Plus puissants, plus pratiques, mais toujours à prix doux : comment Google a réinventé ses Chromebook

C’est fin 2023 que Google a dévoilé la nouvelle mouture de ses PC portables avec Chromebook Plus. Des machines repensées de fond en comble, plus puissantes, optimisées pour l’IA et avec une bonne surprise supplémentaire : une variation de prix quasi inexistante.

Source : Google

Alternative créée par Google pour aller chasser sur les terres de Microsoft et Apple, les Chromebook sont de petites machines qui allient simplicité, performance et petit prix, et se démarquent par leur OS maison : ChromeOS.

Un système léger et fiable qui repose pleinement sur la force de l’écosystème Google pour offrir une expérience utilisateur qui n’a rien à envier à la concurrence. Après une grosse dizaine d’années d’existence, une partie de la gamme Chromebook a fait peau neuve pour renaître sous l’appellation Chromebook Plus.

Une nouvelle génération de machine qui entend poursuivre la démarche initiée par Google il y a dix ans en proposant une gamme de PC portables avec l’un des meilleurs rapports performance prix du marché sur le segment de la bureautique.

Bien décidé à suivre la tendance du moment, Google a aussi mis l’accent sur l’intelligence artificielle, qui accompagne désormais l’utilisateur dans la plupart des activités quotidiennes. Là où ou la chose devient intéressante, c’est au niveau tarifaire. Car malgré ces nouveautés, le tarif des Chromebook n’a presque pas bougé avec des tarifs souvent inférieurs à 450 euros.

Chromebook Plus : l’intelligence artificielle à la rescousse du quotidien

L’une des principales nouveautés apportées par Chromebook Plus reste sans aucun doute l’ajout de multiples fonctionnalités liées à l’IA au répertoire des PC portables estampillés Google. Le constructeur a bien évidemment inclus son assistant IA maison, Gemini, pour aider les utilisateurs dès qu’ils en ont besoin. Besoin d’aide pour répondre à une question, rédiger un message ou planifier une tâche : il suffit d’appeler Gemini depuis l’écran d’accueil pour qu’il vous fournisse ce dont vous avez besoin.

Cette nouvelle génération de laptop bénéficie aussi pleinement des avancées développées pour les smartphones de la marque, en particulier pour tout ce qui touche à la photo. La retouche magique est ainsi de la partie dans Google Photos pour vous aider à modifier n’importe quelle image comme bon vous semble. La traduction instantanée est aussi de la partie pour générer des sous-titres automatiquement et ce, que ce soit sur une vidéo YouTube ou bien durant un call sur Zoom.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

En sus de proposer des fonctionnalités IA avancées et parfaitement intégrées au sein de votre PC, Chromebook Plus apporte aussi quelques changements profonds à la gamme Chromebook, à commencer par les pré-requis techniques. Pour pouvoir profiter de l’appellation Chromebook Plus, un PC portable doit impérativement proposer une fiche technique qui repose au minimum sur :

un processeur Intel Core i3 de 12e génération ou un AMD Ryzen 3 7000 ;

8 Go de RAM ;

128 Go de stockage ;

une webcam 1080p+ avec Temporal Noise Reduction ;

un écran IPS Ful HD

Sachez enfin que l’interface de ChromeOS a aussi fait peau neuve afin de proposer une expérience utilisateur plus qualitative. Google a en effet décidé d’harmoniser ses laptops avec ses téléphones en adoptant Material You et son design clair et agréable à l’œil.

Meilleurs ensemble : quand votre ordinateur et votre smartphone fonctionnent de conserve

Au-delà des nouveautés apportées par la transition vers Chromebook Plus, les machines imaginées par Google et leurs partenaires possèdent aussi un petit truc en plus capable de faire pencher la balance pour tous les possesseurs de smartphones Android. Son nom ? Meilleurs ensemble, un ensemble de fonctionnalités qui permettent à votre smartphone et à votre Chromebook de fonctionner main dans la main.

