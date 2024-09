iPhone 16 Pro : Apple va consolider sa domination dans la vidéo mobile

4K, 120 FPS, ProRes… Avec l’iPhone 16 Pro, Apple aurait choisi d’attaquer sur un terrain que la marque américaine maîtrise : la vidéo.

Déjà considéré comme la référence pour filmer avec un smartphone, l’iPhone s’apprête à franchir un nouveau cap. Avec le 16 Pro, Apple semble déterminé à transformer votre téléphone en véritable caméra professionnelle.

Le 9 septembre prochain, Apple lèvera le voile sur sa nouvelle gamme d’iPhone. Si l’intégration de l’IA avec iOS 18 fait déjà beaucoup parler, c’est du côté de la vidéo que pourrait se trouver la vraie révolution.

Selon 9to5Mac, généralement bien informé, les iPhone 16 Pro et Pro Max seraient capables d’enregistrer des vidéos 4K à 120 images par seconde. Cela devrait consolider la position dominante d’Apple sur ce créneau.

Du 60 FPS au 120 FPS

Actuellement, les iPhone 15 Pro peuvent filmer en 4K jusqu’à 60 images par seconde, une performance déjà impressionnante qui place Apple en tête du peloton. Le passage à 120 FPS représenterait donc un bond en avant considérable.

Pour le grand public, cette évolution pourrait sembler anecdotique. Après tout, la plupart des écrans (TV, ordinateurs, smartphones) affichent 60 images par seconde, voire moins. Les vidéos sont rarement montées à plus de 60 images par seconde. Mais pour les créateurs de contenu, c’est une tout autre histoire.

Le 120 FPS ouvre la porte à des ralentis ultra-fluides et détaillés, sans perte de qualité.

Cependant, filmer en 120 FPS ne se fait pas sans contrepartie. Les fichiers générés sont énormes, ce qui pose la question du stockage et de la gestion de ces données. Apple aurait anticipé ce problème en permettant l’enregistrement en ProRes 4K à 120 FPS directement sur un support de stockage externe.

8K : Apple s’y mettrait

La rumeur ne s’arrête pas là. Apple aurait également expérimenté l’enregistrement en 8K sur l’iPhone 16 Pro. Une définition quatre fois supérieure à la 4K, qui est déjà expérimenté sur Android.

À première vue, cette fonctionnalité pourrait sembler excessive. Les écrans 8K sont encore rares et extrêmement coûteux. De plus, la différence avec la 4K n’est perceptible que sur des écrans gigantesques ou en collant son nez à l’écran.

Mais Apple ne raisonne pas à court terme. En introduisant la 8K, même de manière expérimentale, la marque prépare le terrain pour l’avenir. Elle offre aux créateurs la possibilité de produire du contenu « future-proof« , qui restera pertinent dans les années à venir. C’est aussi un argument marketing de poids : pouvoir dire que votre smartphone filme en 8K, c’est donner la possibilité aux créateurs de travailler ensuite en 4K proprement.

Bien sûr, les défis techniques sont nombreux. Les fichiers 8K sont monstrueux, posant des problèmes de stockage et de montage. La gestion de la chaleur et de l’autonomie sont également des enjeux.

Le ProRes : quand Apple parle aux pros

L’une des annonces les plus intéressantes concernerait la possibilité de filmer en ProRes 4K à 120 FPS. Le ProRes, un codec très apprécié des professionnels, est l’arme secrète d’Apple pour conquérir les créateurs les plus exigeants.

En rendant ce format accessible sur un smartphone, Apple pourrait continuer de brouiller les frontières entre équipement professionnel et grand public. C’est une bonne nouvelle pour les créateurs indépendants et les petites structures qui pourraient désormais produire du contenu de qualité pro avec un simple téléphone.

Cependant, il faut garder à l’esprit que la qualité d’une vidéo ne se résume pas à ses caractéristiques techniques. Le traitement vidéo, les micros intégrés, la stabilisation… les variables sont nombreuses, sans oublier la lumière, la composition… Bref, vous avez compris.