Plus n’ont rien de ronflantes. On fait bien plus puissant aujourd’hui qu’un Core i3 d’Intel ou un Ryzen 3 7000 d’AMD, et 8 Go de RAM semblent un brin léger en 2025.

Mais c’est le gros avantage du système d’exploitation maison de Google : léger et beaucoup moins complexe à faire tourner qu’un Windows, il tourne comme un charme sur des configurations jugées trop modestes pour l’OS de Microsoft, jusqu’à intégrer sans sourciller les dernières avancées en matière d’intelligence artificielle.

Gemini est ainsi pleinement pris en charge par les Chromebook Plus. L’IA de Google peut tout à la fois se transformer en assistant personnel, en compagnon de brainstorming, en rédacteur infaillible, voire en traducteur instantané d’une vidéo ou d’une visioconférence. Des fonctionnalités pensées pour booster la productivité, tout en s’intégrant parfaitement à l’écosystème logiciel du géant américain, toujours aussi fourni.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Autre point fort de ChromeOS : son interface est un modèle du genre. Biberonnée à Material You, le style visuel déjà à l’œuvre sur les téléphones de la marque, elle offre un parcours de navigation impeccable et logique tout en restant parfaitement lisible et claire. Si l’organisation générale n’est pas si éloignée d’un Windows 11, le design des icônes ou encore le choix des couleurs rendent le système d’exploitation de Google plus agréable et pratique à utiliser au quotidien.

ChromeOS : le meilleur ami d’un smartphone Android

On gagne pas mal de fonctionnalités à utiliser un iPhone avec un ordinateur sous macOS ; c’est pareil avec Google, qui a développé de nombreux outils pratiques pour faciliter la vie des aficionados du Chromebook équipés d’un smartphone sous Android.

On pense évidemment au Quick Share, qui permet en un clic ou presque de partager des fichiers d’un appareil à un autre, ou encore à la possibilité de déverrouiller son ordinateur en approchant son smartphone.

ChromeOS // Source : Google

Autre option bien pratique, SMS Connect permet de garder son attention sur un seul dispositif en affichant les messages reçus sur son téléphone directement sur le Chromebook, avec bien sûr la possibilité d’y répondre.

Autre fonctionnalité extrêmement pratique à l’usage, Google Cast facilite l’affichage du contenu de votre téléphone sur votre PC portable sous ChromeOS. Compatible avec de nombreuses applications tierces comme Netflix, Spotify, YouTube ou TikTok, ce service fait disparaître la frontière entre les deux appareils.

Le bon plan du moment est à la FNAC

Séduit par la légèreté de l’OS, les possibilités IA natives ou simplement le prix plancher d’un PC portable plus que fonctionnel ? Google, Asus et la FNAC enfoncent le clou avec une offre exceptionnelle : le pack Chromebook Plus Asus CX34 est disponible à 329,99 € au lieu de 449,99 € ! Il faut remplir trois conditions pour accéder à ce tarif préférentiel, qui dépasse les 26 % de réduction :

Être adhérent FNAC+ (9,99 € puis 14,99 € par an, sans engagement) pour profiter d’une remise directe de 40 €

Remplir l’opération de réduction de Google, qui rembourse 80 € sur ce modèle

Acheter le produit avant le 22 juin pour être éligible à cette ODR

À ce prix, vous profitez d’un Intel Core i3-1315U, dont les 6 cœurs cadencés jusqu’à 4,5 GHz en Turbo Boost répondent à tous les besoins en bureautique et multimédia. 8 Go de RAM et 256 Go de SSD complètent cette configuration, qui on l’a vu est largement suffisante pour faire tourner ChromeOS à son plein potentiel.

Très fin et particulièrement léger (moins de 1,5 kg), ce Chromebook Plus offre malgré tout une connectique riche avec un HDMI pleine taille, 2 ports USB-C et 2 autres en USB 3.2.

Chromebook Asus Plus // Source : Fnac

Polyvalent par essence, ce type de PC portable gagne encore des possibilités d’usage avec son écran tactile de 14 pouces, qui bénéficie par ailleurs d’une excellente visibilité sous tous les angles. Pour ne rien gâcher, l’ordinateur est vendu en pack avec une housse de transport et une souris sans fil : une fois sorti de sa boîte, le Chromebook est fin prêt à vous accompagner dans vos déplacements du quotidien. Un petit miracle à ce prix.