Le but ? Simplifier la vie des utilisateurs et leur permettre d’accomplir tout un tas d’action utile en un tournemain. Les fonctionnalités majeures proposées par Meilleurs ensemble sont :

Quick Share : besoin de transférer quelque chose depuis votre smartphone vers votre Chromebook ? Avec Quick Share, il suffit de quelques instants pour envoyer une vidéo, une photo, un document ou un lien là où vous le souhaitez ;

besoin de transférer quelque chose depuis votre smartphone vers votre Chromebook ? Avec Quick Share, il suffit de quelques instants pour envoyer une vidéo, une photo, un document ou un lien là où vous le souhaitez ; Google Cast : comme son nom le suggère, cette fonctionnalité permet de diffuser le contenu de votre smartphone directement sur votre Chromebook afin de bénéficier de son grand écran, et donc d’un confort de visionnage accru. Le plus ? Google Cast est compatible avec de nombreuses applications et services de streaming comme Netflix, Spotify, YouTube ou TikTok ;

comme son nom le suggère, cette fonctionnalité permet de diffuser le contenu de votre smartphone directement sur votre Chromebook afin de bénéficier de son grand écran, et donc d’un confort de visionnage accru. Le plus ? Google Cast est compatible avec de nombreuses applications et services de streaming comme Netflix, Spotify, YouTube ou TikTok ; SMS Connect : pratique, SMS Connect permet à votre Chromebook d’afficher directement les SMS que vous recevez sur votre smartphone, et d’y répondre. Une bonne manière d’éviter de partager votre attention entre votre téléphone et votre ordinateur quand vous travaillez, et ainsi gagner du temps ;

pratique, SMS Connect permet à votre Chromebook d’afficher directement les SMS que vous recevez sur votre smartphone, et d’y répondre. Une bonne manière d’éviter de partager votre attention entre votre téléphone et votre ordinateur quand vous travaillez, et ainsi gagner du temps ; Smart Unlock : grâce à Meilleurs ensemble, vos appareils fonctionnent comme un seul et même système. En activant Smart Unlock, vous pouvez déverrouiller automatiquement votre Chromebook simplement en approchant votre smartphone.

Source : Google

Il ne s’agit là que de quelques-unes des fonctionnalités proposées par Meilleurs ensemble et gageons que Google ne manquera pas d’enrichir son écosystème avec quelques nouveautés tout aussi utiles dans les mois et années à venir.

Un rapport performance prix (presque) imbattable

Performances accrues, intégration native de l’Intelligence Artificielle, écosystème poussé et complet, expérience utilisateur smooth : les Chromebook de nouvelle génération ont tout pour plaire. Et là, vous vous dites sûrement que c’est trop beau pour être vrai. Que Google a profité de l’occasion pour faire grimper le prix de ses machines à des prix insensés.

Eh bien, vous avez tort. Google, et les constructeurs qui se sont associés à lui pour concocter ces Chromebook Plus ont su garder la tête froide et conserver un positionnement tarifaire extrêmement raisonnable avec des machines qui tournent généralement aux alentours de 350-400 euros.

Source : Acer

C’est par exemple le cas du Acer Plus CB515, une machine équipée d’un processeur Intel Core i3 1215U, de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Une fiche technique complétée par une dalle IPS Full HD de 15,6 pouces dotée de fonctionnalités tactiles pour plus de polyvalence, et d’une webcam FHD. Des caractéristiques demandées par Google pour bénéficier de l’appellation Chromebook Plus (bien évidemment) et qui permettent à cette machine de profiter de performances assez convaincantes pour tout ce qui touche à la bureautique et aux loisirs simples.

Le mieux dans tout ça ? Son prix. Proposé à 399 euros par Boulanger, il profite d’un excellent rapport performance prix, surtout au vu de ses capacités en matière d’IA.

Boulanger propose actuellement une large sélection de Chromebook, Plus ou non, à des tarifs très intéressants. En ce moment, vous pouvez par exemple bénéficier de 80 euros de réduction pour tout achat d’un Chromebook éligible. De quoi réaliser quelques belles affaires et satisfaire tous les besoins, et tous les budgets.