Un PC et ses accessoires à 499 euros ? Voici la bonne idée cadeau de la Fnac

Avec son pack Acer Chromebook Plus CB515, Fnac vous offre l’occasion de réaliser un superbe cadeau de Noël de dernière minute.

Voilà plus de 13 ans déjà que les Chromebook existent. Autant d’années pendant lesquelles le géant Google a amélioré et peaufiné son système d’exploitation pour ordinateurs. C’est aujourd’hui une plateforme de premier choix pour le divertissement et la productivité grâce au Google Play Store et ses millions d’applications.

Chromebook, c’est aussi des PC conçus sur-mesure par les géants du hardware tels qu’Acer. Des machines souvent peu onéreuses, mais légères et endurantes pour favoriser l’usage nomade. Preuve en est avec le Acer Chromebook Plus CB515, équipé d’une grande dalle 15 pouces à seulement 499 euros avec une housse et une souris sans fil.

Chromebook dans son âge d’or

« Rapide, sécurisé et simple » : voici comment Google résume en trois mots son système d’exploitation. Il faut dire que les Chromebook s’appuient en grande partie sur la richesse de l’écosystème Google pour garantir une expérience déjà familière.

À l’installation, une simple connexion à votre compte Google vous permet d’accéder à vos services favoris : de la productivité avec Google Docs et Sheets, du divertissement avec YouTube ou Netflix ou encore de la créativité avec Adobe Photoshop ou Canva.

Utiliser un Chromebook, c’est aussi la possibilité d’avoir à portée de main Google Gemini, l’assistant IA de la firme de Mountain View. Un outil extrêmement complet, et surtout très pratique qui met à disposition des utilisateurs tout un tas de fonctionnalités de pointe, utile au quotidien.

Capable de créer des images ou du texte comme la plupart des IA génératives, il permet aussi, par exemple, d’accéder à la gomme magique. Un outil très utile pour retoucher les images en enlevant un élément disgracieux. Circle to Search de son côté, permet d’entourer un élément dans une image et de lancer une recherche sur le web. Help me Write enfin, peut vous aider à rédiger vos présentations, mail et autres discours grâce à des suggestions pertinentes.

Enfin, Google impose un cahier des charges exigeant aux fabricants de Chromebook. Parmi la liste des prérequis à atteindre, on trouve une autonomie minimale de 10 heures, ou encore un allumage en moins de 30 secondes.

Un grand laptop à emmener partout

Acer fait partie des acteurs les plus enthousiastes vis à vis des Chromebook. Le fabricant taïwanais semble avoir trouvé le juste équilibre pour proposer des ordinateurs aussi pratiques qu’abordables.

Prenez l’Acer Chromebook Plus CB515 par exemple. Il s’agit de l’un des quelques Chromebook à disposer d’un large écran de 15,6 pouces. Sa surface tactile vous permet par ailleurs de jouer à des jeux mobiles comme si vous utilisiez un smartphone.

Surtout, sa conception est pensée pour un usage nomade. Sa webcam 1080p et le WiFi 6E permettent de participer à des appels visio depuis n’importe où, tandis que les 3 ports USB (2 x USB-C, 1 x USB-A) et le port HDMI vous évitent d’emporter un hub partout avec vous. D’autant que l’Acer Chromebook Plus CB515 pèse seulement 1,68 kilo.

À l’intérieur, vous pouvez compter sur un processeur Intel Core i3 de 12ᵉ génération, avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage en SSD. Une configuration plus que suffisante pour faire fonctionner ChromeOS, qui est moins gourmand que ses équivalents concurrents.

Un pack idéal pour Noël

Pour les fêtes de fin d’année, Fnac a glissé l’Acer Chromebook Plus CB515 dans un pack idéal à offrir à un étudiant ou à un jeune actif. Celui-ci contient le Chromebook, une housse de transport et une souris optique sans fil. De quoi l’emmener en cours sans avoir besoin d’acheter du matériel supplémentaire.

Le pack Acer Chromebook Plus CB515 est affiché au tarif de 499 euros. Vous pouvez vous le faire livrer en 24 heures depuis le site de la Fnac, ou bien le retirer sous une heure en magasin (sous réserve de disponibilité). Voilà de quoi faire un très beau cadeau de dernière minute.