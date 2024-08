À quoi s’attendre lors de l’événement de lancement Glowtime de l’iPhone 16 d’Apple

« It’s Glowtime » ! C’est avec ce slogan énigmatique qu’Apple annonce son prochain grand événement. Au programme : l’iPhone 16, bien sûr, mais aussi une kyrielle de nouveautés… justement, allons voir ce que disent les rumeurs.

Source : The Apple Hub

Le 9 septembre prochain, Apple nous donne rendez-vous pour son traditionnel événement de rentrée.

Sous le slogan « It’s Glowtime » (traduit en français par « Lumière sur le futur »), la firme à la pomme promet de nous en mettre plein la vue.

Mais que nous réserve réellement Tim Cook et son équipe ? Allons voir ça.

L’iPhone 16 : la star incontestée de la soirée

Comme chaque année, c’est l’iPhone qui sera sous les projecteurs. Et cette fois-ci, Apple semble avoir mis les petits plats dans les grands.

Fini le temps où seuls les modèles Pro avaient droit aux nouveautés esthétiques. Cette année, toute la gamme iPhone 16 devrait bénéficier du nouveau bouton d’action, jusqu’ici réservé aux versions haut de gamme.

Côté photo, Apple aurait revu le design de son module. Exit la disposition en triangle, place à un alignement vertical des capteurs. Pourquoi ce changement ? Pour améliorer l’enregistrement vidéo spatial, pardi ! Cette nouvelle disposition permettrait une meilleure capture des vidéos 3D, destinées à être visionnées sur le futur casque Apple Vision Pro.

Un bouton capacitif dédié à la photographie pourrait également faire son apparition, transformant potentiellement l’iPhone en véritable appareil photo professionnel de poche.

Mais la vraie surprise pourrait bien se cacher… à l’intérieur du téléphone. Des rumeurs persistantes évoquent la possibilité d’une batterie amovible.

Si cela se confirme, ce serait un virage à 180 degrés pour Apple, connu pour ses appareils hermétiquement fermés. Cette décision, si elle se concrétise, serait probablement motivée par les nouvelles réglementations européennes sur la réparabilité des appareils électroniques.

Caractéristique iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max Taille de l’écran 6,1″ 6,7″ 6,3″ 6,9″ Taux de rafraîchissement 60 Hz 60 Hz 120 Hz 120 Hz Conception du boîtier Aluminium Aluminium Titane Titane Processeur A18 A18 A18 Pro A18 Pro Apple Intelligence Oui Oui Oui Oui Caméra grand angle 12 MP 12 MP 48 MP 48 MP Zoom optique 2x 2x 5x 5x Connectivité sans fil Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 Wi-Fi 7 Taille de la batterie 3561 mAh 4006 mAh 3355 mAh 4676 mAh Capacités de stockage 128/256/512 Go 128/256/512 Go 256/512 Go/1 To 256/512 Go/1 To Prix de base iPhone 16 (USD) $799 $899 $1 099 $1 199 Prix de base iPhone 15 (USD) $799 $899 $999 $1 199 Prix de base iPhone 16 (EUR estimé par Frandroid) 939€ 1 059€ 1 319€ 1 449€ Prix de base iPhone 15 (EUR) 969€ 1 119€ 1 229€ 1 479€

Sous le capot, l’iPhone 16 devrait embarquer la nouvelle puce A18. Avec ses 8 Go de RAM (et même peut-être 12), elle promet des performances de feu, notamment pour faire tourner « Apple Intelligence », la réponse d’Apple à l’IA générative qui fait tant parler d’elle ces derniers temps.

Les modèles Pro devraient bénéficier d’une version encore plus musclée, la A18 Pro, avec 12 Go de mémoire vive. Cette puce pourrait bien creuser l’écart entre les modèles standard et Pro, justifiant ainsi la différence de prix.

Source : The Apple Hub

Si vous lorgnez du côté des iPhone 16 Pro, attendez-vous à du changement. Les rumeurs évoquent des écrans plus grands (6,3 et 6,9 pouces) pour ces modèles haut de gamme.

Source : The Apple Hub

En revanche, les aficionados de l’iPhone 16 standard risquent d’être déçus : il semblerait que ces modèles restent bloqués à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, là où la concurrence propose du 120 Hz depuis des années.

Et en plus des iPhone 16 ?

Bien que l’iPhone 16 soit la star de la soirée, Apple ne compte pas s’arrêter là. L’événement Glowtime pourrait bien être l’occasion de découvrir une ribambelle de nouveaux produits.

Apple Watch Series 10 ou Watch X : la santé au poignet

L’Apple Watch fête ses 10 ans, et pour l’occasion, Apple semble avoir prévu les grands moyens. Les rumeurs évoquent des modèles plus grands et plus fins, avec potentiellement de nouveaux capteurs de santé. Détection de l’hypertension, suivi de l’apnée du sommeil… l’Apple Watch pourrait bien se transformer en véritable assistant médical personnel.

Cependant, certaines sources tempèrent ces attentes, évoquant des problèmes de fiabilité qui pourraient retarder l’introduction de ces fonctionnalités. Quoi qu’il en soit, avec un nouveau design et une puce plus puissante, l’Apple Watch Series 10 (ou Apple Watch X) s’annonce comme une évolution majeure.

D’autant plus que qu’Apple prévoirait un châssis plus fin, ce qui permettrait d’intégrer un écran plus grand sans pour autant augmenter la taille globale de la montre. On parle de modèles de 41 mm et 45 mm qui pourraient passer à 45 mm et 49 mm respectivement.

Côté technique, on murmure l’arrivée d’un nouveau système de fixation magnétique pour les bracelets. Cela pourrait libérer de l’espace à l’intérieur de la montre, permettant peut-être d’intégrer une batterie plus grande. Attention cependant : si ce changement se confirme, vos anciens bracelets pourraient devenir incompatibles.

AirPods : du nouveau à tous les étages

Les écouteurs d’Apple pourraient bien connaître un lifting complet. Les AirPods de quatrième génération sont attendus avec impatience, et pour cause : Apple prévoirait de proposer deux versions à des prix différents.

Le modèle haut de gamme pourrait inclure, pour la première fois sur des AirPods « classiques », la réduction active du bruit. Une fonctionnalité jusqu’ici réservée aux modèles Pro, qui deviendrait ainsi plus accessible. Ces nouveaux AirPods adopteraient également un design plus proche des Pro, avec des tiges plus courtes.

Du côté des AirPods Max, le casque haut de gamme d’Apple, on s’attend à un rafraîchissement. Au programme : un port USB-C (pour se conformer aux réglementations européennes), de nouvelles couleurs, et potentiellement de nouvelles fonctionnalités liées à l’audio spatial.

La grande inconnue : l’iPad mini

Dernier mis à jour en 2021, l’iPad mini pourrait bien faire son grand retour lors de cet événement. Les stocks semblent s’épuiser dans de nombreux Apple Store, signe qu’un nouveau modèle pourrait pointer le bout de son nez.

Si les rumeurs se confirment, cet iPad mini de septième génération serait équipé d’une puce A17 Pro, lui permettant de supporter « Apple Intelligence ». Des améliorations au niveau des caméras sont également attendues.

Enfin, côté logiciel, préparez-vous à une vague de mises à jour : iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11, visionOS 2 et macOS Sequoia sont dans les starting-blocks.