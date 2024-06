Avec iPhone Mirroring, pilotez tout votre iPhone depuis votre Mac

macOS Sequoia inaugure iPhone Mirroring, une fonction qui permet de piloter l'intégraliter de son iPhone depuis son Mac.

Apple présente macOS 15. Cette nouvelle version de son système est baptisée Sequoia. Avec elle, les Mac compatibles auront droit à une communication bien plus profonde avec l’iPhone grâce à la fonction iPhone Mirroring.

Les utilisateurs d’iPhone et de Mac le savent bien, les interactions entre ces appareils est encore assez limitée. Recevoir un appel sur son ordinateur, y rédiger un SMS ou iMessage ou encore envoyer un fichier en Airdrop (quand ça fonctionne), voilà à peu près ce que les deux appareils peuvent pouvaient faire ensemble.

Piloter tout son iPhone depuis son Mac

Oui parce qu’avec macOS Sequoia, vous piloterez l’intégralité de votre iPhone depuis votre Mac avec iPhone Mirroring. Cette option de continuité ne se cantonne pas à afficher l’écran du téléphone, mais permet une interaction complète, et ce, sans que l’iPhone n’ait besoin d’être déverrouillé, de quoi assurer une plus grande sécurité quand on ne l’a pas sous la main.

Apple oblige, nul besoin de s’y connaître pour accéder à cette fonction. Un clic dans le dock suffit pour afficher le contenu de l’iPhone. Au moyen de sa souris ou du trackpad, on peut alors naviguer partout à l’intérieur, se balader d’une application à une autre et les utiliser comme on utiliserait son iPhone.

Le glisser-déposer fonctionne

Dans sa démonstration, Craig Federighi, patron de l’ingénierie logicielle d’Apple, montre que l’on peut glisser et déposer simplement un fichier d’un appareil à l’autre, en toute transparence. Il ajoute aussi que lorsqu’il est en mode continuité, l’iPhone ne diffuse plus son flux audio, mais qu’il est pris en charge par les haut-parleurs du Mac.

Apple va encore plus loin en mélangeant désormais les notifications du Mac et de l’iPhone. Si l’une d’elles provient de l’iPhone, c’est iPhone Mirroring qui s’ouvre lorsque l’on clique dessus.