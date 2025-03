Les Chromebook se débarrent de Google Assistant et on ne sait pas si c’est une bonne idée

La révolution de l’intelligence artificielle frappe à la porte des Chromebooks. Google opère un changement majeur en remplaçant son Assistant par Gemini, son IA de nouvelle génération.

L’ère de l’Assistant Google sur les Chromebooks touche à sa fin. Google vient d’annoncer une transition majeure vers Gemini, son intelligence artificielle de nouvelle génération, pour tous les appareils sous Chrome OS.

C’est un tournant dans l’histoire des Chromebooks, sept ans après l’introduction de l’Assistant Google sur ces appareils. Dès la version 134 de Chrome OS, actuellement en cours de déploiement, les utilisateurs verront apparaître l’icône de Gemini à la place de celle de l’Assistant dans le coin supérieur droit du lanceur d’applications.

Un assistant plus intelligent, mais moins accessible vocalement

Bien que Gemini promette des capacités nettement supérieures à celles de son prédécesseur, cette transition s’accompagne de quelques changements notables dans l’interaction avec l’assistant virtuel. Contrairement à l’Assistant Google, Gemini ne répondra pas à la commande vocale « Hey Google ». Les utilisateurs devront désormais cliquer sur l’icône pour lancer l’application web progressive de Gemini.

Malgré cette perte en termes d’accessibilité vocale, Gemini offre une expérience plus riche et plus proche de celle disponible sur le site web dédié. Les utilisateurs pourront accéder à des fonctionnalités avancées telles que le téléchargement de fichiers et la recherche approfondie, directement depuis leur Chromebook.

Google vise à remplacer l’Assistant par Gemini sur l’ensemble de ses plateformes, y compris les appareils mobiles et les objets connectés. L’objectif est de proposer une expérience d’assistant virtuel plus cohérente et plus puissante à travers tout l’écosystème Google.

En plus de l’intégration de Gemini, Chrome OS 134 apporte d’autres nouveautés intéressantes. Parmi elles, on trouve la fonction « Slow Keys », une option d’accessibilité permettant d’améliorer la précision de la frappe pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que la possibilité d’insérer directement des GIF via le menu Quick Insert.