Apple Intelligence enfin en France : voici sa date de sortie sur vos iPhone et iPad

Apple vient de dater la sortie d’Apple Intelligence en France.

Apple Intelligence // Source : Apple

À l’occasion de la sortie d’Apple Intelligence outre-Atlantique, via notamment iOS 18.1 (et les maigres nouveautés auxquelles ont a droit), Apple s’est fendu d’un communiqué de presse ce 28 octobre.

Après avoir passé en revue les mérites de son système d’intelligence artificielle, on en arrive aux notes de bas de page. Et là, sous la mention disponibilité, on peut lire une date de lancement d’Apple Intelligence en Europe !

Apple Intelligence arrive en France en avril

Apple prend date, ce sera en avril 2025 que « les fonctionnalités d’Apple Intelligence commenceront à être déployées pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans l’UE. Cela inclura de nombreuses fonctionnalités clés d’Apple Intelligence, notamment les Outils d’écriture, Genmoji, un Siri repensé avec une compréhension linguistique plus riche, l’intégration de ChatGPT, et bien plus encore. »

Les utilisateurs de Mac peuvent quant à eux déjà commencer à jouer avec Apple Intelligence, avec une limitation. S’il faut être sous macOS Sequoia 15.1, c’est surtout que le bouquet d’IA d’Apple n’y est pour l’instant disponible qu’en anglais. D’ailleurs, Apple précise qu’il faut que la langue de Siri et celle de l’appareil soient réglées dans la langue d’Hemingway.

Les Britanniques sont nos plus proches voisins qui pourront mettre leurs mains sur Apple Intelligence avant nous puisqu’Apple déploiera sa solution au Royaume-Uni dès décembre 2024. D’autres langues suivront, dont le français, l’allemand, l’anglais (Inde, Singapour), le chinois, le coréen, l’espagnol, l’italien, le japonais, le portugais et le vietnamien.

Apple Intelligence // Source : Apple

Les fonctions d’Apple Intelligence

Pour rappel, voici les points clés des apports d’Apple Intelligence :

Outils d’écriture Apple :

Intégrés dans iOS, iPadOS et macOS pour améliorer la rédaction avec des options de réécriture, révision, et résumé de texte, accessibles dans des applications comme Mail, Messages, Notes et Pages.

Fonctions principales : ajustement du ton (professionnel, amical, concis), vérification de la grammaire et suggestions de reformulations, création de résumés.

Améliorations de Siri :

Interaction plus naturelle avec un nouveau design visuel, capacités de compréhension du langage améliorées et possibilité de conserver le contexte des demandes.

Supporte des milliers de requêtes sur les fonctionnalités Apple et offre l’option d’écrire à Siri pour réaliser des tâches.

App Photos intelligente :

Recherche en langage naturel pour trouver des photos/vidéos à partir de descriptions.

Outil de correction d’éléments indésirables dans les photos.

Fonction « Souvenirs » permettant de créer des films personnalisés basés sur des descriptions de l’utilisateur.

Organisation des priorités et concentration :

Classement des e-mails prioritaires dans Mail, résumés de messages, suggestions de réponses et notifications optimisées.

Enregistrement, transcription, et résumé de contenus audio dans Notes et Téléphone.

Nouvelles capacités de création visuelle et d’IA :

Génération de Genmoji et composition d’images avec Image Playground.

ChatGPT

ChatGPT intégré dans Siri et les Outils d’écriture, avec protection de la vie privée des utilisateurs.

Ces fonctions seront couvertes par un sceau de sécurité. Apple privilégie le traitement local des données sur l’appareil pour protéger la vie privée. Pour des calculs plus complexes, Private Cloud Compute sera censé garantir sécurité et confidentialité, les données des utilisateurs n’étant jamais stockées ni communiquées à Apple.

En outre, ces derniers auront la possibilité d’activer ou non ChatGPT. S’ils le font, leur adresse IP est masquée et OpenAI ne conservera aucune demande.