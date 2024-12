Apple Intelligence restera gratuit : Tim Cook écarte définitivement l’idée d’une IA payante

La gratuité de l’IA chez Apple n’est pas négociable. C’est en substance ce qu’affirme Tim Cook dans une interview accordée à Wired.

Vous l’aurez compris : Galaxy AI, Gemini, Copilot, Apple Intelligence, ChatGPT… l’intelligence artificielle devient le nerf de la guerre technologique, Tim Cook a justement pris une position intéressante.

Le CEO d’Apple a confirmé lors d’une interview accordée à Wired que les fonctionnalités d’Apple Intelligence resteraient gratuites, une décision qui tranche radicalement avec la stratégie de ses concurrents.

Comment Apple compte-t-elle rentabiliser ses investissements massifs dans l’IA ? Car ne nous y trompons pas : le développement de telles technologies coûte extrêmement cher. Samsung l’a bien compris, prévenant déjà ses utilisateurs que certaines fonctionnalités d’IA deviendront payantes à terme.

Tim Cook justifie ce choix en comparant Apple Intelligence au multitouch, cette technologie qui a révolutionné notre façon d’interagir avec les smartphones. Une comparaison intéressante, mais qui mérite d’être nuancée : le multitouch était une innovation matérielle, alors que l’IA représente un service continu nécessitant des ressources importantes.

L’IA chez Apple

Contrairement aux apparences, Apple n’aurait pas attendu le boom de ChatGPT pour s’intéresser à l’IA. « En 2017, nous avons intégré un moteur neuronal dans nos produits. Il était déjà évident que l’IA et l’apprentissage automatique étaient des domaines très importants« , révèle Tim Cook. Cette approche méthodique est typiquement Apple : plutôt que de se précipiter sur le marché, l’entreprise préfère prendre le temps de développer une solution cohérente avec son écosystème.

« Nous voulions innover de manière à ce que les choses soient personnelles et privées« , explique le CEO d’Apple. Une philosophie qui se traduit concrètement par le choix de faire fonctionner une grande partie d’Apple Intelligence directement sur l’appareil, plutôt que dans le cloud comme le font ses concurrents.

La protection des données personnelles n’est pas négociable pour Apple, même face aux exigences techniques de l’IA. « Nous ne pensons pas qu’il y ait de compromis entre une confidentialité optimale et une intelligence optimale« , affirme Tim Cook. Pour les modèles nécessitant plus de puissance, Apple a développé un « cloud privé » offrant le même niveau de sécurité qu’un appareil local.

Le CEO d’Apple aborde également la question éthique de l’IA, notamment concernant l’authenticité des contenus générés. Sa réponse, comparant Apple Intelligence à Logic Pro, semble quelque peu évasive. Car si Logic Pro est effectivement un outil de création, l’IA va beaucoup plus loin en suggérant directement du contenu.

L’aspect le plus révélateur de cette interview concerne peut-être les discussions avortées avec OpenAI (GPT).

Plutôt que d’investir dans l’entreprise comme beaucoup le spéculaient, Apple a préféré un partenariat stratégique. « Notre mode opératoire n’est pas d’investir dans un certain nombre d’entreprises« , précise Cook, « Il serait donc étrange, une exception, que nous le fassions ici.«

Cette stratégie du « tout-maison » est cohérente avec l’ADN d’Apple, mais pose question quant à sa capacité à rattraper son retard dans le domaine de l’IA.

Apple Intelligence pour 2025 en France

Pour rappel, Apple prévoit de déployer Apple Intelligence en avril 2025 en France : « les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être déployées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE. Cela inclura de nombreuses fonctionnalités clés d’Apple Intelligence, notamment les Outils d’écriture, Genmoji, un Siri repensé avec une compréhension linguistique plus riche, l’intégration de ChatGPT, et bien plus encore. »

