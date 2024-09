iOS 18 va introduire une fonctionnalité qui rendra AirDrop obsolète avec les Mac

Le système d’exploitation d’Apple continue de s’enrichir de nouvelles fonctions. L’une d’elles concerne le partage de fichiers et pourrait venir concurrencer la très appréciée fonctionnalité AirDrop.

L’arrivée du nouveau système d’exploitation iOS 18 n’empêche pas Apple de travailler sur de nouvelles fonctionnalités. L’une d’elles concerne le partage de fichiers qui pourrait s’effectuer plus rapidement que la célèbre fonction AirDrop.

Miroir mon beau miroir

La nouvelle bêta d’iOS 18.1 et son homologue macOS réservent de nombreuses surprises. Parmi les mises à jour, on apprend via Android Authority que l’application iPhone Mirroring, présentée lors de la WWDC24, permettant d’émuler son iPhone sur son Mac, va prendre en charge la fonction glisser-déposer. Un changement qui permettra aux utilisateurs de transférer facilement leurs fichiers d’un iPhone vers un Mac ou l’inverse sans passer par AirDrop, un câble ou une quelconque solution cloud.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait permettre de gagner du temps pour les vidéastes filmant sur iPhone. Elle leur évitera de transférer manuellement des fichiers volumineux ou d’investir dans des disques durs hors de prix.

Une fonction attendue

Présenté en grande pompe, ce système de recopie d’iPhone se fait pour le moment attendre pour les utilisateurs européens et français. Si des systèmes plus officieux existent pour y accéder, la voie officielle semble être bloquée par le Digital Markets Act ou DMA.

Le DMA est une réglementation européenne visant à réguler les entreprises du numérique et éviter leurs abus. Une réglementation qui n’est pas du goût d’Apple qui s’est engagé dans un bras de fer avec l’Union européenne en retardant l’arrivée de nombreuses fonctionnalités.

Le DMA ne concerne pas macOS pour le moment, Apple craindrait qu’en émulant l’iPhone sur Mac, elle puisse être soumise aux mêmes règles que sur iOS et iPadOS. Interrogé sur le sujet, Bruxelles a confirmé à Numerama, que l’outil ne contrevient en rien aux règles européennes.