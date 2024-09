iPhone sur Mac, voici les deux méthodes pour activer la recopie en France

La recopie d’iPhone sur Mac n’est pas disponible dans l’Union européenne. Et pourtant, il existe une astuce toute simple pour l’activer dès maintenant. On vous explique.

C’était une des grandes nouveautés de MacOS Sequoia lors de sa présentation à la WWDC 2024. Afficher son iPhone directement sur l’écran de son Mac pour naviguer dessus sans avoir à le sortir de sa poche.

Si les utilisateurs de Windows et d’Android ont des fonctions similaires grâce à des applications tierces, l’univers Apple était jusqu’alors privé de toute interaction profonde entre Mac et iPhone, si l’on excepte le très critiqué AirDrop.

Et bien Apple a corrigé cela avec sa fonction recopie de l’iPhone. Et cerise sur le gâteau, la prochaine mise à jour iOS 18.1 va prendre en charge la fonction glisser-déposer.

Mais tout comme Apple Intelligence, nous autres européens n’avons pas droit à tout cela à cause de la rixe qui oppose Apple et le DMA de l’Union européenne.

Néanmoins, il existe quelques solutions pour débloquer la situation sans avoir à jailbreaker son iPhone.

Le compte américain (niveau newbie)

La première est la plus simple et celle pour laquelle j’ai personnellement opté. Il s’agit tout bonnement de créer un compte iCloud américain, avec une adresse aux USA. Nos confrères de Numerama ont un splendide pas-à-pas pour réaliser cette opération.

Une fois ceci fait, il suffit de se déconnecter d’une partie de son compte iCloud. Dans les réglages, cela se situe dans son profil, puis dans Contenu multimédia et achats. Même schéma sur le Mac.

Une fois que les deux appareils utilisent le même identifiant américain et qu’ils sont sur le même réseau Wi-Fi, la recopie de l’iPhone est opérationnelle.

Cette technique est rapide, mais présente quelques petits inconvénients :

on n’a plus accès qu’aux applications du store US. Les applications déjà installées fonctionnent sans problème. Si vous souhaitez une app typiquement française, il faudra rebasculer vers votre compte Fr pour la télécharger.

l’abonnement Apple One saute. Puisqu’il est pris en France, il est associé à l’AppleID français. Si vous en avez un, ça peut limiter l’intérêt de cette astuce.

En revanche, si vous avez un abonnement iCloud+, il reste totalement fonctionnel.

Le script (niveau bidouilleur)

Pour éviter ces petits tracas, il existe une seconde méthode permettant d’activer l’iPhone Mirroring malgré l’utilisation d’un compte Apple français.

Elle a été mise au point par @timi2506, comme le souligne @joffrey sur X. Sur son compte GitHub, il met à disposition un script permettant de tromper le système.

Deux prérequis :

que le Mac soit en macOS 15.1 Beta

que l’iPhone soit en iOS 18.1 Beta

Pour inscrire ses appareils aux bêtas d’Apple il suffit de suivre la procédure à cette adresse.

Premier point, on va télécharger l’archive du script sur le GitHub de @timi2506. Il suffit de cliquer sur le bouton Code affiché en vert.

Après décompression, lisez attentivement le fichier README.md (à ouvrir avec textEdit, par exemple).

@timi2506 recommande de désactiver le SIP du Mac, soit une brique de sécurité ajoutée par Apple. Oui, je l’ai dit, on est dans la bidouille. Mais on peut réactiver le SIP après la manipulation.

Pour désactiver le SIP, redémarrez votre Mac en maintenant les touches ⌘ et R au démarrage. Lancez le Terminal en suivant le chemin Utilitaires > Terminal dans le menu supérieur, puis tapez la commande : csrutil disable

S’affiche alors le message Successfully disabled System Integrity Protection. Please restart the machine for the changes to take effect.

Redémarrez le Mac.

Depuis le Terminal de macOS, on va ensuite exécuter le script. La procédure est détaillée sur la page GitHub sus-citée.

Attention, cette méthode réduit temporairement la sécurité de macOS. En outre, il faudra la répéter si vous redémarrez votre iPhone.